Rencontrez sa chérie HS Samantha Bracksieck

Volant droit des Yankees de New York Aaron juge a le soutien de sa femme Samantha Bracksieck au milieu de son 2024 Série mondiale courir . L’athlète professionnel entretient une relation privée de longue date avec sa femme depuis plus d’une décennie, et les deux hommes partagent une poignée de similitudes et d’intérêts communs.

Comment Aaron Judge a-t-il rencontré sa femme Samantha Bracksieck ?

Le couple est un amoureux de sa ville natale qui a fréquenté le Linden High School à Linden, en Californie. Après avoir tourné leurs pompons en 2010, Aaron et Samantha ont parcouru une courte distance pour fréquenter l’Université d’État de Fresno.

Ils se sont tous deux concentrés sur le sport dans leur propre domaine tout en poursuivant leurs études à Fresno State. Alors qu’Aaron avait tous les yeux rivés sur lui sur le terrain de baseball, Samantha était une élève dévouée, qui a ensuite obtenu son diplôme en kinésiologie. Elle a poursuivi ses études au collège et a obtenu le prix Projet de Master exceptionnel par la doyenne pour son projet « Angle du coude postérieur pendant la phase de mouvement du lancer en relation avec la susceptibilité des blessures de l’UCL chez les joueurs de la Ligue majeure de baseball ».

Aaron a été repêché par les Yankees en 2013 après son incroyable année junior, ce qui l’a amené à suspendre son diplôme et à battre des records dans la MLB.

Le début de la relation entre Aaron Judge et sa femme Samantha Bracksieck

Étant donné qu’ils gardent leur relation hors des projecteurs, on ne sait pas exactement la date exacte à laquelle Aaron et Samantha se sont officiellement réunis. Cela dit, Samantha a fait ses débuts sur la page Instagram d’Aaron en 2014. Les deux ont pris des selfies avec les parents d’Aaron, Petit pâté et Wayne jugeaprès que le quatuor ait terminé une course de 5 km à Thanksgiving.

« Joyeux Thanksgiving à tous et soyez toujours reconnaissant pour ce que vous avez! » la star de la MLB a sous-titré le poste.

Quand Aaron Judge et sa femme Samantha Bracksieck se sont-ils mariés ?

Les natifs de Californie fait le noeud lors d’une cérémonie intime en plein air au Montage Kapalua Bay Hotel à Maui en 2021. Ni Aaron ni Samantha n’ont cependant annoncé leur mariage, Courrier quotidien a partagé des photos du moment après avoir dit «oui».

Aaron-Samantha

Aaron portait un smoking noir classique, tandis que Samantha portait une robe de mariée modeste et un voile fin.

Samantha Bracksieck a poussé Aaron Judge à un contrat massif avec la MLB

Aaron a donné aux fans un rare aperçu de leur mariage en 2024 lorsqu’il a révélé que Samantha l’avait aidé à trouver le courage de décider pour quelle équipe jouer lors du renouvellement de son contrat en 2022.

«C’est drôle. J’étais en Californie. Sam et moi allions à Hawaï pour célébrer notre [wedding] anniversaire. Nous avions un vol à 8 heures du matin, donc 2 heures du matin, 3 heures, nous restons juste debout… nous échangeons sur différentes offres de différentes équipes », a expliqué Aaron lors d’une interview sur le podcast « Casa De Klub ». « ‘Qu’est-ce que vous voulez faire?’ Et je lui dis : ‘Je veux rester à New York.’ Je ne veux aller nulle part ailleurs.

Aaron a appelé le propriétaire de l’équipe Hal Steinbrenner et a partagé à quel point il aimait les Yankees et souhaitait poursuivre sa carrière au sein de l’organisation.

« Et il a dit : « C’est ça ? et je me dis ‘Ouais’ – et il dit ‘Très bien, ça a l’air bien' », a ajouté Aaron plus tard. « Et puis tout d’un coup, il dit : ‘Oh, au fait, nous allons aussi faire de toi le prochain capitaine des Yankees.' »

Aaron a signé un contrat de neuf ans avec les Yankees pour 360 millions de dollars.

Les rares apparitions publiques d’Aaron Judge et de sa femme Samantha Bracksieck

Le sport, c’est la vie pour les juges. Le couple est rarement photographié ensemble en public, mais lorsqu’ils le sont, ils profitent généralement d’un match de sport professionnel.

Les deux hommes ne pouvaient s’empêcher de rire en regardant les championnats de tennis de l’US Open en 2022 et 2023 à New York.