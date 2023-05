Rencontrez Ronnie Screwvala, producteur de films qui a lancé une unité de fabrication de brosses à dents et qui a maintenant une valeur nette de plus de Rs 12 800 crore

Né Rohinton Soli Screwvala, le célèbre producteur de films Ronnie Screwvala a été le pionnier de la télévision par câble en Inde au début des années 1980 et a fondé le conglomérat de divertissement UTV en 1990. Mais en dehors de ses entreprises médiatiques, Ronnie est un entrepreneur en série et est le fondateur de plusieurs sociétés. Découvrons son parcours.

Au début des années 1980, Screwvala a créé Lazer Brushes, qui est devenue la plus grande entreprise de fabrication de brosses à dents du pays. En 1981, il a lancé un service de télévision par câble appelé Network dans lequel il a installé des machines vidéo dans les sous-sols des immeubles de grande hauteur de Mumbai.

Screwvala a lancé UTV en tant que société de production télévisée en 1990 avec Rs 37 500 avant d’en faire un conglomérat médiatique comprenant le studio de production cinématographique UTV Motion Pictures, qui a financé plusieurs films primés au National Award comme Rang De Basanti, Swades, Khosla Ka Ghosla, A Wednesday !, Haider et Barfi ! pour n’en nommer que quelques-uns.

En 2012, le géant mondial du divertissement Walt Disney a acquis Disney pour la somme colossale de 454 millions de dollars, le transformant en Disney UTV. Ronnie Screwvala a cédé la totalité de sa participation de 23% et a quitté l’entreprise deux ans plus tard en 2014 et la marque UTV a été fermée en 2022.

Actuellement, Ronnie Screwvala est l’un des co-fondateurs et président de la société Edtech upGrad, qui est évaluée à 2,25 milliards de dollars. Il dirige une société de capital-investissement Unilazer Ventures à travers laquelle il investit dans plusieurs startups, et possède une société d’affaires sportives USports et une fondation à but non lucratif Swades.

En 2014, Ronnie a réintégré le secteur de la production cinématographique avec RSVP Movies, qui a produit des films acclamés par la critique tels que Karwaan, Sonchiriya, Raat Akeli Hai, Mard Ko Dard Nahi Hota et The Sky Is Pink. Le film le plus rentable de RSVP Movies a été Vicky Kaushal-star Uri: The Surgical Strike, qui a frappé plus de Rs 350 crore dans le monde.

Screwvala a été nommé sur la liste d’Esquire des 75 personnes les plus influentes du 21e siècle et a également été classé 78 sur Time 100, qui répertorie les 100 personnes les plus influentes au monde, en 2009. Sa valeur nette actuelle est de Rs 12 800 crore, comme par Hurun India Rich List 2022.

