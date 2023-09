Rencontrez Ritesh Agarwal, fondateur d’OYO Rooms qui rejoint Shark Tank India 3 en tant que nouveau Shark

La nouvelle saison 3 de Shark of the Shark Tank India est enfin révélée et les internautes ont réagi à l’ajout du fondateur et PDG d’OYO Rooms, Ritesh Agarwal, à l’émission.

Le nouveau Shark de la troisième saison de la série de télé-réalité économique Shark Tank India est enfin révélé. Cette fois, Anupam Mittal, Aman Gupta, Namita Thapar, Vineeta Singh et Amit Jain seront accompagnés de Ritesh Agarwal. Sony Television a annoncé le dernier ajout à Shark Tank India sur ses réseaux sociaux, et la vidéo d’introduction de Ritesh est devenue virale. SET India a mis en ligne une vidéo des Sharks, assis sur leurs chaises, se retournant et présentant le nouveau Shark de la troisième saison. La chaîne a mis en ligne la vidéo avec la légende « Shark Reveal ! Accueil de notre nouveau Shark Ritesh Agarwal, fondateur et PDG d’OYO Rooms, à Shark Tank India. Restez à l’écoute pour des mises à jour plus intéressantes ! #SharkTankIndia saison 3 bientôt en streaming sur Sony LIV. » Voici la vidéo

Qui est Ritesh Agarwal? Né dans la famille Marwari, Ritesh Agarwal, 29 ans, est le fondateur et PDG d’OYO Rooms. Ritesh a commencé son parcours entrepreneurial en lançant un portail d’hébergement économique, Oravel Stays, pour la réservation d’hôtels économiques. Plus tard, The Stays a été accepté dans le programme d’accélération de Venture Nursery en septembre 2012. Après avoir été l’un des lauréats du programme Thiel Fellowship 2013, Ritesh a reçu une subvention de 100 000 $. En mai 2013, Ritesh a lancé une société nommée OYO Rooms. Selon les médias, OYO Rooms a levé 1 milliard de dollars en septembre 2018. En juillet 2019, il a été rapporté qu’Agarwal avait acheté pour 2 milliards de dollars d’actions de la société. Selon Hurun Rich List 2020, la valeur nette estimée de Ritesh est d’environ 1,1 milliard de dollars ( ₹7253 crore). Sur le plan personnel, Ritesh s’est marié avec Geetansha Sood, directrice de Formation Ventures Private Ltd en mars 2023. À propos de Shark Tank Inde L’émission est la franchise indienne de l’émission américaine Shark Tank. Il montre des entrepreneurs faisant des présentations commerciales à un panel d’investisseurs ou de requins, qui décident d’investir dans leur entreprise. La première saison s’est déroulée respectivement de décembre 2021 à février 2022 et de janvier 2023 à mars 2023.