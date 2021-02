Rencontrez Riley, le fils de Megan Trainer, Hartford, la fille de Stassi Schroeder et d’autres bébés célèbres nés en 2021

Un certain nombre de stars ont lancé 2021 en élargissant leur famille.

Meghan Trainor a donné naissance à son fils Riley en février et Stassi Schroeder a accueilli sa fille Hartford en janvier, tandis que de nombreuses autres stars sont devenues parents cette année.

Meghan, 27 ans, et son mari Daryl Sabara, 28 ans, ont accueilli leur premier fils ensemble en février.

Le chanteur de All About that Bass a annoncé la nouvelle le jour de la Saint-Valentin dans un message sur les réseaux sociaux, écrivant: « La date d’accouchement de ce gentil petit garçon était aujourd’hui la Saint-Valentin.

« Nous devons le rencontrer le lundi 8 février! Nous sommes tellement amoureux. Merci @darylsabara pour le meilleur cadeau de la Saint-Valentin! Bienvenue dans le monde Riley! »

La star de Spy Kids, Daryl, a également annoncé la nouvelle en partageant des clichés de leur fils, qu’il a sous-titré: « Riley 7lbs 8oz 2/8/21 ps- @ meghan_trainor tu es ma Valentine pour toujours et je suis très reconnaissant d’avoir amené notre fils dans le monde. »

Le couple, qui s’est marié en 2018, a annoncé qu’il attendait le mois d’octobre et a admis qu’ils étaient « tellement excités » qu’ils « ne pouvaient pas dormir ».

Règles de Vanderpump alun Stassi, 32, a accueilli son premier enfant avec son mari Beau Clark en janvier.

Un représentant a dit GENS que l’ancien Bravo star avait donné naissance à sa fille Hartford Charlie Rose à 18h57 le jeudi 7 janvier.

Le couple a déclaré à la sortie à l’époque: « Nous ne pouvons vraiment pas commencer à décrire le bonheur et la joie que nous ressentons en ce moment. C’est quelque chose que vous entendez de tous les nouveaux parents juste après la naissance, mais quelque chose de magique se produit. »

Stassi et Beau, qui se sont mariés en septembre 2020, ont ajouté: « Nous nous sentons tellement bénis et reconnaissants d’avoir une belle petite fille et surtout en bonne santé. »

Quelques semaines après avoir accouché, Stassi a donné à ses fans leur premier regard sur Hartford.

Parallèlement à une série de photos et de clips, la personnalité de la télévision a écrit: «Beau et moi avons passé les dernières semaines à profiter de chaque instant avec notre fille.

«Chaque câlin, chaque son, chaque merde, tout cela. C’est son anniversaire de deux semaines et j’ai l’impression d’être enfin prêt à partager ma petite fille.

« Rencontrez Hartford Charlie Rose Clark, la meilleure chose qui me soit arrivée. »

Kelly Rowland a révélé que elle a donné naissance à son deuxième fils, Noé, avec son mari Tim Weatherspoon fin janvier.

L’homme de 39 ans a partagé la nouvelle passionnante dans un Instagram post, qui présentait une photo de son fils aîné Titan regardant curieusement son nouveau petit frère.

Kelly a écrit dans la légende: « Le 21e jour, de la 21e année, du 21e siècle, Noah Jon Weatherspoon nous a accueillis!

« Nous sommes vraiment reconnaissants … »

Pendant ce temps, le joueur de la NFL Patrick Mahomes et Brittany Matthews ont accueilli leur fille Sterling Skye Mahomes le 20 février.

La mannequin de Victoria’s Secret, Elsa Hosk, a annoncé qu’elle avait accueilli sa première fille, Tuulikki Joan, avec son partenaire Tom Daly le 11 février.

Le joueur de 32 ans a partagé l’heureuse nouvelle en partageant un photo d’elle, Tom et leur fille se reposant dans le lit, qu’elle a légendé: « Le plus beau jour de ma vie à vous rencontrer. Moment le plus fier de ma vie en vous donnant naissance.

« Nommé d’après deux femmes fortes, ma mère et ma grand-mère, vous êtes venu dans ce monde comme une super-femme avec votre poing à côté de votre visage.

« Nous t’aimerons pour toujours, bébé Tuuli❤️ »

Pendant ce temps, l’actrice Jessica Szohr a accueilli son premier enfant – une fille nommée Bowie Ella Richardson – avec son petit ami Brad Richardson en janvier.

La femme de 35 ans a posté une photo en gros plan en noir et blanc des petites mains de son nouveau-né.

Elle a légendé la photo: «Ajout d’une petite douceur spéciale à notre famille et de nouvelles directions à notre voyage au 1-11-21 Bowie Ella Richardson 🙂 🎀

«Ce voyage avec Brad et Lexi a été l’une des plus belles expériences de ma vie.

Le Une fille bavarde star a poursuivi: «Créer ensuite un humain qui est absolument parfait à nos yeux et mettre dans mon cœur un sentiment dont je ne savais pas que l’existence est au-delà des mots.

«J’ai toutes les sensations et elle est vraiment quelque chose de spécial :)»

Wilmer Valderrama est devenu un père pour la première fois lorsque sa fiancée Amanda Pacheco a accueilli leur fille en février.

Wilmer a partagé la nouvelle sur Instagram, en écrivant: «La vie est un voyage en constante évolution, et pour tous ces moments où notre chemin a besoin d’une lumière.

«Souvent, les anges sont envoyés pour nous montrer le chemin et que nous pouvons être plus… tout droit sortis du ciel, nous accueillons notre première fille… # ItsJustUs3Now 15/02/2021.

Le joueur de 41 ans a ajouté dans son histoire Instagram: « Vous avez rendu notre monde un peu plus lumineux mi angelita. »

Le mannequin a partagé les mêmes photos de leur fille, qu’elle a légendées: «Le monde est un voyage en constante évolution, et pour tous ces moments où notre chemin a besoin d’une lumière.

«Souvent, des anges sont envoyés pour nous montrer que nous pouvons être plus… tout droit sortis du ciel, nous accueillons notre première fille.

Vraies femmes au foyer d’Orange Country Star Shannon Beador l’ex-mari David Beador, 56 ans, et son nouvelle épouse, Lesley Ann Cook, 37, ont accueilli leur premier enfant ensemble plus tôt ce mois-ci.

La nouvelle maman a partagé la nouvelle en postant une photo des parents berçant leur petite fille, qu’elle a légendée: « Notre premier coucher de soleil avec notre douce petite Anna. »

Une autre star de télé-réalité qui est devenue mère est Lesley Anne Murphy.

Le joueur de 33 ans, qui a concouru pour le cœur de Sean Lowe sur Le célibataire en 2013, a accueilli son premier enfant avec son fiancé Alex Kavanaugh.

Aux côtés d’un photo de sa fille tenant sa fille à l’hôpital, Lesley a partagé: «Rencontrez notre nouvelle petite valentine, Nora Blanche Kavanagh! 💕Née le 2/12/21 et pesant 5 livres 15 onces. Je la trouve si parfaite que parfois les mots me manquent et moi Je suis plutôt en larmes … comme maintenant. L’amour pur est d’être à la maison avec cette petite boule de joie lors d’une Saint-Valentin enneigée en famille de 3! «

Riverdale La star Vanessa Morgan est devenue mère quand elle a accueilli son fils River en janvier, qu’elle partage avec son ex-mari Michael Kopech.

L’actrice de 28 ans a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram en publiant un cliché de la petite main de River touchant sa poitrine.

Elle a partagé le légende: « L’expérience la plus stimulante et la plus belle de ma vie. Le 29 janvier, Michael et moi avons accueilli notre magnifique petit garçon River dans le monde. Les mots ne peuvent pas décrire ce genre d’amour. Nous apprécions ce temps à la maison avec lui, étant présents, & lui donner tout l’amour du monde🤍👶🏼 Devenir parents est le cadeau le plus gratifiant du monde entier. Merci Dieu. 🙏🏽 Ésaïe 66: 9. «

La relation de Vanessa avec Michael, 24 ans, n’est pas tout à fait claire, car il a demandé le divorce le 19 juin.

La chanteuse country Gabby Barrett, 20 ans, et son mari Cade Foehner, 24 ans, ont accueilli leur premier enfant ensemble le 18 janvier.

Le couple, qui s’est rencontré en compétition Idole américaine, s’est marié en 2019.

Gabby a raconté qu’ils avaient accueilli leur fille dans un Photo Instagram qui montrait le nouveau-né enveloppé dans une couverture, qu’elle a sous-titrée: « Je dois passer une semaine très agréable avec notre plus récent ajout … rencontrez notre fille🥰 Baylah May Foehner 1.18.21. »

La nouvelle maman a partagé plus tard un se casser de sa fille passant du temps de qualité avec Cade le jour de la Saint-Valentin, écrivant: « 3ème année passée avec mon mari, et d’abord avec notre petite mignonne. Merci @cadefoehner pour m’avoir fait le plus beau cadeau de tous, la maternité. Mamas pour toujours Valentines. ♥ ️ «