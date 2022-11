Rencontrez Rehmat Gashkori, sosie pakistanais de la superstar tamoule Rajinikanth

Les médias sociaux regorgent de vidéos et d’images de sosies de célébrités, dont certaines finissent par casser Internet en raison de leur étrange similitude avec les superstars. Les sosies de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Deepika Padukone et de nombreuses autres célébrités sont devenues virales et ont été reconnues, mais attendez, le sosie de la vraie superstar vient d’arriver. Rehmat Gashkori, un Pakistanais qui a été comparé en ligne à la superstar indienne Rajinikanth, gagne actuellement en popularité. Les photos de Gashkori, un employé du gouvernement pakistanais à la retraite de 62 ans qui ressemble étrangement à Thalaivar, deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Gashkori a été intrigué d’en savoir plus sur son sosie mais n’y a d’abord pas beaucoup réfléchi. Selon Arab News du Pakistan, Gashkori a pris conscience qu’il ressemblait à la célèbre star de cinéma indienne lorsque ses collègues ont commencé à comparer son apparence avec Rajinikanth et ont commencé à le complimenter.

“Après avoir pris ma retraite, j’ai commencé à utiliser les réseaux sociaux où de nombreuses personnes ont commencé à m’appeler par ce nom. Je l’ai accepté depuis que j’ai réalisé que Dieu m’avait béni avec l’apparence d’un grand acteur et être humain », a déclaré Gashkori, cité par Arab News.

Il ressemble @rajinikanth & il a maîtrisé ses mouvements de signature : retournement de lunettes de soleil, lancer de cigarette, effleurement des cheveux. Rehmat Gashkori (Pakistanais Rajnikanth) de 62 ans qui est devenu célèbre sur Internet pour son visage ressemble à #indianactor @RajiniFansTeam1 pic.twitter.com/h7iD3NW1ku – Dileep Kumar Khatri (@DileepKumarPak) 2 novembre 2022

Rencontrez le Rajni Kant de Sibi🌷😂 Merci Rehmat Ullah Gishkori Sahab pour l’Achaar spécial de Sibi. 🌟 pic.twitter.com/z8KhW7bpke — Wardah Noor (@wardahn00r) 2 décembre 2020

De nombreux utilisateurs ont commenté à quel point le langage corporel, la démarche et la coiffure de Gashkori ressemblent de manière frappante à ceux de Rajinikanth après que ses photographies soient devenues virales. Bien que Gashkori n’ait pas été initialement ravi de sa nouvelle popularité, avec le temps, il a commencé à apprécier l’attention qu’il recevait.

Gashkori s’est souvenu d’un incident survenu à Karachi au cours duquel plusieurs individus l’ont entouré et ont commencé à prendre des selfies. Au milieu de cela, quelques-uns d’entre eux lui ont demandé s’il était Rajinikanth, ce à quoi il a répondu: “Oui, mais je viens du Pakistan.”

