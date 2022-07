Rencontrez Ramveer Tanwar, ingénieur basé à Noida qui a quitté son emploi pour faire revivre les lacs mourants de l’Inde

À moins que vous ne viviez sous un rocher, vous sauriez que le changement climatique et le réchauffement climatique constituent une grave menace pour l’environnement. Alors que des militants écologistes internationaux comme Greta Thunberg sensibilisent le monde à l’importance du changement climatique, il y a aussi quelques fantassins chez eux en Inde qui ont fait leur part pour sauver l’environnement. Et si nous voulons en parler, nous ne pouvons pas manquer Ramveer Tanwar, un ingénieur de 29 ans de Greater Noida, qui a pris sur lui la responsabilité d’apporter un changement.

Ramveer, un habitant du village de Dada-Dabra dans le Grand Noida, est diplômé en génie mécanique et avait également un emploi bien rémunéré dans une multinationale. Cependant, les avantages d’un travail bien rémunéré n’étaient pas ce qui intriguait le jeune homme, mais une volonté de contribuer à un monde meilleur. Il a commencé à préserver les étangs après avoir quitté son emploi. Jusqu’à présent, Ranveer a ravivé environ 40 étangs dans plusieurs États.

S’adressant à News18, il a déclaré: «Tout comme le Taj Mahal et le Fort Rouge sont des monuments laissés par nos ancêtres pour nous, les étangs et les lacs sont les mêmes. Ce sont d’anciennes mesures de conservation de l’eau que nos ancêtres nous ont enseignées. Mais nos étangs et nos lacs s’assèchent. Alors, laisserons-nous les fosses des mares asséchées à nos générations futures ? Nous devons préserver les étangs et les lacs pour nos générations futures.

Parlant de ses débuts, il dit qu’il avait l’habitude d’entraîner des enfants pendant sa première année d’ingénierie et c’est alors que lui et une quarantaine de ses étudiants ont pris une initiative nommée Jal Choupal qui a sensibilisé à l’importance de préserver les nappes phréatiques.

La campagne de propreté qui a commencé en Inde l’a motivé à se lancer dans la préservation des plans d’eau. Cependant, comme il est de plus en plus difficile de concilier travail et travail, il décide de quitter son emploi et de s’engager pleinement dans le travail de préservation des étangs et des lacs. Il dit: “J’ai quitté mon emploi en janvier 2018 pour poursuivre ce travail.”

Ramveer admet qu’il a dû faire face à une forte opposition de sa famille par la suite. Cependant, sans se laisser décourager, il a commencé à organiser une réunion hebdomadaire, Jal Chaupal, dans son village, qui visait à garder les étangs et les lacs à proximité propres et sains.

Lorsque les gens ont commencé à apprécier son travail, sa renommée a commencé à se répandre dans d’autres villages. Après cela, lorsque l’ancien sous-ministre adjoint de son district a pris connaissance de cette initiative, il a obtenu un documentaire de 2 minutes appréciant le travail de Ramveer.

Il a nettoyé les déchets se trouvant dans l’eau du village de Ghazipur à Delhi, y compris de nombreuses zones de l’UP, telles que Chauganpur dans le Grand Noida, le village de Rauni, le village de Morta de Ghaziabad et le village de Nana Khedi de Saharanpur. Il a créé une organisation nommée Say Earth, entreprenant ces activités.

Surnommé l’homme de l’étang de l’Inde, il a également été apprécié par le Premier ministre Narendra Modi, qui l’a mentionné dans son Mann ki Baat.

