Rencontrez Rajani Pandit, la première enquêteuse privée à avoir résolu plus de 80 000 crimes

Lorsque nous entendons le mot «détective», nous pensons immédiatement à quelqu’un qui mène une vie passionnante parmi les criminels et travaille comme agent d’infiltration pour résoudre des crimes. Cependant, le travail d’un détective n’est pas simplement passionnant ; cela demande également de la patience, un raisonnement astucieux et d’excellentes capacités d’analyse. La plupart des pays considèrent que les enquêtes sur les crimes brutaux sont une profession dangereuse. En revanche, une femme indienne avec une carrière de 22 ans a résolu plus de 80 000 crimes.

Rajani Pandit, également qualifiée de première détective privée, a un récit de vie captivant. Rajani, également connue sous le nom de Lady James Bond of India ou Desi Sherlock, est une femme dont l’histoire de la vie vous motivera à poursuivre vos objectifs, aussi difficiles soient-ils.

Rajani a pris la décision de devenir enquêteur après avoir obtenu son diplôme. Malgré le fait que son père travaillait pour le département des enquêtes criminelles (CID) du service de police local, il avait des doutes sur son choix de profession. Elle plonge néanmoins tête baissée dans cette carrière et devient détective privé avec l’aide de sa mère.

Elle a ensuite fondé sa propre entreprise, Rajani Investigative Bureau, en 1986, et en 2010, elle avait 30 enquêteurs travaillant pour elle. Son site Web affirme qu’en 25 ans, elle a résolu plus de 75 000 cas aux niveaux local, étatique et fédéral.

L’expression “Un détective est né, pas fait” est quelque chose que l’enquêteur vit. Elle a enquêté sur tout, y compris les affaires extraconjugales, les affaires prénuptiales, les meurtres, l’espionnage d’entreprise, les crimes économiques, les cybercrimes, les fraudes bancaires, les personnes disparues et les vérifications des antécédents des candidats politiques.

Elle a également été arrêtée par les autorités en février 2018 dans le cadre d’une fraude présumée impliquant la vente et l’acquisition illégales d’enregistrements de données téléphoniques, car son métier comporte des risques et des escroqueries. Elle a été libérée sous caution après 40 jours et plus tard disculpée de toutes les accusations.

De plus, Pandit a écrit deux livres en marathi sur ses expériences et a également remporté de nombreux prix pour son travail.

