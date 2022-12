Rencontrez quatre PDG en mission pour aider les femmes à se sentir en bonne santé

Ainsi, en 2018, Clark, maintenant âgé de 46 ans, a lancé une gamme de produits qui traite des problèmes tels que les démangeaisons et les odeurs, les poils et les bosses incarnés, la sécheresse et la friction. Fait intéressant, la démographie des femmes qui répondent à sa collection, qui comprend un sérum intime et une huile botanique rajeunissante, va des femmes qui entrent dans leurs années de procréation à celles qui entrent en périménopause.

«Nous avons lancé lorsque le mouvement du millénaire était fort et que les femmes de cette démonstration voulaient de meilleurs soins lorsqu’elles sont devenues mamans», dit-elle à propos de son entreprise basée à Los Angeles. “De plus, parce que le toilettage est populaire auprès des jeunes, la plupart du temps, nos produits commencent lorsque vous avez un poil incarné, puis passent par des changements hormonaux jusqu’au stress.”

De nos jours, les produits à base de plantes – avec des emballages de qualité supérieure de couleur terre-pêche qui sont destinés à être exposés, et non cachés dans une table de chevet – sont disponibles via leur site Web, dans certains points de vente au détail et dans les cabinets médicaux.

Clark garde l’espoir que grâce à sa compagnie et à son plaidoyer, la vulve pourra enfin obtenir ce qui lui est dû.