Rencontrez Precious Lee, le modèle qui change l’industrie avec chaque jambe de force

E! News: En octobre 2011, vous avez partagé l’un de vos premiers messages sur Instagram – une photo de retour de Donatella Versace avec Mariah Carey et Beyoncé. Que ressent-on maintenant dix ans plus tard non seulement d’avoir défilé Versace, mais aussi d’être un visage de la campagne printemps-été 2021?

Precious Lee: Oh mon Dieu! Vous avez tous vu ça?! C’était littéralement la première semaine d’Instagram! UH-étonnant! Eh bien, j’ai toujours adoré ces femmes! Ce qui est drôle, c’est que j’ai été le premier mannequin courbe que la reine Beyoncé a utilisé pour sa collection Ivy Park x Adidas en novembre. J’ai aussi écrit une chanson pour Mariah Carey quand j’étais au lycée. Je voulais qu’elle chante – oui et je l’ai toujours – et j’ai toujours aimé à quel point Donatella est fabuleuse et le glamour de la Maison Versace. Alors, honnêtement, j’attendais que Mariah m’appelle à tout moment maintenant. Je me sens incroyablement béni et plein de gratitude. Filmer avec Mert et Marcus pour la campagne Versace après avoir fait le spectacle était un rêve à part entière. Je dois revenir en arrière et regarder le tir et la piste souvent et crier littéralement comme une fois par semaine. Je l’ai vraiment rêvé. Manifestation sur un billion!

E!: Qu’est-ce que vous auriez aimé que quelqu’un vous dise dans l’industrie de la mode lorsque vous avez commencé?

PL: N’oubliez pas que vous êtes votre entreprise et techniquement, personne ne pourrait la gérer mieux que vous.

E!: Quelles sont certaines de vos marques préférées à acheter?

PL: Je porte tous types de marques. Je suis également un grand défenseur de l’achat de ce que vous aimez simplement parce que vous l’aimez. Je peux faire une écharpe de magasin de produits de beauté cool – il s’agit de la façon dont vous la portez.

E!: Après toutes ces années de mannequinat et de tournage, quels sont vos trucs et astuces pour assembler une tenue et vous assurer que les vêtements conviennent le mieux à votre corps?

PL: Trouvez ce que vous aimez le plus de votre corps dans les vêtements et commencez à acheter plus de choses qui ont la même silhouette, mais essayez différentes couleurs, textures, etc. Vous n’êtes pas obligé de suivre toutes les tendances et, honnêtement, si vous ne l’êtes pas confortable, peaufinez le look! Mais faites de votre mieux pour sortir de votre zone de confort. Vous aimerez peut-être quelque chose de nouveau mieux que ce qui a fait ses preuves.

E!: Avec le mois de la mode à nouveau, quels sont les éléments essentiels de votre routine dont vous avez besoin pour réussir en une seule pièce?

PL: Eau, sommeil, prière, méditation, rire, exercice.

E!: Quelle est la prochaine étape de votre liste de carrière?

PL: Faire plus de premières dans la mode, les films et la télévision.

E!: En repensant à votre carrière jusqu’à présent, quel est le moment ou la réalisation dont vous êtes le plus fier aujourd’hui? Selon vous, quel jalon Precious, 18 ans, serait le plus excité d’entendre parler?

PL: Versace et un méga-moment dont je pourrai discuter prochainement.

E!: Nommez une marque à laquelle vous pensez que les gens devraient accorder plus d’attention. Pourquoi?

PL: Propriété noire – parce que.

E!: Selon vous, quel est l’élément que les gens devraient avoir dans leur garde-robe pour 2021?

PL: Un masque! Et couleur! 2020 a été intense. Plus de joie. Plus d’amour.

(Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.)