Rencontrez Prakash Chand Jain, 72 ans, qui a remporté 2 médailles au championnat de tir ouvert de l’État du Rajasthan

Prakash Chand Jain de Churu a prouvé que son moral était plus grand que son âge en visant deux médailles. Il arrive un certain âge où la vie d’une personne stagne, mais l’âge ne pouvait pas arrêter Prakash même à ce stade de son âge, au lieu de cela, il a fait ce que presque personne ne pouvait faire à l’âge de 72 ans, montrant toute sa passion et son enthousiasme.

Prakash Chandra Jain, un résident de Sainik Colony Basti de la ville, a prouvé que l’âge n’est pas un facteur en ce qui concerne le courage et le zèle d’une personne en remportant des médailles d’argent et de bronze au championnat de tir ouvert de l’État du Rajasthan à l’âge de 72 ans. Prakash Chand Jain ne néglige désormais aucun effort pour préparer les championnats nationaux. Il ne l’a pas fait seul. L’entraîneur Bhagirath Swami, directeur de l’académie de tir de Naya Bass, a joué un rôle important dans le succès de Jain.

Ses luttes ne sont rien de moins qu’une source d’inspiration pour le peuple. Le tireur Prakash Chandra Jain a déclaré qu’il s’intéressait au sport depuis son enfance. Après avoir terminé ses études, il a rejoint NCC en prenant son admission au Lohia College. Au cours de sa formation au CCN, on lui a appris à utiliser un fusil, ce qui l’a amené à s’intéresser au tir. Il a dit qu’il n’y avait pas d’académie de tir à cette époque. Les ressources n’étaient pas non plus disponibles comme elles le sont aujourd’hui. Il a dit que pendant la formation du CCN, une compétition de tir à 50 mètres a été organisée à laquelle ont participé des équipes d’environ quatre collèges. Il a terminé deuxième de cette compétition.

Le sport avait disparu à la fin de l’université, mais l’intérêt pour le sport persistait.

Jain a raconté qu’après la fin des études collégiales, la relation avec le tournage était presque terminée. Plus tard, il est allé à Delhi avec sa famille et a créé une entreprise. Mais il est resté directement ou indirectement associé au sport, car il a lancé le commerce des articles de sport. Compte tenu de la pollution atmosphérique croissante à Delhi, il a décidé de retourner dans sa ville natale de Churu après 48 ans.

Quand il est arrivé à Churu, beaucoup de choses avaient changé, l’académie de tir avait également commencé. Quand il a vu les enfants tirer pendant la promenade du matin, le joueur caché en lui s’est également réveillé. Il a dit que sans en informer les membres de la famille, il est allé au parc et a commencé à faire de l’exercice. A commencé à s’entraîner au tir en ramassant tranquillement des bouteilles vides à la maison. Il a dit qu’il y avait des difficultés à apprendre. Un jour, il a rencontré l’entraîneur Bhagirath Swami, et il a appris qu’il avait été joueur de tir et qu’il dirigeait une académie. Sachant cela, il a exprimé son désir d’apprendre le tir.

La présence de personnes plus jeunes m’a fait hésiter

Le plus gros problème auquel il était confronté au début du tournage était de garder la main dans la même position. Pour cela, Coach Swami a commencé à lui faire quelques exercices légers. Il avait l’habitude de pratiquer à l’académie pendant environ une heure le matin. A cette époque, toutes les compétitions étaient fermées à cause de Corona. Après la fin de la phase Covid-19, le championnat de tir ouvert de l’État du Rajasthan a été organisé en 2021. Jain a déclaré qu’il y avait différentes catégories dans la compétition. Il a également rejoint la catégorie Senior Citizen. Il a dit que lorsqu’il a atteint la compétition, il hésitait à se tenir avec les enfants. Mais il y avait aussi des personnes âgées dans la rangée, mais Jain était le plus âgé d’entre eux. Il a dit que son bonheur ne connaissait pas de limites en remportant la médaille d’argent dans la compétition et cela l’a rendu fou de joie.

La douleur à l’épaule ne pouvait pas diminuer son esprit

Il a dit qu’il était arrivé pour participer au championnat de tir ouvert de l’État du Rajasthan pour participer pour la deuxième fois à la compétition. Mais avant le début de la compétition, garder longtemps le pistolet droit lui faisait mal à l’épaule. Ne lui laissant pas le courage, il visait la médaille de bronze. Il a dit que son score s’était beaucoup amélioré par rapport à l’année dernière. Jain a dit qu’il souhaitait maintenant gagner une médaille en rejoignant la compétition nationale et qu’il se préparait beaucoup pour cela aussi. Il a dit que le succès peut être atteint en travaillant dur en se fixant un objectif, seule une personne doit garder confiance en soi.

