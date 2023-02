Rencontrez Poornima, la belle-sœur glamour de Sidharth Malhotra, dont le style peut donner du fil à retordre à Kiara Advani

Les stars de Bollywood Sidharth Malhotra et Kiara Advani doivent se marier aujourd’hui (7 février) lors d’une cérémonie scintillante dans l’emblématique palais Suryagarh de Jaisalmer. Les mariés sont déjà présents à Jaisalmer pour participer aux cérémonies de mariage. Plusieurs membres de la famille proche des deux côtés sont également présents au palais de Suryagarh pour assister au mariage.

Dans cet article, nous parlerons de Poornima, la belle-sœur de Sidharth Malhotra, qui est aussi belle que Kiara Advani.





Sidharth partage souvent ses photos avec sa famille, dans lesquelles sa belle-sœur Poornima est également repérée. Dans l’image ci-dessous, Poornima peut être vue vêtue d’une robe de couleur bleue.





Sidharth Malhotra appartient à Delhi et les membres de sa famille vivent toujours à Delhi. Le père de Sidharth, Sunil Malhotra, la mère Reema Malhotra, le frère Harshad Malhotra, la belle-sœur Poornima et le nepher Adhiraj constituent sa famille immédiate.





Le frère aîné de Siddarth Malhotra, Harshad Malhotra, est un banquier prospère, tandis que Poornima est une femme au foyer et une assistante sociale. Poornima et Harshad Malhotra sont les fiers parents d’un fils nommé Adhiraj. Siddarth et Adhiraj partagent un lien très mignon.