Le deuxième épisode de BYJU’S Young Genius mettra en vedette des enfants prodiges – Aswatha Biju (13 ans) pour son excellence dans le domaine académique et Pooja Bishnoi (9 ans) pour ses capacités sportives.

Aswatha Biju, 13 ans, est une paléontologue en herbe, qui a découvert son amour pour les fossiles à seulement 5 ans, lorsqu’elle a collecté un fossile et l’a pris pour une coquille. Elle l’a identifié dans une encyclopédie et a commencé à en apprendre davantage sur eux.

«Quand j’avais 5 ans, mon père m’a acheté une encyclopédie. Quand je regardais les photos, mes yeux étaient fixés sur une ammonite. J’ai d’abord pensé que c’était un organisme marin. Après avoir demandé à ma mère, j’ai appris à connaître c’était une créature fossilisée et non une coquille que je vois généralement près de la plage », a déclaré Aswatha.

Quand Aswatha a demandé où elle pouvait voir plus de fossiles, ses parents l’ont emmenée au musée Egmore, quand elle a avoué être revenue au moins 15 à 20 fois dans les jours à venir.

«Nous l’avons emmenée au musée Egmore. Elle y retournait plusieurs fois juste pour voir le fossile d’ammonite», se souvient la mère d’Aswatha.

À partir de là, son intérêt a grandi et elle a continué à collecter près de 120 spécimens d’invertébrés, de vertébrés, de chordés, de flore et de microfossiles.

Elle expose fièrement sa collection dans sa chambre de sa maison de Chennai – un mini-musée.

Paléontologiste. Le Dr Mahendra Pal Singh, président de la société de paléontologie de l’Inde et le Dr Vandhana Prasad, directeur de l’institut de paléontologie Birbal Sahni, l’ont certifiée «jeune paléontologue de l’Inde».

Elle a également reçu le prix du jeune paléontologue de l’Inde Book of Records (IBR) et bien d’autres, Aswatha a de nombreux titres prestigieux à son nom, ayant travaillé dans trois lits de fossiles; à savoir le bassin de la rivière Cauvery (Ariyalur), le bassin de la rivière Palar (Gunduperambedu) et le bassin de la rivière Godawari (Maharashtra) qui relève de l’ère mésozoïque.

Aswatha a atteint 6000 étudiants dans les écoles et collèges et instituts de géologie; faire connaître le domaine le moins connu.

«Je voudrais non seulement que les gens sachent qu’il existe un domaine appelé paléontologie, mais aussi les éduquer qui pourraient poursuivre ce domaine, plutôt que de choisir la médecine ou l’ingénierie.

Pooja Bishnoi

Pooja Bishnoi détient le record du monde de parcourir une distance de 3 km en 12,50 minutes et de 10 km en 48 minutes dans la catégorie des moins de 10 ans. Elle détient également le record du monde de la plus jeune asiatique avec un pack de 6 abdos. Tout cela à seulement 9 ans.

Venant d’un petit village de Jodhpur, au Rajasthan, Pooja, 3 ans, a exprimé son souhait de courir contre des garçons doublant son âge à son oncle maternel. Lors de son premier essai, elle a perdu de loin, mais son oncle devenu entraîneur Sarwan Budiya, a juré de faire d’elle une athlète.

Après un certain entraînement, elle a laissé ces garçons derrière elle, «à environ 20 à 40 mètres de retard», se souvient Sarwan, qui était lui-même athlète à la Sports Authority of India, mais a été contraint d’abandonner après une grave blessure aux ischio-jambiers.

Sarwan a rappelé qu’il n’y avait personne pour lui quand il a débuté dans le domaine du sport et qu’il a dû faire face à de nombreuses réactions négatives de la part de sa famille, qui voulait qu’il obtienne un emploi « normal ».

« Je veux que Pooja fasse non seulement ce que je ne pouvais pas mais rende l’Inde fière », a-t-il déclaré.

Maintenant Pooja s’entraîne plus de 8 heures par jour.

« Je me réveille à 3 heures du matin et je m’entraîne jusqu’à 7 heures du matin et je vais à l’école (ou aux cours en ligne maintenant) et je reviens à 14 heures et je me repose pendant une heure, puis je m’entraîne à nouveau l’après-midi de 16 heures à 20 heures, » Pooja a expliqué sa routine quotidienne.

Un programme chargé tout au long de la journée ne dissuade pas les jeunes Pooja.

«Je veux gagner une médaille d’or pour l’Inde, donc je m’entraîne dur pour cela», dit-elle fièrement.

Elle a également été sélectionnée par la Fondation Virat Kohli et y est soutenue.

Le deuxième épisode de BYJU’S Young Genius sera diffusé le 23 janvier. Chaque épisode sera diffusé sur 18 chaînes de Network18 chaque samedi, et la rediffusion aura lieu dimanche.