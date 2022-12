Rencontrez ‘Papa Schtroumpf’, l’homme dont la peau est devenue bleue après avoir consommé des compléments alimentaires

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 900 millions de personnes dans le monde souffrent de diverses affections cutanées. Bien que les affections cutanées comme l’acné, la dermatite atopique et les coups de soleil soient parmi les troubles cutanés les plus courants, d’autres comme le syndrome de Blau, le prurigo actinique et l’argyrie sont considérés comme les types les plus rares. Et, un homme du nom de Paul Karason a pris Internet par choc après que l’argyrie ait fait virer sa peau au bleu.

Paul Karason est devenu une sensation sur Internet en raison de la couleur artificielle de sa peau. Selon un rapport du Daily Star, Paul, décédé à l’âge de 62 ans en 2013, souffrait d’un grave cas de dermatite au visage. Pour traiter la maladie, il avait l’habitude de consommer des compléments alimentaires pendant plus d’une décennie. Ces suppléments ont été infusés avec un composé qui a causé un empoisonnement à l’argent, ce qui a rendu le visage de Paul bleu.

Auparavant, Paul avait la peau claire, avec des taches de rousseur. Et, il avait les cheveux brun roux. Cependant, les choses ont empiré lorsqu’il est tombé sur une publicité dans un magazine qui promettait aux lecteurs une bonne santé grâce à l’utilisation de l’argent colloïdal. Reposant sa foi dans l’annonce, Paul a consommé le produit tous les jours pour obtenir les résultats souhaités.

En raison de ses caractéristiques antibactériennes, l’argent est utilisé pour combattre les infections depuis des milliers d’années. Il a cependant été progressivement supprimé lorsque la pénicilline est arrivée sur le marché. Bien que l’argent ait continué à se vendre en Amérique, la Food and Drug Administration (FDA) a interdit son utilisation car le composé provoquait une maladie dangereuse appelée argyrie.

L’apparence bleutée de Paul lui a valu le surnom de “Papa Schtroumpf”, qu’il ne tolérait que lorsque les enfants l’appelaient par ce nom. Cependant, il était contrarié lorsque les adultes faisaient de même. « C’était un surnom qu’il n’appréciait pas, selon qui le disait. Si c’était un enfant qui courait vers lui en disant “Papa Schtroumpf”, cela lui ferait sourire. Mais si c’était un adulte, eh bien… » a partagé son ex-veuve dans une interview précédente.

Paul a rendu son dernier soupir le 23 septembre 2013. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque. Plus tard, il a succombé à une pneumonie, accompagnée d’un grave accident vasculaire cérébral.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici