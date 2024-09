Rencontrez Norah Galea, fondatrice des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC… – Femmes d’influence

Norah Galea est la propriétaire et créatrice de Knock Thrice Inc., une marque indépendante et une boutique en ligne proposant des vêtements, des accessoires et d’autres articles fantaisistes uniques. Ce qui a commencé comme un passe-temps pandémique de broderie à la main s’est transformé en une entreprise à temps plein au cours de sa dernière année à l’école d’art. Aujourd’hui, Knock Thrice propose une gamme diversifiée d’« œuvres d’art portables », notamment des sacs à main, des cardigans et des tasses, chaque pièce étant soigneusement conçue par Norah et sa petite équipe. L’entreprise se spécialise dans les vêtements de haute qualité, fabriqués avec amour, dans des tailles adaptées à toutes les personnes et à tous les corps.

J’ai su que je voulais devenir entrepreneur quand… J’ai décidé de faire de l’art mon métier. Je voulais vivre en parallèle de mon travail créatif, garder une vie pleine de couleurs et de création. J’ai vite compris que je devais créer cet espace moi-même, en dehors des structures d’emploi traditionnelles. C’est un travail difficile, mais il n’y avait pas d’autre alternative.

L’entrepreneuriat est fait pour moi parce que… plutôt que d’accepter les problèmes auxquels je suis confrontée, je suis immédiatement poussée à les affronter tête baissée. Knock Thrice est une expression de ma propre personnalité, de mes rêves et de mes désirs, et je crée le genre de vêtements que j’aimerais porter.

L’impact que j’espère avoir à travers mon travail est… Inspirer et encourager les gens à être, à regarder, à ressentir et à s’habiller d’une manière qui leur est authentique. Accueillir de belles choses dans leur vie quotidienne, regarder le banal d’un œil plus attentif et voir la beauté du quotidien. Apprécier les textures, les couleurs, les images que nous pourrions négliger lorsque nous sommes trop occupés ou stressés.

L’une des leçons les plus importantes que j’ai apprises au cours de mon parcours entrepreneurial est… Suivez vos envies et empruntez lentement un chemin curieux pour voir où cela vous mène. L’inspiration est différente pour chacun, tout comme la croissance et le succès. Prenez votre temps et prenez-en autant que vous en avez besoin. Votre entreprise, et par la suite votre vie, refléteront vos priorités, alors faites-en une priorité de connexion, d’authenticité, de plaisir, de créativité et de qualité.



Ma plus grande réussite est… Je reçois des messages d’artistes me disant que mon travail les inspire, les réconforte ou leur donne l’impression d’être vus. Je suis reconnaissante envers mes collègues créateurs qui ont partagé leur travail et apporté de la beauté à ma vie. Je suis maintenant tout aussi reconnaissante de connaître ceux qui m’ont fait savoir que j’ai fait la même chose.

Le plus gros risque que j’ai pris et qui a payé était… J’ai rapidement basculé d’un modèle commercial entièrement brodé à la main, unique en son genre, à une entreprise constituée en société, travaillant avec des fabricants et des designers du monde entier. J’avais peur que mes clients, mes abonnés et moi-même soyons déçus et que la magie de mes articles brodés à la main nous manque. Mais la demande dépassait ma capacité d’approvisionnement, et j’ai donc décidé de développer l’entreprise. Heureusement, cela m’a permis de partager mon travail à l’échelle mondiale, de travailler avec des artistes incroyables, de me faire des amis formidables et de consacrer le temps nécessaire à chaque projet, plutôt que de me précipiter vers le suivant.

Mon plus grand revers a été… Je travaillais seule. Je devais tout gérer, des réseaux sociaux à la conception du site Web, en passant par la création de contenu, la conception de concepts, le développement de produits et même la déclaration des impôts. Je me noyais. Je n’avais jamais eu affaire à tout cela auparavant, et cela a eu un impact majeur sur ma santé mentale. Sans parler de ma santé physique : alors que je brodais sans arrêt, une blessure au poignet s’est développée incroyablement vite et je ne pouvais plus faire mon travail.

Je l’ai surmonté en… J’ai fait une vraie pause, pour la première fois depuis deux ans. Je me suis reposée physiquement, mentalement et j’ai dû décider si j’allais arrêter ou changer Knock Thrice. J’ai décidé de changer de rôle et d’introduire des produits manufacturés dans ma boutique, en supprimant progressivement mes articles brodés à la main. Heureusement, mes followers et mon public ont grandi, les nouveaux venus étant enthousiasmés par ces nouveaux produits. J’ai d’abord craint ce changement radical, mais je me rends compte maintenant que l’artiste en moi est toujours là – elle a juste fait un peu de place à l’entrepreneur.

Le meilleur conseil que j’ai reçu en tant qu’entrepreneur a été… « Faites semblant jusqu’à ce que vous y parveniez. » Personne ne naît en sachant comment démarrer une entreprise. Presque tout le monde a cherché sur Google son problème ou appelé un ami pour comprendre une partie du système. Laissez le fait de savoir qu’il n’existe pas de bonne réponse vous réconforter plutôt que de vous effrayer.

Je surprends les gens quand je leur dis… J’ai étudié le cinéma et les médias dans une école d’art. Les gens pensent qu’il faut un diplôme en commerce ou un certificat pour se lancer dans le monde de l’entrepreneuriat. Le sens des affaires, le marketing et l’analyse statistique sont des compétences qui peuvent s’apprendre. Penser de manière créative, s’éloigner des sentiers battus pour s’aventurer en territoire inexploré, essayer et échouer et essayer encore sont des qualités que tout le monde possède, mais que tout le monde ne met pas en pratique. Les artistes font cela dès le premier jour, donc le premier échec ne fait pas mal. Après tout, ce n’est qu’une première ébauche.

Si j’avais une heure supplémentaire dans la journée, je l’utiliserais pour… jouer plus souvent du violon et apprendre à faire du pain. Maintenant que mes poignets se sont remis de dix heures de broderie par jour, j’utiliserais ce temps libre pour développer mes autres loisirs, comme la musique.

Si vous me cherchiez sur Google, vous ne le sauriez toujours pas… Je collectionne les jeux de cartes et j’ai cinq ou six correspondants. J’aime les souvenirs, les supports papier, les lettres et les jeux.



L’avenir m’excite parce que… C’est tellement plein de possibilités. J’ai renoncé à essayer de le contrôler aussi rigoureusement. Après la pandémie, il est devenu clair que le « plan décennal » tant vanté n’est que cela, un plan – et un plan peut être abandonné et repensé à partir de zéro si nécessaire. Mes projets pour l’avenir sont plus flexibles et abstraits, notamment suivre des cours de peinture à l’huile, relire mes livres préférés, tricoter une couverture et visiter le Japon. En tant que créatrice, designer et conceptualisatrice de ma marque, il est de ma responsabilité artistique de garder ma vie intéressante – je le dois à mon entreprise et à moi-même.

