Rencontrez Nicole Muirbrook – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : James Atoa/UPI/Shutterstock

Taylor Sheridan52 ans, a eu une carrière réussie en tant que cinéaste et acteur dans de nombreux longs métrages au fil des ans, y compris la série télévisée, Yellowstone, mais il s’avère qu’il a aussi une vie personnelle très unie. La star hunky a été mariée à Nicole Muirbrook, 39 ans, depuis 2013 et ils mènent ensemble une vie assez privée mais confortable à Weatherford, au Texas. Contrairement à d’autres couples hollywoodiens, les tourtereaux ne sont pas souvent vus sous les projecteurs et restent généralement seuls, mais ils partagent parfois de doux moments sur les réseaux sociaux, donnant aux fans un aperçu de leur romance.

Suite Nouvelles des célébrités

“Nous vivions à Park City, [Utah] et Taylor n’aimait vraiment pas la neige », a déclaré Nicole Magazine des cow-girls à propos de leur vie privée en dehors de Los Angeles, en Californie, en 2021. “Alors, il s’est retourné un matin et a dit:” Chérie, nous foutons le camp d’ici “, et je me suis dit” Où allons-nous? ‘ “Nous allons aller au Texas”, a-t-il répondu.

Découvrez-en plus sur Nicole et sa vie avec Taylor ci-dessous!

Chrissy Teigen & John Legend & More Stars On Date Night: Photos

Nicole est mannequin et actrice.

Nicole est née à Salt Lake City, Utah et a commencé sa carrière dans l’industrie du mannequinat. Elle est apparue sur les couvertures de divers magazines, y compris Vanités, Vogue Filleje, Rougir et Bella et est passé au théâtre en 2008. Son premier concert d’acteur était un rôle d’invité sur Comment j’ai rencontré votre mère. Elle a également joué un rôle dans le film, Le contrat humain, cette même année. Elle a continué à apparaître dans d’autres projets, y compris la série télévisée, Bleu foncéet le film, J’espère qu’ils servent de la bière en enfer. La belle a également joué dans une publicité pour Lynx Bullet.

Elle a déjà été mariée une fois.

Avant de rencontrer et d’épouser Taylor, Nicole était mariée à un monteur chrétien wagner. On ne sait pas grand-chose publiquement de leur mariage et son mariage avec Taylor a été beaucoup plus mis en lumière.

Lien connexe Lié: Les enfants de Jon Bon Jovi : tout ce qu’il faut savoir sur les 3 fils et la fille du rockeur

Nicole partage souvent de jolies photos avec Taylor sur Instagram.

La plupart de ses messages sont partagés pour des occasions spéciales, comme l’anniversaire de Taylor le 17 juillet. Elle a écrit un message d’anniversaire affectueux spécial à côté d’une douce photo en noir et blanc, que l’on peut voir ci-dessus, des deux souriant alors qu’elle mettait ses bras autour lui par derrière. “Tu es mon histoire d’amour ❤️ tu es des mots qui remplissent mes pages 💘 Je t’aime bébé, Joyeux anniversaire 🎉🎉🎉🤘🏾❤️”, lit-on dans la légende.

C’est une vraie cow-girl.

Nicole aurait grandi à cheval dans les montagnes du ranch de ses grands-parents dans le Wyoming quand elle était plus jeune, donc le fait qu’elle ait épousé Taylor, qui est aussi un vrai cow-boy et a joué dans une série télévisée sur les cow-boys, semble être une jolie bon ajustement! Elle serait également une passionnée d’équitation et participerait à des compétitions de coupe, y compris l’événement de coupe des célébrités de la Fondation Careity 2020, où elle a reçu les plus grands honneurs.

Nicole et Taylor partagent un fils.

Le couple marié partage un fils nommé Gus ensemble. Nicole partage parfois d’adorables photos de lui sur Instagram, y compris dans un article spécial pour la fête des mères en mai 2022. Les photos, que l’on peut voir ci-dessus, comprenaient des photos de Gus maintenant et quand il était bébé. La maman adorée le serrait dans chacun d’eux et souriait à la caméra.