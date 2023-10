Rencontrez Navid Sole, candidat à Bigg Boss 17, un pharmacien impertinent basé à Londres, qui a quitté Salman Khan divisé

Après les présentations de Mannara Chopra, Munawar Faruqui, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, le cinquième candidat présenté dans l’émission Bigg Boss 17 de Salman Khan était Navid Sole, basé à Londres.

Salman Khan est de retour avec une autre saison de Bigg Boss 17. Cette saison comporte des rebondissements et des thèmes uniques, le premier épisode a été diffusé le 15 octobre. Navid Sole, un pharmacien basé au Royaume-Uni, a laissé Salman divisé lorsqu’il est apparu sur scène en tant que concurrent.

Les fans étaient ravis d'en savoir plus sur lui alors qu'il montait sur scène.





Dans sa vidéo d’introduction, le candidat a déclaré : « Je suis une personnalité bien connue de la télévision ». Cependant, Salman Khan lui a rappelé que parler en anglais violait les règles de la maison Bigg Boss 17, déclarant : « Parler en anglais n’est pas autorisé à l’intérieur de la maison BB. Vous devez apprendre quelques mots », comme le montre la promo virale.

Curieux de connaître le métier de Navid Sole ? Il travaille comme pharmacien à Londres et a des origines italiennes et persanes. De plus, il a un large public sur Instagram, avec plus de 90 000 abonnés, où il partage fréquemment des publications et des photos. Selon son pseudo sur les réseaux sociaux, il est un « pharmacien impertinent ».

En plus de Navid Sole, l’émission présente Malviya, Abhishek Kumar, Anurag Dobhal, Jigna Vohra, Sana Raees Khan, Munawar Faruqui, Mannara Chopra, Ankita Lokhande, Vicky Jain, Rinku Dhawan, Navid Sole, Arun Mahashetty, Khanzadi, Snehal, Sunny. Arya, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. Cette saison, la maison Bigg Boss a introduit deux concepts innovants : l’accès au téléphone et l’intégration d’une salle de thérapie.