Rencontrez Munmun Sarkar, la première femme conductrice de pousse-pousse électrique du Bengale du Nord à transporter gratuitement des patients de Covid

La pandémie de Covid-19 a vu plusieurs bons samaritains se mettre en quatre pour aider les personnes dans le besoin. Au milieu de la deuxième vague dévastatrice de la pandémie, Munmun Sarkar, la première femme conductrice de pousse-pousse électrique du Bengale du Nord, a tendu la main en transformant son pousse-pousse en ambulance. Résidente du Saktigarh de Siliguri, Sarkar fournit non seulement son service 24 heures sur 24, mais le fait également gratuitement.

« L’année dernière, pendant la pandémie de COVID-19, les chauffeurs d’ambulance prenaient trop d’argent aux membres de la famille des patients COVID-19. À ce moment-là, j’ai décidé de transformer mon e-rickshaw en ambulance et j’ai commencé à transporter gratuitement des patients positifs au COVID », a déclaré Sarkar. ANI.

En transportant les patients COVID vers et depuis l’hôpital, Sarkar s’est rendu compte que la désinfection joue un rôle important dans la lutte contre le virus. Elle assainit les maisons des patients COVID-19, ainsi que des endroits comme les postes de police, les crématoriums et les lieux religieux. Son travail est devenu plus facile lorsque quelqu’un lui a offert une machine de désinfection.

Sarkar a transporté jusqu’à présent environ 5 000 patients. En dehors des patients Covid-19, elle propose également des trajets gratuits aux personnes se soumettant à des tests RT-PCR ou allant se faire vacciner. Partha Poddar, frère d’un patient COVID, résident de Deshbandhupara, Siliguri, a salué les efforts de Sarkar et a déclaré à ANI : « La société devrait apprendre de Munmun di. Le monde a besoin de plus de personnes comme elle qui peuvent aider les autres sans aucune hésitation et sous n’importe quelle condition. »

Selon Sarkar, elle veut faire quelque chose dont on se souviendra même après sa mort.

