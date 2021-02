Rencontrez-moi au refroidisseur d’eau virtuel

Il y a quelques week-ends, je suis allé à une fête d’anniversaire pour un de mes copains. Le thème était «Le Seigneur des anneaux». Quand je suis arrivé, j’ai pu voir que beaucoup de mes amis étaient déjà là, regroupés en groupes de cinq ou six, alors que l’hôte circulait parmi eux. J’ai dit bonjour au garçon d’anniversaire, j’ai rencontré des connaissances que je n’avais pas vues depuis un moment et j’ai évité d’autres personnes à qui je ne voulais pas parler. Personne ne portait de masque. C’est parce que la fête s’est tenue sur Gather.town, une nouvelle plateforme de réunions en ligne. Au lieu d’une grille fixe de têtes flottantes, lorsque vous recevez des appels Zoom, il y avait une carte virtuelle – une colline herbeuse, la Comté – et les participants se sont déplacés autour d’elle en appuyant sur leurs touches fléchées. Tout comme ils le font lors de rassemblements réels, les gens se sont rassemblés en grappes et se sont séparés. Plus vous vous éloignez d’eux, plus leurs voix sont douces. L’hôte a mentionné dans l’invitation que la liste des invités était plus longue qu’elle ne l’aurait été normalement, car l’événement était virtuel et pouvait accueillir tout le monde. Dans le passé, les amis qui ne vivaient pas en ville se plaignaient souvent de se sentir exclus; maintenant ils n’avaient plus à l’être. Ils venaient de partout au pays, de toutes sortes de configurations de bureau et d’habitations – certains venaient du domicile de leurs parents, quelques-uns avaient leurs bébés en arrière-plan. La commodité était indéniable. Plutôt que de devoir m’habiller, appeler un Uber et me rendre chez un ami par une froide nuit d’hiver, je me suis simplement connecté à mon ordinateur et je lui ai dit bonjour. Et comme je n’avais pas investi beaucoup de temps et d’efforts pour me préparer et me rendre à la fête, je n’ai pas regretté de partir tôt.

Gather.town est l’une des nombreuses start-up de réunions virtuelles qui ont émergé à la suite de la pandémie, stimulée par la demande des consommateurs coincés chez eux et alimentée par des capital-risqueurs désireux de capturer une part du marché de la visioconférence actuellement dominé par le comme Zoom et Google Meet. Certains, dont Gather.town et des concurrents comme Kumospace et Pluto, intègrent une dynamique spatiale – les utilisateurs se déplacent et interagissent les uns avec les autres sur des cartes virtuelles – et sont principalement utilisés pour les happy hours de bureau ou pour sortir avec des amis. D’autres, comme Hopin et Run the World, dont les origines sont antérieures à la pandémie, se concentrent sur des conférences d’entreprise et universitaires.

L’avènement du travail à distance et des réunions virtuelles a entraîné un découplage des aspects sociaux du travail et de l’exécution effective du travail au travail. Au lieu de vous amuser pendant un certain temps après le déjeuner avec vos collègues, vous retournez directement au travail et vous vous amusez la nuit avec des membres de votre famille ou votre autre significatif. Cela sonne bien pour les employeurs, en théorie. Mais Avichal Garg, un investisseur chez Electric Capital, une société de capital-risque, soutient que le travail à distance est actuellement synonyme d’efficacité – et que les accidents heureux sont cruciaux pour l’innovation. «La résolution créative de problèmes nécessite de regarder les problèmes différemment», dit-il, «et avoir des interactions fortuites avec d’autres personnes vous permet de voir les problèmes et de découvrir des solutions de nouvelles manières.» Comment permettre aux gens de se rencontrer en ligne d’une manière qui favorise la connexion et la créativité, est donc le défi auquel toutes ces start-ups de réunions virtuelles sont confrontées. C’est une question importante. Contrairement à TikTok ou YouTube, que je peux consommer dans un état végétatif sur mon canapé, les réunions virtuelles ne sont pas quelque chose que je peux simplement faire défiler sans réfléchir à mon rythme. Ils sont intrinsèquement synchrones. Leur succès dépend de ma participation active. Et tandis que les visions de science-fiction comme «Ready Player One» nous ont donné un aperçu de ce qui est possible une fois que les appareils électroniques sont connectés à notre corps et à notre cerveau suffisamment profondément pour offrir des expériences vraiment immersives, cette fusion physiologiquement impossible à distinguer de nos vies réelle et numérique a pas encore arrivé. D’ici là, quels types d’expériences de réunion virtuelle engageantes pouvons-nous créer – et lesquelles voulons-nous?

Lorsque la pandémie frappé pour la première fois, il y a près d’un an, il était passionnant de se rendre compte que le travail à distance était faisable. De nombreux dirigeants, même dans des entreprises de technologie, n’avaient jamais pleinement cru que des équipes dispersées géographiquement pouvaient fonctionner de manière productive. Mais des mois passés à la maison ont prouvé que, du moins pour la plupart des travailleurs du savoir, le travail à distance pouvait travailler: Les employés créaient toujours des publicités, écrivaient du code, contribuant au résultat net d’une entreprise. Il est également devenu clair, cependant, que les logiciels de communication virtuelle comme Zoom et Slack ne remplaçaient qu’une partie de l’expérience de travail en personne.