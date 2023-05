Rencontrez Matilda, l’évacuée à quatre pattes à quatre pattes de Hay River

Lorsque Mark Ellsworth et sa famille ont proposé d’héberger leur nouvelle amie Matilda, ils ne s’attendaient pas à ce qu’elle soit si… ronde.

« Je pensais qu’elle était comme un petit micro-cochon », a déclaré Ellsworth. « Alors ma première pensée a été : ‘Putain de merde, elle est énorme !' »

Matilda est un cochon ventru vietnamien et pèse 170 livres.

Scott et Leanne Clouthier sont les propriétaires de Matilda; ils l’ont depuis qu’elle est un porcelet de huit livres.

Habituellement, Matilda aime se promener sur la plage, creuser dans le sable sur les rives du Grand lac des Esclaves et se frotter contre du bois flotté.

Mais cette semaine, les Clouthier ont dû fuir leur maison à Hay River en raison du feu de forêt incontrôlable qui menaçait la communauté. Ils se sont dirigés vers le nord jusqu’à Yellowknife, Matilda en remorque, avec les 3 100 autres résidents de la ville et tous ceux de la réserve voisine de la Première nation Kátł’odeeche.

« Elle était définitivement en tête parce que nous voulions nous assurer que nous nous laissions suffisamment de temps pour pouvoir la faire monter dans le véhicule », a déclaré Scott.

Ils voulaient éviter une Situation maréchal .

Lors des incendies de forêt de Fort McMurray en 2016, une famille a dû abandonner son cochon, Marshall, lorsqu’elle a évacué sa ville natale. Heureusement, Marshall a survécu aux incendies et a retrouvé sa famille.

« Nous avons pensé que ce serait une chose trop déchirante à faire », a déclaré Scott.

Scott Clouthier et sa femme Leanne ont possédé Matilda depuis qu’elle était un porcelet de huit livres. (Kate Kyle/CBC)

La « princesse choyée »

Faire sortir Matilda de la ville a été facile – ce n’est pas sa première évacuation. Que faire d’elle une fois à Yellowknife s’est avéré être un défi.

Le plan était d’aller chez une amie et de la laisser se promener dans le jardin.

Puis la pluie est arrivée.

« Elle n’a pas l’habitude de passer de longues périodes à l’extérieur parce qu’elle est un peu une princesse choyée et qu’elle dort à l’intérieur de notre maison », a déclaré Scott.

« Même si nous lui avons construit un assez bon abri, elle se mouillait, puis revenait dans son abri et mouillait ses couvertures. »

Le couple tourné vers les réseaux sociaux pour voir si quelqu’un pouvait aider.

Les Ellsworth ont tendu la main, offrant un chenil de cinq pieds sur cinq pieds dans leur garage.

Et l’occasion de rencontrer Matilda était trop belle pour la laisser passer.

« Je pensais que c’était plutôt cool de voir un cochon, et nous en avons toujours voulu un, mais notre pensée immédiate était juste d’aider », a déclaré Ellsworth.

Pourtant, Mathilde a dû s’adapter. Toutes ses commodités habituelles n’ont pas fait le voyage à Yellowknife, comme son bac à litière de la taille d’une piscine pour enfants. Maintenant, elle fait ses affaires où elle veut.

« Nous devons nettoyer après elle partout où elle va », a déclaré Scott.

Mark Ellsworth et sa famille se sont portés volontaires pour accueillir Matilda. (Kate Kyle/CBC)

Mais ils ont réussi à lui apporter quelques semaines de nourriture pour la garder heureuse.

« Elle a été géniale », a déclaré Ellsworth. « Elle est plutôt calme. Les enfants l’adorent, alors nous nous sommes juste assis là, à la nourrir et à la caresser. »

Ellsworth a une caméra installée au-dessus du chenil. Il dit qu’il garde un œil sur elle pendant qu’il travaille. La séquence – qu’il a partagée avec les Clouthier – est principalement celle d’un cochon endormi.

Pendant deux années consécutives, des catastrophes ont forcé les habitants de Hay River et de Kátł’odeeche à compter sur la générosité du Nord.

« Il est beaucoup plus facile de savoir que les gens sont là et vous soutiennent, et sont prêts à ouvrir leurs maisons », a déclaré Scott.