Rencontrez Mathias McKinnon, l’homme qui utilise un canapé comme poids pendant les séances d’entraînement

Nous sommes nombreux à aller au gymnase pour rester en forme, mais chacun de nous a des objectifs différents. Alors que certains veulent perdre du poids, d’autres veulent gagner du muscle. Ensuite, il y a les bêtes de gymnastique chevronnées, qui regardent qui peut nous donner un complexe au gymnase. Cependant, en parlant de bêtes de gymnastique, l’un des noms qui ne peut être évité est la star des médias sociaux Mathias Mckinnon, dont le régime de musculation extrêmement non conventionnel vous fera tomber la mâchoire. Les vidéos de ses entraînements font fureur sur les réseaux sociaux et sa force et son endurance peuvent être à la fois intimidantes et motivantes.

Mathias réalise tous les exercices de musculation connus comme le développé couché, le squat et le développé épaules. Cependant, le hic, c’est qu’il ne l’exécute pas comme vous le feriez habituellement. Son choix de poids n’est pas conventionnel. Mathias fait du développé couché à l’aide d’un canapé alors que son banc est en équilibre entre deux pneus géants. Oui, l’homme n’est pas une blague. Trop difficile à croire ? Voir par vous-même.

Alors qu’il est difficile pour beaucoup de pousser un canapé de cette taille d’un coin de la pièce à l’autre, cet homme est en train de presser un canapé. Et ce n’est pas tout. Même lorsqu’il utilise une barre commune avec des poids pour faire du développé couché, il a un copain de gym qui fait le poirier sur la barre, agissant comme un poids supplémentaire. Cela semble fou, n’est-ce pas? Regardez la vidéo ci-dessous et préparez-vous à être époustouflé.

Il a également posté une vidéo de lui-même accroupi avec deux copains de gym perchés sur la barre lestée, un exploit époustouflant. Les deux derniers backflip loin de la barre.

La force brute et l’endurance de ce type sont à un tout autre niveau et nous sommes sûrs qu’il s’est efforcé d’y parvenir. Cependant, tout le monde n’est pas impressionné par ses vidéos. Alors que beaucoup sont impressionnés et muets, certains membres de la communauté du culturisme pensent que Mathias est inutilement imprudent, car tous les gains musculaires et de force peuvent être obtenus grâce à un entraînement normal avec des poids. Ils pensent qu’il risque juste de se blesser et incite les autres à être imprudents dans leurs entraînements.

