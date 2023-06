Rencontrez Martinus Evans, le marathonien de 300 livres à la tête du club ‘slow AF’

Le courant22:56Rencontrez Martinus Evans, le marathonien de 300 livres

Il y a une dizaine d’années, Martinus Evans est allé voir son médecin et a reçu un ultimatum.

« Je suis assis là et mon médecin me dit : ‘M. Evans, vous êtes gros. Vous devez perdre du poids ou mourir' », a-t-il déclaré. Le Courant Matt Galloway.

Evans était là à cause d’une douleur à la hanche, mais a déclaré que le médecin semblait ignorer ce problème pour se concentrer sur son poids (il pesait environ 360 livres à l’époque). Alors que le médecin recommandait d’acheter des baskets et de marcher lentement sur une piste d’athlétisme, Evans est devenu frustré.

« J’ai dit: » Visse ça, va te faire foutre. Je vais courir un marathon « », se souvient-il.

« Et il s’est moqué de moi, m’a dit que c’était la chose la plus stupide qu’il ait entendue au cours de toutes ses années de pratique de la médecine. »

Le médecin a averti Evans qu’un marathon pourrait en fait le tuer, mais il en a couru un – en fait, dans les années qui ont suivi, il a couru huit marathons.

Quelle est la pire chose qui puisse arriver ? Quelqu’un t’a dit que tu es gros ? Vous le savez déjà. – Martinus Evans

Il a tracé ce voyage sur un compte Instagram populaire, @300poundsandrunning, et a fondé le Slow AF Run Club, une communauté en ligne pour ceux qui voulaient le rejoindre, surtout s’ils ont senti leur taille ou leur vitesse exclues de la course dans le passé.

Aujourd’hui âgé de 36 ans, il vit à New York et est coach de course à pied certifié, et vient de publier un livre : Slow AF Run Club : Le guide ultime pour tous ceux qui veulent courir.

Un terme d’argot, le suffixe « AF » est souvent utilisé comme un superlatif qui signifie « comme f–k », mais Evans a déclaré qu’il était ouvert à l’interprétation dans son club.

« Cela peut signifier Slow and Fat Run Club. Cela peut signifier Slow and Fabulous. Je pense que AF est à chacun de décider ce qu’il veut que cela signifie », a-t-il déclaré.

Evans est un entraîneur de course certifié et vient de publier un livre, Slow AF Run Club : Le guide ultime pour quiconque veut courir. (Drew Reynolds)

Tomber, se relever

Le chemin d’Evans vers un marathon n’a pas été facile, d’autant plus qu’il ne savait pas au départ combien de temps dure un marathon.

« Je disais à mes amis: » Yo, je vais faire ce marathon de 5 km « », a-t-il déclaré à Galloway.

« Et ils étaient comme, ‘Non, attends, attends, attends, Martinus. Comme, il y a un 5K et il y a un marathon, mais ce ne sont pas les mêmes' », a-t-il dit.

Bien que ces kilomètres supplémentaires ne l’aient pas dissuadé, l’entraînement s’est avéré difficile. Il était difficile, a déclaré Evans, de trouver des vêtements de sport à sa taille, et les livres et les ressources d’entraînement étaient tous écrits par des athlètes d’élite, destinés aux personnes essayant de les imiter.

Lorsqu’il est monté sur un tapis roulant, il a choisi une vitesse qu’il ne pouvait pas maintenir.

« Quinze secondes plus tard, je suis tombé du tapis roulant et le bruit que mon corps a fait quand il a touché le sol était assourdissant – j’étais mortifié », a-t-il déclaré.

Evans a commencé à penser que le médecin avait peut-être raison. Mais il a un tatouage sur son bras qui dit « Pas de lutte, pas de progrès », une référence à un discours de 1857 de l’abolitionniste Frederick Douglass.

« Je savais ce que j’avais à faire. Je devais passer par la lutte », a-t-il déclaré.

Courir ce premier marathon a aidé Evans à se sentir capable de réaliser tout ce qu’il avait en tête, a-t-il déclaré. (Maison aléatoire de pingouins)

Il a continué à courir, en commençant par un programme Couch to 5K, puis en passant à des courses de 10 kilomètres, puis finalement à un demi-marathon.

Après 18 mois, il a décidé qu’il était prêt à affronter les 42 kilomètres (26 miles) d’un marathon complet – mais même pendant cette première course, la perception que les autres avaient de lui l’a gêné.

Un véhicule d’assistance a parcouru le parcours du marathon, ramassant les coureurs en difficulté et incapables de continuer. Evans a déclaré que le véhicule avait commencé à le suivre à plusieurs reprises à partir du 19e mile, lui offrant un trajet jusqu’à la ligne d’arrivée.

« J’arrive jusqu’au mile 25, et j’ai juste une sorte de coup contre ce type parce qu’il arrive kilomètre après kilomètre, [saying] « Hé, mon grand, monte dans la voiture », a-t-il dit.

« Je me dis : ‘Yo, je suis à moins d’un kilomètre. Pourquoi m’offrirais-tu ça ?’ Et ses mots étaient: « Je ne peux pas m’empêcher que tu sois lent et gros. Je pensais que je t’aidais. » «

Evans a terminé le marathon en un peu plus de sept heures et lorsqu’il a atteint la ligne d’arrivée, il a pleuré.

« C’était incroyable. Et à partir de ce moment, j’ai su que je pouvais tout faire », a-t-il déclaré.

Il veut que les autres sachent qu’ils ont le même potentiel et a lancé le Slow AF Run Club en ligne pour offrir des encouragements et des conseils.

Combattre votre critique intérieur

Une partie de la mission d’Evans est de remettre en question ce à quoi la société pourrait penser qu’un coureur ressemble.

« Ce sont des individus qui sont trop gros, trop lents, trop vides pour être un coureur, et ce sont les gens qui sont mon peuple », a-t-il déclaré.

Evans a déclaré que le mot gras a été utilisé pour le rabaisser ou le faire se sentir moralement inférieur toute sa vie, mais il veut le rendre aussi neutre que de décrire la couleur des yeux ou des cheveux de quelqu’un.

En 2022, il a posé nu pour le magazine Men’s Health afin de défier les idées sur le fitness.

« Il y a encore des hommes, des hommes de taille, qui ont aussi des problèmes avec leur corps et leur image corporelle », a-t-il déclaré.

« Je voulais leur faire savoir qu’en tant qu’homme de plus de 300 livres, je peux être à l’aise dans mon corps, si confortable que je peux poser nue dans Men’s Health et laisser le monde entier voir. »

Il espère que cela pourrait aider les autres à se sentir bien dans leur peau – et à affronter leur « critique intérieur », la voix dans leur tête qui pousse les pensées et les sentiments négatifs.

Evans a donné à son critique intérieur un nom, Otis, et une trame de fond : Otis est un oncle ivre qui dira des trucs sauvages et inappropriés. En faisant cela, dit-il, cela lui permet de filtrer ces sentiments et pensées intrusifs et d’aller de l’avant.

Pour tous ceux qui se sont sentis exclus de la course mais qui veulent essayer, Evans a déclaré que c’était bien d’avoir peur, mais vous ne pouvez pas laisser cette peur prendre le dessus.

« Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Quelqu’un vous dit que vous êtes gros? Vous le savez déjà », a-t-il déclaré.

« Si je peux me battre avec mon propre esprit et me battre avec Otis, le prochain gars n’est pas aussi fort. Leurs mots ne piquent pas autant. »