Rencontrez Marni Turner et son ex-femme décédée – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Michael Keaton est un acteur bien-aimé connu pour sa polyvalence

Il a été marié à Caroline Williams de 1982 à 1990 et a eu un fils avec elle

Il est avec sa petite amie, Marni, depuis 2016

Michel Keaton (né Michael John Douglas) est connu pour ses rôles principaux dans une myriade de films, tels que Bruce Wayne en 1989 et 1992 Homme chauve-souris films, Bételgeuse en 1988 Jus de coléoptère, Riggan en 2014 homme-oiseau, et bien plus. Sans surprise, il a reçu des récompenses impressionnantes pour soutenir sa célèbre carrière, notamment un Primetime Emmy Award, deux Golden Globe Awards, un Screen Actors Guild Award et un Critics Choice Award. Et en plus d’être l’un des acteurs les plus emblématiques de tous les temps en raison de sa capacité à jouer n’importe quel rôle, il est également père.

Michael partage un fils, Seanavec la défunte actrice Caroline Williams. Michael et Caroline se sont mariés entre 1982 et 1990 et ont accueilli Sean en 1983. Michael ne s’est jamais remarié, mais a été avec sa petite amie, Marni Turnerdepuis 2016. Lisez la suite pour en savoir plus sur la relation de Marni et Michael ainsi que sur son mariage avec Caroline.

Michael Keaton et Marni Turner

Michael et Marni sont liés depuis 2014, mais on sait très peu de choses sur leur relation. Ils gardent leur vie privée secrète, mais ont été repérés de temps en temps lors d’un rendez-vous amoureux, comme lorsqu’ils ont été photographiés main dans la main à Los Angeles en décembre 2022. Ils ont également assisté à la 74e cérémonie annuelle des Emmy Awards la même année, mais n’ont pas marcher sur le tapis ensemble. Michael a ramené à la maison l’acteur principal Emmy pour son travail dans la mini-série Droguéet a embrassé Marni quand son nom a été appelé.

Michael n’a pas parlé publiquement de sa relation, mais il a donné quelques conseils relationnels lors de son entretien de 2017 avec Liste restreinte. « Être un gentleman est essentiel », a-t-il déclaré. « Être un gentleman avec une femme est vraiment… je vous garantis, même avec des femmes qui aiment le bad boy, être un gentleman est très attirant. »

« Je ne suis pas du genre à donner des conseils », a-t-il poursuivi. « Les relations sont compliquées. Mais si vous êtes authentique et que vous recherchez l’authenticité, les choses iront bien.

Michael Keaton et Caroline Williams

Comme mentionné ci-dessus, Michael et Caroline se sont mariés pendant huit ans à partir de 1982. Caroline était une actrice surtout connue pour son interprétation de Janet Mason Norris dans Lumière guidante de 1969 à 1975 et de Marcy Hill dans la série télévisée, Benson, de 1979 à 1981. Elle a également joué dans les années 1990 Sirènes et en 1991 Échangé à la naissance. Elle a quitté le théâtre en 2003 après être apparue dans trois épisodes de Juger Amy.

En 2010, Michael a révélé que lui et Caroline étaient restés dans la vie l’un de l’autre même après leur séparation. « C’était une maman remarquable. Sean est le gars formidable qu’il est à cause d’elle – nous avons toujours été proches, mais maintenant le lien est encore plus étroit », a-t-il déclaré. ELLE.

Caroline est décédée des complications d’un myélome multiple (un cancer qui provient de plasmocytes malins, selon l’American Cancer Society) en février 2010. Elle laisse dans le deuil elle et le fils de Michael ainsi que ses sœurs Kelly-Jo Dvareckas, Norma Liedkeet Patti McWilliams.

