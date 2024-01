Rencontrez Madison Marsh, Top Gun et nouvellement couronnée gagnante de Miss America

Fashion beauté



Madison Marsh, 22 ans, est devenue la première officier en service actif de l’armée de l’air à être couronnée Miss Amérique lorsqu’elle a décroché la première place du concours annuel dimanche.

US Air Force/William R. Lewis / MEGA

Elle a décroché la couronne.

Madison Marsh, 22 ans, est devenue la première officier en service actif de l’armée de l’air à être nommée Miss Amérique lorsqu’elle s’est hissée à la première place du concours annuel dimanche.

“Je suis très excitée de pouvoir représenter des femmes capables de briser les stéréotypes”, a déclaré Marsh dans une interview diffusée sur la page Instagram officielle de Miss Amérique.

La bombe blonde est un sous-lieutenant de l’Air Force qui poursuit une maîtrise en politiques publiques à la Harvard Kennedy School.

Après son couronnement, Marsh a déclaré qu’elle voulait que les femmes de tout le pays sachent : « Vous pouvez tout réaliser. »

La bombe blonde est un sous-lieutenant de l’Air Force qui poursuit une maîtrise en politiques publiques à la Harvard Kennedy School. Joe Marino/UPI/Shutterstock

“Il n’y a pas de limite, et la seule personne qui vous arrête, c’est vous”, a-t-elle ajouté.

Marsh a été couronnée Miss Colorado en mai 2023 – trois ans après avoir volé dans le monde des concours tout en étudiant la physique avec une spécialisation en astronomie à l’Air Force Academy.

«C’était très surréaliste. Je crois que je suis le premier officier en service actif de n’importe quelle branche à représenter au niveau national l’organisation Miss America. Marsh a dit à SWNS après avoir gagné dans le Centennial State.

Pendant la compétition, la native de l’Arkansas a souvent parlé du décès de sa mère en 2018 à cause d’un cancer du pancréas.

“Il n’y a pas de limite, et la seule personne qui vous arrête, c’est vous”, a déclaré Marsh dans une interview publiée sur le compte Instagram officiel de Miss America. US Air Force/William R. Lewis / MEGA

Son décès l’a motivée à créer la Whitney Marsh Foundation afin de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer du pancréas et de poursuivre une carrière dans la recherche sur le cancer et dans les politiques publiques.

Lors de la sélection des talents du concours Miss America, qui s’est déroulée à Orlando, en Floride, Marsh a interprété un poème oral sur l’obtention de son brevet de pilote à 16 ans.

Marsh a également souligné son objectif d’utiliser sa plateforme de Miss Amérique pour parler avec les filles du service militaire et pour bouleverser les stéréotypes sur les femmes dans l’armée.

Marsh a été couronnée Miss Colorado en mai 2023 – trois ans après avoir volé dans le monde des concours tout en étudiant la physique avec une spécialisation en astronomie à l’Air Force Academy. Instagram/missamericaco

“C’est une expérience formidable de réunir les deux côtés des parties préférées de ma vie et, espérons-le, de faire une différence pour que les autres puissent réaliser que vous n’avez pas à vous limiter”, a déclaré Marsh à propos de la participation à des concours et de l’entraînement avec la force aérienne.

“Quand j’enfile mon uniforme, je sers et je représente notre pays” elle a dit au Harvard Crimson. «Quand je porte la couronne et l’écharpe, je sers et je représente ma communauté.»

Ellie Breaux, du Texas, est devenue la première finaliste parmi les 51 concurrents.

Cydney Bridges de l’Indiana, Mallory Hudson du Kentucky et Caroline Parente du Rhode Island suivaient derrière.











Charger plus…





#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo