Le premier épisode de BYJU’S Young Genius mettra en vedette des enfants prodiges – Lydian Nadhasawaram (15 ans) pour son excellence dans le domaine des arts de la scène et Meghali Malabika (14 ans) pour sa formidable mémoire / QI. Le chanteur de renom Shankar Mahadevan sera vu comme mentor des jeunes.

Lydian peut jouer du piano à une vitesse de 190 battements par minute, et peut même jouer les yeux bandés. Il a été déclaré meilleur au monde en 2019. Suite à sa victoire, il est également apparu sur The Ellen DeGeneres Show.

Lydian a déclaré: «C’était un moment de rêve devenu réalité. Mon père me disait que c’était le talk-show le plus prestigieux au monde et qu’un jour nous y serons.

Il a récemment joué dans un film intitulé Atkan Chatkan et compose actuellement pour Barroz, un film 3D réalisé par Mohanlal.

«En travaillant sur mes propres compositions, je voulais savoir ce qui se passe dans les films. Les émotions montrées par les acteurs et comment montrer ces émotions en musique. Cela a vraiment fonctionné pour moi et m’a apporté plus de connaissances », a déclaré Lydian.

Le père de Lydian a ajouté: «Nous avons dit« non »à tant de projets. Nous voulons qu’il grandisse paisiblement. Une fois que Barroz est terminé, il peut penser au prochain projet. Je ne veux pas qu’il soit derrière des projets.

«Ma fille est aussi musicienne. Quand ils font des erreurs, je me concentre uniquement sur les aspects positifs. De cette façon, les enfants ne sont pas stressés », a-t-il ajouté.

Le deuxième prodige à figurer dans la série est Meghali, qui a quatre disques répertoriés dans le livre des records de l’Inde. Elle a également été surnommée la «Google Girl of India».

Meghali a déclaré: «Je suis vraiment reconnaissante à mon père de m’avoir aidé à devenir la« Google Girl ». Autre que la géographie, je veux la médaille d’or en compétition de violon solo. Je veux gagner un prix en musique. »

Elle a également expliqué comment elle avait utilisé la période de verrouillage. «J’ai acheté des romans et même lu certains en ligne. C’est généralement ce que je fais. J’ai une addiction aux romans. Plus tard, mes cours en ligne ont commencé, donc je passais la plupart du temps à étudier. Le temps restant, j’ai joué du violon et dessiné des portraits.

Elle a ajouté: «Je veux être une scientifique spatiale. Je veux voir l’espace de mes propres yeux.

Le père de Meghali a fièrement partagé: «Pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2010, Shakira dansait dans le stade. Meghali n’avait alors que quatre ans et aimait danser, alors elle m’a dit «je veux rencontrer Shakira». J’ai dit qu’elle n’était pas d’Inde, qu’elle appartenait à la Colombie. En entendant cela, elle a commencé à me poser des questions comme «Où est Columbia», alors je lui ai montré sur la carte. Plus tard, dans quelques mois, nous l’avons vue se souvenir de tout ce qu’elle voyait sur la carte du monde.

Le premier épisode de BYJU’S Young Genius sera diffusé le 16 janvier. Chaque épisode sera diffusé sur 18 chaînes de Network18 chaque samedi, et la rediffusion aura lieu le dimanche.