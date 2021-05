Rencontrez Long Boi, le grand (mais pas le plus gros) canard de l’Université de York

Rencontrez Long Boi. C’est un canard et il est long. Depuis si longtemps, en fait, il a fait sensation sur Twitter et a rassemblé plus de 20000 abonnés Instagram émerveillés par sa longévité.

Long Boi, qui vit sur le campus de l’Université de York en Angleterre, s’est dandiné sur Twitter et Reddit cette semaine lorsque les utilisateurs ont affirmé que Long Boi était le plus grand canard colvert à avoir jamais vécu.

Mais Long Boi n’est pas un colvert à part entière. Selon son Instagram, il est un croisement entre un colvert et un coureur indien, qui est une espèce plus grande qui peut atteindre 2 pieds 6 pouces, selon la société Audubon. La page Instagram de Long Boi indique qu’il mesure environ 28 pouces. Ainsi, bien que grand pour un canard colvert, Long Boi est de taille moyenne par rapport aux autres canards Indian Runner, selon Snopes.

« Malgré les affirmations selon lesquelles il est ‘le plus gros canard à avoir jamais vécu’, il mesure en fait un peu plus de 70 centimètres (environ 27,5 pouces), encore assez grand par rapport à nos autres canards », a déclaré Zoe Duffin, l’une des deux étudiantes en biologie. qui gère le compte Instagram du canard.

L’énorme canard est devenu une sorte de célébrité sur le campus de l’université et a même sa propre marchandise, y compris des autocollants, des t-shirts et des bouteilles d’eau. Il a été nommé la sauvagine la plus populaire par Université de Bantshire. Ses fans envoient des photos et des illustrations de lui sur sa page Instagram. Et les tweets à son sujet valent la peine d’être revus.

Long Boi a été mémorisé sur Twitter avec certains le photoshopping dans des peintures classiques et d’autres le mettre dans des trenchs. Les utilisateurs de Twitter lui ont demandé de rejoignez l’équipe masculine de basketball des Oregon Ducks, l’a déclaré roi, et remis en question ses origines.

« Il est vraiment une superstar », a déclaré Duffin.

Duffin a déclaré à USA Today que Long Boi est apparu près des dortoirs il y a quelques années et qu’il a peut-être été abandonné en tant qu ‘«animal indésirable». Quand ils l’ont trouvé pour la première fois, il « avait l’air très solitaire et nerveux car il ne cadrait pas avec les autres canards au départ et semblait être un peu intimidé par eux », a-t-elle déclaré.

Duffin a commencé à nourrir Long Boi tous les jours et à publier des photos de lui sur la page Instagram. Et maintenant, le canard s’est épanoui, a déclaré Duffin.

« Il n’a plus peur et s’est intégré à tous nos canards et oies », a-t-elle déclaré. « Il s’est déplacé vers une plus grande section du lac avec beaucoup d’autres oiseaux, où il semble très heureux. Il est très sympathique et viendra dire bonjour en échange de quelques graines d’oiseaux. »

Le compte Instagram a même repéré le « Boi romantique en train de prendre sa Saint Valentin pour une promenade au bord du lac » en février. Les autres amis notables de Long Boi incluent le plus petit canard mâle indien, Chonky Boi; un couple de colverts femelles; et un canard mandarin mâle surnommé Fancy Boi.

Long Boi n’est pas le premier canard viral à prendre d’assaut Internet. Avant lui, il y avait le Hot Duck de Central Park, le Goth Duck vivant dans les eaux usées et le virtuose Drummer Duck.

« Long boi est incroyablement apprécié par le personnel et les étudiants ici à York », a déclaré Duffin. « Les étudiants sont toujours très excités de le voir, de le nourrir et de pouvoir le prendre en photo. C’est un vrai joueur de premier plan sur le campus … Il est vraiment une partie emblématique de la vie étudiante ici à York. Je pense que tout le monde est vraiment fier. Long boi et sa nouvelle renommée. «

