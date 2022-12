Rencontrez Lissie Mackintosh, la créatrice de contenu F1 sur la diversité et la création de communauté | “Le sport ne fonctionnerait pas sans les femmes”

Lissie Mackintosh dit que la F1 doit continuer à évoluer pour attirer un public plus jeune et une partie de cela inclut la diversité visible

Lissie Mackintosh, créatrice et présentatrice de contenu de Formule 1, affirme que le sport doit améliorer sa diversité et utilise sa plateforme pour le rendre plus accessible.

Le joueur de 22 ans a commencé à travailler dans la création de contenu F1 l’année dernière et a amassé près de 120 000 abonnés sur TikTok et Instagram.

Tout au long de la saison, plusieurs pilotes, dont Nico Hulkenberg, Charles Leclerc et Carlos Sainz, ont figuré sur son contenu.

Depuis ses débuts, Mackintosh a déclaré que l’une des parties les plus difficiles de son travail était les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, mais elle a pu utiliser les commentaires comme carburant pour inspirer la prochaine génération de filles.

“Du côté de la création de contenu, des milliers de personnes peuvent me dire ce qu’elles veulent. C’était difficile au début, il y avait beaucoup de commentaires comme” reste dans la cuisine “,” connais ta place “”, a-t-elle déclaré. Sky Sports Nouvelles.

“En fin de compte, le genre de commentaires haineux en dit plus sur eux que sur moi. Je les utilise pour m’alimenter et il y a tellement de filles maintenant qui m’admirent, et je me sens responsable de mettre de côté tous ces commentaires haineux et méchants et de me rappeler moi-même qu’il y a quelque chose de tellement plus grand ici.

“Nous avons besoin de modèles plus fiables dans notre sport. C’est difficile. Si vous vous asseyez et regardez une course, je pense parfois que vous pouvez courir le risque de ne voir que 20 pilotes masculins, dix directeurs d’équipe qui sont tous des hommes et deux commentateurs masculins.

“Mais il y a tellement de femmes incroyables en F1, le sport ne fonctionnerait pas sans les femmes et les femmes en F1. J’espère pouvoir mettre en lumière toutes ces femmes car elles m’inspirent toutes.”

Elle a ajouté que le sport doit continuer à évoluer pour attirer un public plus jeune et une partie de cela inclut la diversité visible.

“Nous avons besoin de plus de femmes avec lesquelles on peut s’identifier et qui sont montrées. C’est ainsi que les jeunes filles s’intéressent au sport. Les rôles ne sont pas que des rôles masculins. Nous devons tous être conscients du fait que la représentation en F1 n’est pas tout à fait où il doit être en ce moment », a-t-elle ajouté.

“J’essaie d’humaniser le sport”

Malgré tous ses divertissements époustouflants et son action de roue à roue, pour beaucoup, la Formule 1 peut sembler compliquée et inaccessible.

Lissie essaie de montrer une autre facette du sport à travers son travail et essaie de le rendre plus accessible pour attirer un public plus jeune.

La jeune femme de 22 ans espère être une source d’inspiration pour les jeunes filles et susciter davantage l’intérêt des femmes pour le sport. Photo @lissiemackintosh/Instagram

“Je suis triste que certaines personnes ne se sentent pas les bienvenues, car elles ne savent pas nécessairement tout sur le sport.

“Le sport est un divertissement et vous devriez pouvoir en profiter, que ce soit votre première ou votre centième course. Le sport devient plus divertissant et agréable lorsque vous savez ce qui se passe”, a-t-elle déclaré.

“Pour moi, mon amour pour le sport est la course pure. J’aime le côté technique, mais maintenant je peux montrer les deux côtés du sport et humaniser le sport d’une certaine manière.

“Dans le podcast, nous parlons de choses sérieuses sur la F1 d’une manière pas si sérieuse. Mon objectif ultime était de créer une communauté et un espace sécurisé en ligne pour les jeunes fans.

“Je suis maintenant dans un espace où j’ai l’impression de faire partie de la communauté F1 et du paddock. Il y a tellement de médias et de créateurs de contenu qui comblent le fossé avec le sport et les fans.

Lissie a déclaré qu’il était difficile de gérer les commentaires haineux au début. Photo @lissiemackintosh/Instagram

“Drive to Survive sort une fois par an et est massivement crédité d’avoir amené un public plus jeune au sport, mais je ne pense pas nécessairement que ce soit uniquement le cas.

“Les créateurs publient des choses tous les jours et engagent les gens. C’est ainsi que vous construisez des communautés. Les gens veulent du contenu accessible.”

Mackintosh a ajouté que les équipes ont été réceptives à sa vision au cours de la saison et que “l’écosystème de la F1 se rend compte qu’une énergie et une perspective nouvelles” contribuent à le garder engageant et excitant pour la saison prochaine.