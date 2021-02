Le quatrième épisode de BYJU’S Young Genius mettra en vedette l’enfant prodige Srinika Purohit pour ses capacités de danse exceptionnelles. La célèbre danseuse classique Dr Mallika Sarabhai et l’acteur de Bollywood Rajkummar Rao seront vus encadrer le jeune lors de l’émission hebdomadaire.

Srinika est l’une des plus jeunes danseuses à se produire au Festival international de danse de l’Inde. Elle s’est également produite dans des pays tels que Singapour, le Japon et les États-Unis. L’enfant de 10 ans aspire à devenir un scientifique et un danseur encore meilleur.

Lorsque nous avons rencontré la mère de Srinika, elle a dit: «Ma fille avait deux mois quand j’ai commencé mes répétitions, alors elle faisait de la musique plus longtemps dans la journée. Elle comprenait la musique quand elle était toute petite. Quand elle a grandi, elle a commencé à me copier comme tous les autres enfants, ils copient leurs parents. Elle était profondément amoureuse de la musique et de la danse odissi. Elle arrêtait de pleurer en regardant les vidéos de danse odissi. «

La mère de Srinika a ajouté: « Elle fait aussi aimer la danse odissi aux autres. Ce sera un privilège, si à travers elle, nous pouvons prendre la danse odissi à travers le monde. Nous pouvons développer plus d’amour envers cette forme d’art. C’est un très précieux et riche forme d’art de l’Inde. «

Le quatrième épisode de BYJU’S Young Genius sera diffusé le 6 février. L’épisode sera diffusé sur 18 chaînes de Network18 samedi et la rediffusion aura lieu dimanche.