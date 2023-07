Rencontrez l’hôte noir de taille plus de la toute nouvelle émission de Nat Geo « Never Say Never With Jeff Jenkins » [Exclusive]

L’un de nos premiers arrêts lors de l’EssenceFest à la Nouvelle-Orléans a été un petit-déjeuner avec Jeff Jenkins, l’hôte d’une toute nouvelle émission de National Geographic appelée Ne jamais dire jamais.

Jenkins, qui est le fils d’un chef de DisneyWorld, n’a pas mis les pieds dans un avion avant l’âge de 20 ans, mais une fois qu’il l’a fait, il a commencé à vivre selon son mantra « la vie commence là où se termine votre zone de confort ». Sa mission est d’inspirer ceux qui lui ressemblent à voyager sans peur et à dépasser leurs limites perçues pour découvrir tout ce que le monde a à offrir. Ne jamais dire jamais suit Jeff alors qu’il parcourt le monde pour tester les limites de ses capacités physiques – qu’il s’agisse de tenter d’escalader des parois de montagne de 70 pieds, de faire du rafting dans des rapides de classe 5 ou de naviguer dans une tempête de vent au bout du monde. Tout au long de son odyssée mondiale, Jeff établit des liens profonds avec les habitants et apprend non seulement sur le monde, mais aussi sur lui-même.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Jenkins en a discuté avec BOSSIP Sr. Content Director à propos de la nouvelle émission. Il a révélé que son étape préférée de la série était le Japon, une destination répétée pour Jenkins qui dit que la nation de l’Est était le premier pays dans lequel il ait jamais voyagé lors de ses précédents voyages.

« La culture, la tradition, la façon dont ils présentent la nourriture est tout simplement incroyable », a déclaré Jenkins à BOSSIP. « Le Japon a toujours eu une place spéciale dans mon cœur et pouvoir y retourner cette fois-ci était une boucle très complète parce que j’étais un étudiant fauché la première fois et cette fois, avoir une équipe et faire une émission de télévision était époustouflant. »

Cette fois-ci, le spectacle a emmené Jenkins à Beppu dans le sud du Japon. Les téléspectateurs pourront regarder des moments de l’expérience de Jenkins dans le deuxième épisode de Ne jamais dire jamais, diffusé le 16 juillet. D’autres arrêts au cours de la première saison incluent la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Vietnam, l’Islande, le Brésil et l’Argentine. Alors que Jenkins dit qu’il a contribué à son itinéraire, il révèle que les producteurs avaient des surprises en tête.

« Je leur ai donné mes rêves », se souvient Jenkins. « J’ai 109 choses que je veux faire et des endroits que je veux visiter avant de mourir, alors je leur ai donné ça. Je voulais aller au Brésil et en Islande. Ils ont juste ajouté ce truc et ont pris mon avis sur des choses, comme, ‘Avez-vous déjà pensé à faire ça ?’ Nous l’avons donc abordé comme un effort d’équipe.

Avec tant de voyages à l’ordre du jour, nous avons dû demander à Jenkins quelques conseils pour tirer le meilleur parti du voyage sans s’épuiser.

«Je dors définitivement. Vous devez le faire ou vous tomberez malade », a conseillé Jenkins. « Je prends aussi des vitamines.

Si vous n’êtes pas encore prêt à partir à l’étranger, pas de soucis – l’émission de Jenkins passe également du temps au Nouveau-Mexique et à New York. Et tandis que l’émission se concentrera sur les merveilles extérieures des Adirondacks, Jenkins a révélé que la Grosse Pomme est en fait sa ville préférée dans le monde entier !

« Je suis amoureux de cet endroit », a déclaré Jenkins à BOSSIP. « New York est amusant, j’adore visiter. Je peux y aller sans plan et finir par passer le meilleur moment de ma vie. Il y a toujours quelqu’un là-bas, il y a toujours quelque chose que je ne m’attendais pas à faire. Il y a des choses à faire à New York par excellence. Plus les gens, j’aime parler aux gens. Les bâtiments, je peux me promener et simplement regarder les bâtiments.

Les épisodes incluent :

Nouvelle-Zélande sans escale

Premières le 9 juillet 2023

Jeff Jenkins se rend en Nouvelle-Zélande pour s’immerger dans la culture maorie et se pousser bien au-delà de sa zone de confort. Avec l’ambassadeur culturel maori Jamus Webster comme guide, Jeff donne le coup d’envoi avec une course de canoë palpitante ; puis plonge dans une grotte profonde et sombre; s’essaye à la tonte des moutons ; se fait malmener en jouant au rugby ; et finalement brave les rapides d’eau vive et une chute d’eau imposante.

Lutte sumo au Japon

Premières le 16 juillet 2023

Jeff se rend sur l’île japonaise de Kyushu, un sanctuaire magique pour le sport national japonais : la lutte sumo. Ses aventures incluent l’étude de l’art du combat de Kendo, la formation avec un maître d’arts martiaux et la pratique avec un groupe de tambours taiko de renommée mondiale. Inspiré par ses aventures, Jeff relève son plus grand défi à ce jour et monte sur le ring pour affronter Shohozan, un champion du monde de sumo.

Nager avec les requins au Mexique

Premières le 23 juillet 2023

Jeff Jenkins se rend au Mexique pour réaliser son rêve de nager avec les requins baleines. Avec la biologiste Frida Jonguitud comme guide, Jeff saute d’une falaise dans un cénote et plonge en dérive au-dessus du deuxième plus grand récif corallien de la planète. Jeff monte 106 marches jusqu’au sommet d’une pyramide à Ek Balam et met la main sur des crocodiles dans un sanctuaire animalier de conservation local.

L’homme de la montagne

Premières le 30 juillet 2023

Jeff Jenkins se rend à New York pour affiner ses talents de bûcheron dans le parc Adirondack. Avec les champions des sports forestiers Mark Bouquin et Martha King comme mentors, Jeff sort de sa zone de confort en conditionnant son corps et son esprit. Combattant dans une compétition d’allumage de feu, d’escalade de vitesse et de plongée en lac, Jeff se pousse comme jamais auparavant pour se préparer à une épreuve monumentale : escalader une montagne.

Vietnam caché

Premières le 6 août 2023

Jeff Jenkins visite les joyaux cachés du Vietnam avec son élégante ambassadrice Jessica Minh Anh ; s’imprégner de la beauté, de la culture et des paysages époustouflants du pays. Jeff explore des lacs cachés, aide les fermiers à labourer avec un bœuf et savoure les saveurs de Hanoï avant d’affronter sa plus grande peur : marcher sur des planches branlantes au-dessus des nuages ​​sur le pont Doc Moc.

Voler haut au Nouveau-Mexique

Premières le 13 août 2023

Jeff Jenkins se rend à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour tester sa peur profonde des hauteurs et voler dans l’Albuquerque International Hot Air Balloon Fiesta. Grâce aux conseils avisés du maître de la montgolfière Gavin Moughan, Jeff affrontera le danger d’une manière qu’il ne savait pas possible, notamment défier la mort dans un kayak submergé, descendre en rappel d’une falaise et écraser ses limites de confort avec des piments enflammés.

Fête des pingouins en Patagonie

Premières le 20 août 2023

Jeff Jenkins navigue sur les eaux périlleuses et les falaises rugueuses et venteuses de la Patagonie avec l’aide de guides locaux, Micki Fischer et Vecky Bronzovich. Au cœur de la Terre de Feu, Jeff attrape des crabes royaux et se connecte à la culture indigène pour apprendre de leurs traditions. Inspiré par les voies des Yamana, Jeff pilote un voilier pour rencontrer les indigènes les plus mignons de la terre – des centaines de pingouins.

De l’Islande à l’Amazonie

Premières le 27 août 2023

Jeff Jenkins saute entre des aventures extrêmes dans la forêt amazonienne et en Islande. Dans le nord, Jeff escalade des glaciers glacés, pagaie dans des eaux glaciales et fait des randonnées vers de magnifiques grottes de glace bleue. Avec l’aide d’un expert local, Adhara Scanavino, Jeff suit une leçon d’art martial brésilien, la capoeira, savoure des crevettes fraîchement pêchées dans le fleuve Amazone et surmonte sa peur de chevaucher un buffle d’eau. .