À l’heure actuelle où il y a un énorme besoin de recycler les déchets et de réduire l’utilisation de plastique, Rohit Mehra, commissaire supplémentaire au Département de l’impôt sur le revenu, a montré une voie inspirante à suivre en utilisant 70 tonnes de bouteilles en plastique jetées pour planter. pots pour jardins verticaux à Ludhiana.

Visant à réduire les déchets de plastique et aussi comme une tentative de réduire la pollution de l’air, Mehra a déclaré que sous ses instructions, les jardins verticaux sont apparus dans de nombreux endroits, y compris les écoles, les collèges, les gurudwaras, les églises, les postes de police, les bureaux gouvernementaux et les gares.

S’adressant à l’agence de presse ANI dimanche, Mehra a déclaré: «En utilisant au moins 70 tonnes de déchets de bouteilles en plastique comme pots, nous avons installé plus de 500 jardins verticaux dans des lieux publics.

Parlant de ce qui l’a poussé à se tourner vers cette idée unique d’utilisation du plastique, Mehra a déclaré qu’il avait commencé à penser à l’abondante quantité de déchets plastiques et à la pollution qui sévit dans les villes lorsque son enfant il y a environ 4 ans, un beau jour, lui a dit que leur école avait déclaré vacances en raison de la forte pollution atmosphérique. Mehra a déclaré qu’il se demandait comment la situation avait si mal tourné qu’ils ne pouvaient même pas respirer l’air frais et en fournir à leurs enfants. Cela lui fit prendre note de l’aggravation de la situation et il décida de faire quelque chose à ce sujet.

Mehra, qui est connu comme l’homme vert de Ludhiana en raison de son travail de conservation des arbres, a également créé 25 mini-forêts allant de 500 pieds carrés à 4 acres en 2 ans, avec les jardins verticaux. Pour élargir sa compréhension de la croissance rapide des arbres, il a étudié des textes indiens anciens comme le Vrikshayurveda qui parle de la science de la culture des plantes et de la forêt. Il est également tombé sur la technique japonaise de Miyawaki.

Il a ajouté: «C’est une solution rentable et peu encombrante pour la verdure urbaine. Les jardins verticaux préservent également l’environnement car vous réutilisez les déchets plastiques comme pots. Grâce à l’irrigation goutte à goutte, ces jardins économisent 92% d’eau. «

Mehra a déclaré qu’après la création des jardins verticaux, ils avaient vérifié l’indice de qualité de l’air (AQI) de la ville par un scientifique associé à l’Université agricole du Pendjab et trouvé une réduction de 75% de la pollution de l’air, faisant ainsi de leur entreprise un succès. .