Rencontrez l’homme qui s’occupe de l’ambassade syrienne abandonnée depuis plus d’une décennie

Issa Khoury ne sait pas exactement combien de clés il détient pour l’édifice de l’ambassade syrienne au centre-ville d’Ottawa; il n’a jamais été compté. Mais c’est beaucoup.

“Les bureaux, les tiroirs, les classeurs, les voitures” ont tous été laissés sur place ou vendus à la suite d’un déchirement diplomatique dont les effets se font encore sentir 10 ans plus tard, a-t-il déclaré à Radio-Canada.

En 2012, le Canada s’est joint à ses alliés dans une expulsion coordonnée de diplomates syriens alors que le régime du dirigeant syrien Bashar al-Assad se livrait à une violence brutale contre son propre peuple.

Les opérations à l’intérieur de l’ambassade syrienne ont cessé, mais Khoury, aujourd’hui âgé de 74 ans, dit avoir été invité par Bashar Akbik, chargé d’affaires syrien, à continuer de vérifier le bâtiment de style Queen Anne Revival.

Au cours de la dernière décennie, le bâtiment du patrimoine provincial a connu des inondations intérieures, un toit principal modifié en raison de fuites et d’effractions d’écureuils, de pigeons et d’humains, a déclaré Khoury. Le chauffage a également été éteint, a-t-il ajouté.

Mais Khoury a déclaré qu’il gardait espoir que l’ambassade au coin des rues Somerset et Cartier, à deux pâtés de maisons au sud de l’hôtel de ville, puisse un jour rouvrir.

“C’est un bâtiment très solide… Je vais [take care of it] le temps qu’il faudra.”

Selon Héritage Ottawa, le bâtiment a été construit en 1901 et a servi de résidence à un juge de la Cour suprême et à un couvent avant de devenir l’ambassade de Syrie. Il a fermé en 2012 lorsque le Canada a expulsé des diplomates syriens. (Michel Aspirot/Radio-Canada)

L’ambassade a offert des services clés

Khoury a vécu dans la région d’Ottawa pendant la majeure partie de sa vie et a cofondé l’Association arabe syrienne du Canada.

Il a déclaré que l’ambassade fournissait des services vitaux aux Syriens vivant au Canada, notamment une aide pour les passeports et la double nationalité. Maintenant, les gens demandent de l’aide au consulat honoraire de Syrie en Colombie-Britannique, a-t-il déclaré.

“Le consulat enverra [a person’s issues] à New York, et New York l’enverra à Damas. Il faut environ quatre, trois mois pour terminer un petit numéro qui se faisait en trois heures ici à l’ambassade », a déclaré Khoury.

Radio Canada a contacté le consulat honoraire de la Colombie-Britannique pour commentaires.

L’ancien président de l’association, Mounir Louis, a déclaré que cela “brise le cœur” de voir l’ambassade de son pays d’origine fermée mais qu’il faudra du temps pour que la situation change.

La balle est dans le camp de la Syrie, selon Affaires mondiales Canada. Un porte-parole du ministère a déclaré par courriel que la position du Canada sur la normalisation des relations avec le régime syrien n’a pas changé et qu’il n’y aura « pas de réengagement » sans une solution politique durable au conflit.

“Le Canada continue de soutenir un règlement politique du conflit qui soit inclusif et dirigé par les Syriens… et inclut un appel à protéger les droits de tous les Syriens”, ont-ils déclaré. “Une paix durable ne sera possible que si elle inclut la responsabilité des crimes et des terribles injustices infligés aux Syriens par le régime.”

La réhabilitation du bâtiment serait «coûteuse», a déclaré Khoury. (Michel Aspirot/Radio-Canada)

Plus de 40 plaintes concernant la construction

Avec les opérations de l’ambassade dans les limbes, l’état de la propriété et de l’extérieur du bâtiment a suscité des inquiétudes.

La Ville d’Ottawa a déclaré dans un courriel qu’elle avait reçu plus de 40 plaintes depuis 2012, y compris certains sur les débris et les détritus, les hautes herbes et les mauvaises herbes. Plus récemment, en juin 2022, des inquiétudes ont été exprimées concernant “plusieurs lacunes, notamment des dommages à des éléments patrimoniaux”, a déclaré la ville.

David Flemming, président du comité de défense d’Héritage Ottawa, a déclaré que son organisation souhaitait que le bâtiment soit préservé.

Selon une lettre le groupe a envoyé le gouvernement fédéral en 2013le bâtiment a été construit en 1901, a servi à la fois de couvent et de résidence d’un juge de la Cour suprême, et est “un excellent exemple de l’architecture de son temps”.

“La chose minimale que j’aimerais voir faite est de couvrir les fenêtres si elles sont cassées et de s’assurer qu’elles sont étanches”, a déclaré Flemming à CBC, ajoutant qu’il est “très frustrant” que la ville soit limitée dans ce qu’elle peut faire.

Cette photo de la lucarne de l’ancienne ambassade a été prise le mois dernier. Khoury dit que des oiseaux ont percé le plexiglas devant le treillis métallique de la fenêtre. (Radio Canada)

Dans sa déclaration, la ville a déclaré que les agents des normes immobilières surveillaient de manière proactive les propriétés patrimoniales vacantes sur une base semestrielle et émettaient des ordonnances pour les bâtiments condamnés, l’enlèvement des graffitis, les réparations, la restauration ou l’entretien des propriétés selon les besoins.

Mais la ville “n’a pas de juridiction et n’est pas en mesure de faire respecter les propriétés diplomatiques désignées”, a-t-il ajouté.

Malgré 10 ans d’inactivité dans le bâtiment, la Syrie reste responsable de l’entretien de l’immobilier, a déclaré Affaires mondiales Canada.

La réouverture serait “coûteuse”

Khoury a déclaré qu’il vérifiait le bâtiment environ tous les mois et que des Syriens locaux avaient aidé à nettoyer la propriété.

Habituellement, c’est le gouvernement syrien qui paie pour l’entretien, a déclaré Khoury.

“Même avec tout l’entretien, quand il y a un bâtiment dans lequel vous ne vivez pas et que personne ne l’utilise, peu importe ce que vous faites, des choses vont s’y passer.”

Si l’ambassade devait rouvrir un jour, la restaurer telle qu’elle était autrefois – avec ses murs en acajou et ses meubles importés de Syrie – sera “coûteuse”, a déclaré Khoury.

Pourtant, il pense que cela en vaut la peine.

“Il s’agit de s’engager pour une cause qui [needed] s’engager », a déclaré Khoury. « Nous sommes de fiers Canadiens, mais nous sommes aussi de fiers Syriens.