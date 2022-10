Rencontrez l’homme qui s’est peint avec la couleur noire la plus sombre

Internet continue de nous régaler de vidéos ou d’images surprenantes des quatre coins du monde. Vous avez dû voir différentes nuances de noir, mais nous sommes presque sûrs que vous n’avez pas vu un noir aussi extrême.

Une vidéo a été révélée qui montre la couleur Vantablack peinte sur un corps humain. Un YouTuber a fait une expérience inhabituelle et s’est peint dans le noir le plus sombre possible.

La peinture est vendue sur Amazon et 100 ml de cette peinture coûtent environ 1400 Rs. Hajime, un célèbre YouTuber japonais, l’a expérimenté et est maintenant connu comme le gars le plus noir du monde. L’homme a posté une vidéo sur sa page YouTube où il peint une pièce pour en faire la pièce la plus sombre du monde, puis se peint et se présente dans cette pièce.

La vidéo a reçu plus de 25 000 vues et les gens ont rempli la section des commentaires. L’un des utilisateurs a écrit: «Seul Hajime peut l’inventer, c’est donc le meilleur parce que les téléspectateurs peuvent en profiter sans s’ennuyer à chaque fois. La visite de la chambre noire de Hajime fait aussi beaucoup rire et me fait naturellement sourire. Alors qu’un autre a déclaré: “Étonnamment, vous pouvez continuer à créer des vidéos passionnantes sans voir les résultats, même si vous avez plus de 10 millions d’inscrits.”

Selon le site Web Oddity Central, le Vantablack est la teinte la plus sombre au monde, absorbant 99,965 % de la lumière et transformant tout en trou noir, mais il est difficile à obtenir et très coûteux. Cependant, la deuxième couleur la plus sombre au monde est disponible sur Amazon. Son nom est Musou Black, et il absorbe 99,4% de la lumière. Il est commercialisé par la firme Koyo Orient Japan. Et après avoir appliqué cette couleur, tout semble entièrement noir.

Non seulement cela, mais Hajime est également sorti. Étonnamment, il semble être une ombre mouvante quand on le regarde. Il n’y a pas une seule partie ou renflement de son corps visible. Cependant, l’entreprise a publié une déclaration indiquant que cette peinture contenant de nombreux produits chimiques, elle ne doit pas du tout être appliquée sur la peau.

