Rencontrez l’homme qui a construit le feu parfait – afin que vous puissiez le diffuser sur votre téléviseur

“Cet hiver, des étincelles jailliront lorsqu’un tas de bois rencontrera son destin.”

C’est la bande-annonce du spécial Netflix Cheminée pour votre maisonl’une des nombreuses options de visionnement virtuel pendant les mois d’hiver pour ceux qui n’ont pas leur propre cheminée.

George Ford, le créateur derrière cette cheminée virtuelle, vit dans l’État de Washington et dit qu’il a appris à construire ce qu’il considère comme le feu parfait en grandissant dans le nord-ouest du Pacifique.

“Il doit être brillant et joyeux et il doit y avoir du crépitement”, a-t-il déclaré. “Il doit avoir un peu de fumée. Il doit avoir cet esprit de qualité si c’est ce que vous recherchez, et il doit juste être parfait.”

Il lui a fallu des centaines d’essais, mais finalement, a-t-il dit, il a réussi.

Ford s’est entretenu avec Margaret Gallagher de CBC Radio sur la façon dont il en est venu à faire partie d’une tradition de vacances si appréciée de tant de personnes.

Sur la côte9:37George Ford est le créateur de “Fireplace For Your Home” sur Netflix. Décembre approche à grands pas. Avez-vous une cheminée à proximité ? Rejoindre le spectacle est George Ford, qui est juste de l’autre côté de la frontière de l’État de Washington. Il est le créateur de l’émission Netflix “Fireplace For Your Home”.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Comment en es-tu venu à faire Cheminée pour votre maison?

J’ai grandi dans le nord-ouest. Ma mère est canadienne, d’Abbotsford. J’ai grandi dans une région très froide où nous comptions vraiment sur la cheminée pour rester au chaud – c’était la première ligne de défense contre le froid et j’ai donc très bien appris à faire un feu.

Lorsque vous parlez de Noël, ce sentiment spécial de vacances que tout le monde ressent, il s’agit d’amis, d’êtres chers, de lumières, du sapin et, bien sûr, de la cheminée. Avec l’ajout de ces très beaux grands téléviseurs qui se trouvent dans les maisons, il y a environ 14 ans, j’ai entrepris de créer la cheminée parfaite pour que chacun puisse avoir cette sensation épanouissante d’une cheminée dans sa maison.

Êtes-vous un cinéaste qui fait de très bons feux ou êtes-vous un très bon faiseur de feu qui a fait un film ?

Je pense que je suis un très bon faiseur de feu. Le travail cinématographique, j’ai dû apprendre au fur et à mesure. J’ai dû tout apprendre sur les vitesses d’obturation. J’ai découvert que vous ne pouvez tout simplement pas prendre un appareil photo et aller filmer un grand feu parce que les différentes couleurs qu’une cheminée émet jouent des tours sur les objectifs de l’appareil photo.

Connaissiez-vous les autres versions de feux de cheminée enregistrés avant de créer la vôtre ?

Il y avait celui-ci d’une télévision d’accès public dans les années 50 ou 60, je pense que c’était … [the] WPIX Yule Log … Cela m’a inspiré.

Les films sur la cheminée, tels que Fireplace For Your Home sur Netflix, sont devenus populaires parmi ceux qui n’ont pas de vraie cheminée. (Courtney Dickson/CBC)

Alors un jour, sur la serviette, j’écris “qu’est-ce que le feu parfait ?” Je ne savais pas alors que ça allait être une telle entreprise. Il a donc fallu environ 200 essais… C’était probablement bien plus de 200 parce que vous voulez un feu qui brûle bien et qui crépite. Et tout dépend du type de bois que vous utilisez et de l’écorce que vous utilisez et de la façon dont l’écorce va brûler et, vous savez, des craquements du petit bois de cèdre.

Quel est le bois parfait pour construire le feu de Noël parfait ?

Je préfère – et c’est la pure vérité – le sapin canadien. Si vous regardez sur Netflix cette cheminée crépitante classique, c’est du sapin du Canada.

Comment s’est-il retrouvé sur Netflix et les autres sites de streaming ?

Je lançais cette idée ambiante de tous ces gens qui ont ces énormes téléviseurs et ils sont juste assis dans leur maison. Je dis, “hé, vous pouvez mettre des vagues de l’océan ou vous pouvez mettre, peu importe, des scènes en plein air, et vous pouvez avoir une cheminée.” Je me suis moqué. C’était assez déchirant parce que les gens raccrochaient, et dans tous ces lieux de tournage, personne ne voulait toucher au produit. Mais si vous continuez à essayer, continuez à frapper à la porte, je suppose qu’ils voient le processus et qu’ils disent, “oh, vous savez, ça pourrait être quelque chose.” C’est ce qui s’est passé avec Netflix.

J’aime regarder et attendre que la main vienne faire un réglage. Vous avez un réglage dans votre foyer ?

Je ne sais pas! Il n’y a pas de mains. Il n’y a pas de poker. Je devais faire ce truc, et c’est la spécialité. Ça commence depuis le début et ça brûle jusqu’à la fin. Je devais faire en sorte que les bûches roulent sur elles-mêmes… Je devais faire en sorte que tout ait l’air si naturel, et c’était si difficile.

Ces spectacles sont devenus si populaires au fil des ans. Pourquoi pensez-vous que les gens les aiment?

Je pense que c’est ce besoin primordial de la sécurité du feu dans une cheminée. Pendant des millions d’années, nous avons cuisiné sur le feu. Nous l’avons utilisé pour la sécurité. Nous l’avons utilisé pour éclairer la nuit. Tout tourne autour de la cheminée.