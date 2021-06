Rencontrez l’homme qui a conçu le nouveau siège social de Google

Le designer britannique Thomas Heatherwick conçoit les nouveaux bâtiments de Google en Californie et à Londres. Getty

En 2012, le designer britannique Thomas Heatherwick s’est retrouvé à dîner avec le cofondateur de Google, Larry Page, dans la maison du milliardaire en Californie. Page voulait discuter de l’avenir du siège tentaculaire de Google à Mountain View, ainsi que de certains des autres bureaux de l’entreprise dans le monde. Mais le dîner a failli ne pas avoir lieu. « Je suis gêné de dire que je ne l’ai pas fait, nous ne l’avons pas vraiment fait à l’origine », a déclaré Heatherwick à CNBC lors d’un événement technologique exclusif dans l’Angleterre rurale la semaine dernière. Heatherwick était hésitante parce que certaines des autres entreprises technologiques « se créaient des mondes privés derrière des clôtures » et cela ne l’intéressait pas. « Un ami du studio, qui les connaissait aussi, nous a parlé et nous a dit : ‘Non, vraiment, tu dois leur parler.' » Heatherwick a déclaré à Google qu’il serait intéressé si le développement contribuait à l’ensemble de Mountain View plutôt que de créer une « bulle distincte et suffisante pour les travailleurs exclusifs et d’élite ». Google a aimé le son et Heatherwick – qui a conçu le nouveau bus londonien « Routemaster » ainsi que le projet controversé de Garden Bridge sur la Tamise et la structure The Vessel à New York – a été invitée à avoir une plus grande conversation avec Page sur un -à un dîner. Ça s’est bien passé. « Il y avait un intérêt commun à voir les bâtiments comme une opportunité de réévaluer ce que cela signifie de travailler », a déclaré le barbu de 51 ans, vêtu d’un pantalon noir flottant, d’une chemise blanche et d’un gilet noir. « Un voyage a commencé à partir de ce moment. »

Les hangars de Google

Heatherwick a déclaré que son studio avait décidé de faire équipe avec le groupe Bjarke Ingels en raison de l’ampleur du projet. Les deux entreprises cherchaient désespérément à éviter ce qui se passait dans d’autres entreprises technologiques de la Silicon Valley où il y a « des bâtiments avec ce tutu de tarmac sur le bord » et « une jupe de voiture », a déclaré Heatherwick. Ils voulaient créer quelque chose de plus naturel qui donne à certains ruisseaux et plantes de la région de la baie « une chance d’être amplifiés et multipliés » et une opportunité pour le public de se déplacer relativement librement entre les différents bâtiments de Google. « Il y avait un réel soutien de Google », a déclaré Heatherwick.

Le nouveau campus du siège social de Googleplex à Mountain View CA est en construction et dispose d’un auvent en forme de tente. La structure est conçue par les architectes Bjarke Ingels et Thomas Heatherwick. Steve Proehl | Corbis Inédit | Getty Images

Heatherwick a déclaré que l’idée d’avoir des « boîtes fades d’espace de bureau » ne lui semblait pas juste et que les mesures de conception visant à modifier légèrement l’atmosphère ne semblaient pas appropriées non plus. La flexibilité était l’un des critères clés de Google étant donné que l’entreprise peut avoir besoin d’utiliser les espaces pour la fabrication de temps en temps. Heatherwick a visité la base aérienne d’Ames de la NASA, qui possède trois gigantesques hangars et se trouve à côté de l’un des sites sur lesquels Google se développe. « En regardant ces hangars à dirigeables, c’est soudain devenu clair », a déclaré Heatherwick. « Il y avait de gros volumes flexibles dans lesquels vous pouviez vous adapter et changer au fil du temps. » La solution pour Google était quatre vastes hangars qui sont tous légèrement différents les uns des autres. Deux peuvent accueillir environ 4 000 employés de Google chacun, tandis qu’un autre peut en accueillir environ 3 000. Le dernier est un théâtre. Heatherwick décrit les hangars comme étant un peu comme des tentes gigantesques semi-rigides. Contrairement à la plupart des tentes, cependant, celles de Google seront capables de générer de l’énergie. « Nous avons commencé par dire : « et si tout cela ressemblait à un gigantesque panneau solaire … que nous pouvons tirer, comme une tente pour créer un hangar géant » », a déclaré Heatherwick. « Et puis nous le sabrons comme Zoro pour faire entrer la lumière du jour où vous voulez. » Heatherwick a déclaré avoir travaillé avec des fabricants de panneaux solaires pour obtenir un produit sur mesure qui avait une « qualité esthétique légèrement différente » des panneaux bleus et noirs standard qui peuvent sembler « assez lourds ». Les quatre bâtiments sont maintenant presque terminés, a déclaré Heatherwick, avant de sortir son téléphone pour montrer quelques photos sur un grand écran. « Nous sommes encore probablement dans un an », a-t-il déclaré à la date d’achèvement. En plus de Mountain View, la firme de Heatherwick travaille également sur les nouveaux bureaux de Google à San Jose, qui a « perdu de sa vitalité au fil des décennies », selon Heatherwick. Le géant de l’internet prévoit de faire de la place pour 35 000 personnes à San José.

« Gratte-terrasse » de Londres

De l’autre côté de l’Atlantique, Heatherwick a conçu le nouveau siège social de Google au Royaume-Uni, situé sur une longue et mince parcelle derrière la gare de King’s Cross à Londres. « C’est la même longueur que le Shard (gratte-ciel) est grand », a déclaré Heatherwick, répétant une ligne qui a été éclaboussée dans les journaux britanniques. « Ce sera la plus grande utilisation de bois dans toutes les façades de Londres », a-t-il ajouté. « Donc, le bâtiment vieillira et aura une texture. » Heatherwick peut voir le développement depuis le toit de son immeuble, qui se trouve également à King’s Cross.

Le nouveau siège social de Google à Londres. Google

Le projet, cependant, a plusieurs années de retard et il ne sera pas prêt avant deux ans, selon Heatherwick. La société de Heatherwick a été créée vers 2017 après que Google ait abandonné son rival AHMM de la construction avec rapports suggérant que Page a trouvé les plans initiaux du bureau de Londres ennuyeux. Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC. « À Mountain View et à Londres, il y avait eu des équipes qui réfléchissaient aux sites », a déclaré Heatherwick. « Je pense qu’il y a eu une réévaluation au sein de la direction. D’autres équipes ont été arrêtées et nous avons été recrutés. »

Pas de changement Covid