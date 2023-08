Rencontrez l’homme en charge de chaque terrain de la Coupe du monde féminine 2023

SYDNEY – C’était cinq minutes avant que les Blues de la Nouvelle-Galles du Sud ne soient prêts à affronter les Maroons du Queensland dans le match de la ligue de rugby de l’État d’origine devant 73 342 fans au Stadium Australia, et un homme avait déjà la tête entre les mains. Le responsable de la gestion des terrains de la FIFA, Alan Ferguson, responsable des 74 terrains de la Coupe du monde féminine, n’en croyait pas ses yeux.

Le ballon du match était livré sur le gazon par une flotte de motos, coupant tout son travail acharné.

« Vous savez, quand j’ai vu ces cinq motos sortir avec le ballon avant le match, j’ai pensé, ‘qu’est-ce qu’ils nous font ? » Ferguson a déclaré à ESPN.

Le match s’est déroulé huit jours seulement avant l’ouverture de la Coupe du monde féminine 2023 pour les co-organisateurs de l’Australie contre la République d’Irlande dans le même stade le 20 juillet. Alors que la FIFA exige généralement une période de grâce d’exclusivité de quatre semaines pour préparer un stade, il a donné une dispense spéciale pour le match de rugby qui se tiendra dans le plus grand stade de Sydney compte tenu de l’intérêt. Ce qui a ensuite nécessité huit jours de travail acharné de la part de Ferguson et de son équipe pour le mettre aux normes pour le football.

« C’est une grosse affaire, les halls sont pleins, les tribunes étaient pleines et nous devons l’apprécier et travailler avec eux », a déclaré Ferguson. « Ils ne repousseront jamais Origin – pas ici. Les affaires sont les affaires. Mais ensuite, nous avons eu ce revirement. Je pensais qu’ils [his team of workers] ont fait un travail fantastique pour amener la surface au stade de conditionnement qu’ils ont fait.

« Si je suis honnête, en termes ouverts, c’était probablement 80% à 85% de ce que nous voulions que ce soit. Mais c’était quand même assez bon pour obtenir le premier match. Les deux équipes le pensaient. Mais maintenant c’est vraiment en état de fissuration. »

Ce n’est que l’un des 74 emplacements que Ferguson doit surveiller, dans des terrains s’étendant de la côte ouest de l’Australie jusqu’au fond de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Même au milieu de la nuit, il dort avec son téléphone allumé au cas où il y aurait une urgence. Mais il ne ferait aucun autre travail.

Ferguson a regardé chaque seconde de cette Coupe du monde – peut-être pas tout en direct, mais il attend les moments où deux joueurs s’affrontent, quelqu’un trébuche ou le ballon dévie. Essentiellement, tout ce qui pourrait suggérer que la surface est loin d’être parfaite.

« Mon œil est probablement à une fraction de seconde derrière le ballon », a déclaré Ferguson. « Parfois, je change et je regarde le ballon entrer dans un joueur, mais je ne regarde jamais le jeu pendant qu’il se déroule. Vous regardez le ballon sauter de la surface. Est-ce trop humide ? Est-ce trop sec ? Dois-je en ajouter plus d’eau à la mi-temps ou ai-je trop rajouté avant le match ?

« J’ai mon équipe de directeurs de terrain dans chaque salle. Ils regardent évidemment leurs propres matchs, et ils doivent me donner un rapport détaillé dans les deux ou trois heures après le match afin que je sache ce qui s’est passé. Donc, s’il y a un problème, disons qu’un joueur a été blessé, [we have to work out] est-ce lié au pitch ? Est-ce une blessure par contact ? Ouais : j’ai besoin de connaître cette information assez rapidement. »

Un membre de l’équipe de terrain du stade Hindmarsh d’Adélaïde s’occupe de la surface de jeu avant que la Chine ne joue contre Haïti le 28 juillet. Alex Pantling – FIFA/FIFA via Getty Images

Ferguson a été dans cette industrie pendant 45 de ses 63 ans. Il dit qu’il est né en Ecosse mais qu’il a fait ses armes à Portman Road à Ipswich. Il a rejoint Ipswich Town en provenance des Rangers en 1996 et, en l’espace de 15 ans, a été nommé Groundsman of the Year. En 2011, il rejoint la FA anglaise et prend la responsabilité des terrains de St George’s Park, puis en 2015, le terrain de Wembley passe sous sa responsabilité.

Il a quitté l’Angleterre vers 2017 et a commencé à travailler comme consultant par l’intermédiaire de sa propre entreprise, Premier Sports Turf Maintenance. Bientôt, l’UEFA a frappé à sa porte, l’emmenant de Turquie à Dubaï et au Kosovo pour des consultations. Avant la Coupe du monde 2018 en Russie, la FIFA l’a chargé de six des 12 terrains de Kaliningrad, Spartak, Luzhniki, Samara, Rostock et Saransk, puis en 2019, la FIFA l’a nommé à ce poste.

« Il n’y a que moi et un autre gars à plein temps, mais nous avons ce que nous appelons un groupe plus large, qui est composé de consultants en pitch, de constructeurs de pitch, d’éducateurs, de fournisseurs de machines, et nous appelons cela le Global Pitch Management Framework », dit-il. « Dans ce cadre, il existe quelques cabinets de conseil très en vue : l’un d’entre eux qui opère ici s’appelle » Lab Sport « . La filiale d’Australasie s’occupe de la gestion et de la surveillance de notre terrain depuis deux ans et demi. Ils analyseraient le programme de maintenance, l’équipement disponible, le personnel disponible et ils me le rapporteraient. »

Comme le dit Ferguson, l’objectif est que chacun des 74 terrains – ce nombre comprend les terrains de stade, les terrains d’entraînement et toutes les surfaces disponibles – ait des niveaux de douceur de « table de billard ».

Chacun est évalué par rapport à une nouvelle gamme uniforme de normes qui ont été confirmées il y a un peu plus d’un an. Auparavant, chaque cabinet de conseil, la FIFA et les autres organes directeurs avaient leur propre système de notation. Cette nouvelle approche signifie qu’il y a une cohérence à tous les niveaux, allant de l’irrigation au niveau du terrain, en passant par la texture et la profondeur de l’herbe. Selon les règlements de la FIFA ici, l’herbe doit mesurer entre 23 mm et 25 mm de haut, 23 mm étant considéré comme optimal.

jouer 0:42 Les supporters australiens et anglais s’affrontent en demi-finale Regardez les réactions des deux groupes de fans à Melbourne et à Londres alors que l’Angleterre réservait ses billets pour la finale de la Coupe du monde féminine.

L’un des principaux défis de ce tournoi de la Coupe du monde était la saison elle-même : bien que les températures soient confortables en Australie et en Nouvelle-Zélande, c’est toujours une compétition hivernale et le temps peut être imprévisible.

« Cela a été vraiment difficile », a déclaré Ferguson. « Nous avons connu un temps assez orageux il y a un peu plus de 12 mois lorsque nous sommes descendus dans un atelier à Sydney, il y a eu des inondations, il y a eu de fortes pluies. Nous l’avons encore vécu à Auckland en février lors du tournoi éliminatoire. Il y a eu un cyclone et nous savions que nous allions rencontrer des problèmes, nous avons donc atténué cela. Nous avons travaillé avec des bureaux rencontrés et un soutien de laboratoire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous leur avons demandé les 10 dernières années de précipitations car nous estimons que c’était le plus grand risque pour un jeu. Ils sont revenus et ont souligné Perth, Sydney, Auckland et Wellington comme les risques les plus élevés parmi les neuf villes hôtes de la Coupe du monde 2023.

« Je suis allé voir la direction et j’ai dit que nous allions devoir utiliser des housses de pluie dans le tournoi. Il y a eu un peu de débat, je ne vais pas vous mentir car cela n’a jamais été fait dans une Coupe du monde, comme d’habitude. ce sont des tournois d’été. Nous avons donc fait venir quatre couvertures du Royaume-Uni, nous les avons eues dans quatre villes, nous les avons utilisées six fois et elles ont eu un énorme succès.

Ferguson traite de ce qu’il appelle les « drapeaux rouges ».

« En entrant dans un match, la météo est évidemment ce qui change le plus la donne pour moi. Nous avons des rapports météorologiques très précis, donc si je vois quelque chose, en particulier ici, où ces grands fronts de pluie se présentent [and] tout ce qui est montré plus de 10, 12 millimètres [0.4 inches] dans une période de 10 à 12 heures serait considéré comme un drapeau rouge car à cette intensité, même avec un terrain hybride ici, si trop d’eau tombe dans un court laps de temps, elle ne pourra pas être absorbée par la surface, donc vous allez vous retrouver avec des flaques d’eau.

« Je suis venu ici en mars pour assister à un match à Sydney et vous avez eu un temps épouvantable. Quand je suis arrivé au stade, les flaques d’eau étaient toujours assises sur le terrain. C’est un drapeau rouge. »

Il y a d’autres aspects qui lui donnent de l’anxiété. Prenez les redoutables nématodes, un parasite qui attaque les structures racinaires sur les terrains tout en herbe. Bien qu’il ait évité cela en Australie/Nouvelle-Zélande car ils sont presque inconnus avec des terrains hybrides – qui ont été introduits pour la première fois comme surface standard pour la Coupe du monde 2019 – il est conscient de la menace qu’ils peuvent représenter pour un terrain, comme celui-ci. fait au terrain de rugby écossais de Murrayfield en 2013.

« C’est mon pire cauchemar : des nids de poule sur le terrain de Murrayfield ! » il ajoute. « Au fur et à mesure que les emplacements ont évolué et que vous utilisez plus de sable, il existe différentes espèces de nématodes dans n’importe quel échantillon de sable. Le pire est le nématode cécidogène car il mange les racines de n’importe quelle plante, supprimant l’ancrage. Mais heureusement, c’est très rare. et pas quelque chose que nous avons dû gérer. »

Il peut également y avoir des visiteurs inattendus de la faune locale. « Nous avons des problèmes avec la faune partout, plus dans les sites de formation », dit-il. « Ces animaux qui creusent : renards, lapins, écureuils, etc. Heureusement, certains des sites d’entraînement sont au milieu de nulle part. Vous êtes au milieu d’un habitat sauvage, vous devez donc vous attendre à des interférences.

jouer 1:51 Le meilleur de l’Angleterre est-il finalement arrivé à gagner contre l’Australie ? Mark Ogden et Alexis Nunes discutent de la performance de l’Angleterre lors de leur victoire 3-1 contre l’Australie en demi-finale de la Coupe du monde.

La période d’exclusivité de la FIFA a été essentielle pour fournir ces surfaces immaculées lors de cette Coupe du monde, où les terrains d’entraînement et les stades ont été en grande partie remis à la FIFA entre quatre et six semaines avant le tournoi, leur permettant de contrôler l’entretien. « C’est une chose standard que nous essayons de faire, et dans certains pays, nous devons étendre cela », déclare Ferguson. « Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre qu’ils ressemblent à autre chose qu’à des tables de billard. »

Ferguson s’est installé soit au siège de la FIFA, soit dans sa chambre d’hôtel, où il garde un œil sur chacun des 74 terrains. Il reçoit fréquemment des commentaires des membres de son équipe, qui soulèvent des préoccupations à la fois dans le jeu et avant et après le match. Même s’ils ont un système en place, il y a encore certains aspects du sport qui le bloquent. Lors du match Nigeria-Angleterre, lorsque l’Angleterre a obtenu son penalty en première mi-temps – un annulé plus tard après VAR – l’un des joueurs nigérians a tenté de rayer le point de penalty.

« Je veux dire, l’esprit de jeu a perduré au fil des ans, et pour nous, c’est un cauchemar », dit-il. « Ouais. Et il n’y a rien de pire que de préparer des lancers comme nous le faisons, et que quelqu’un monte et écorche un penalty. »

Cependant, dans l’ensemble, il est ravi de la façon dont le tournoi s’est déroulé : « Vous arrivez avec une attente, et je m’attends à ce que le stade commence avec une couverture complète d’herbe. Qu’ils soient vraiment bien présentés pour les fans dans le stade et pour télévision mondiale et pour les joueurs parce que tout ce que nous faisons est, est finalement pour les joueurs. L’empreinte a été un énorme test pour nous, mais je suis vraiment, vraiment ravi et je ne peux que féliciter les jardiniers des deux pays pour avoir finalement adopté le tournoi .

« Je pourrais vous donner plusieurs exemples : Lakeside à Melbourne, Jubilee à Sydney, Wanderers Football Park. Ce sont des surfaces fantastiques. Cependant, nous avons toujours des grognements : vous devez vous attendre un peu à ce que vous ayez des défis. – nous avons eu quelques problèmes avec un à Melbourne dans les zones de six mètres mais maintenant, en général, je suis ravi en morceaux. »

Une fois ce tournoi terminé, Ferguson retournera dans la maison familiale de Stowmarket, dans l’est de l’Angleterre, à seulement 11 miles d’Ipswich. Il est arrivé en Australie le 4 juillet, donc au moment où il rentrera chez lui, il aura passé plus de huit semaines sur la route. Son jardin aura besoin de quelques travaux, mais pas l’herbe.

« Voici le grand choc », dit-il. « J’ai du gazon synthétique. Voilà. Je ne suis jamais à la maison, c’est aussi simple que ça. Je retournerais au gazon de 6 pieds de haut, pas de 6″. Alors oui, il y a quelques années je l’ai mis en synthétique et c’est juste plus facile à gérer ! »