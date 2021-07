Rencontrez l’homme derrière le succès de Techviral : Manpreet Singh | Nouvelles des gens

Les startups sont monnaie courante aujourd’hui. Ils commencent tous par une idée originale qui plaît à beaucoup de gens. Mais très peu d’entrepreneurs peuvent soutenir une startup et canaliser une croissance régulière vers l’entreprise. Au milieu d’une concurrence de pointe, d’une pandémie discordante et des chances de devenir cliché, M. Manpreet Singh a fait preuve d’un zèle magnanime et a réussi à soutenir sa startup Techviral. Techviral est un site Web informatif établi qui partage un enthousiasme rare pour la technologie et essaie de le rendre plus simple pour nous, les roturiers.

Techviral est un rêve de longue date qui s’est concrétisé grâce à l’engagement indéfectible et aux efforts de M. Manpreet Singh. Techviral a atterri sur l’espace numérique en décembre 2014, à une époque où les informations sur la technologie étaient rares et il n’y avait pas grand-chose à explorer ou à apprendre.

Pendant quelques années, M. Manpreet Singh était le seul contributeur au site Web, mais il s’est lentement rendu compte que sans une équipe compétente, il manquerait bientôt de temps pour développer le site Web. Techviral se vante désormais d’une équipe motivée qui partage une passion commune pour la technologie et est également issue d’un milieu technologique. M. Manpreet Singh admet que la sélection d’un candidat pour contribuer à l’équipe était un processus fastidieux mais a abouti à une équipe habile, bien au-delà de son imagination.

M. Manpreet Singh partage l’idée derrière Techviral. Il dit : « De retour à l’université, alors que beaucoup de mes amis passaient du temps sur MySpace, j’étais absorbé par l’exploration de la solution à mes problèmes quotidiens. La plupart des résultats de recherche provenaient de sites Web qui avaient trop peu à partager avec une publicité rigoureuse. éparpillés sur la page Web. C’est à ce moment-là que l’idée de créer un blog axé sur la technologie m’est venue à l’esprit. Les smartphones, en particulier Android, ont gagné en popularité en 2012 en Inde et sont lentement devenus des moteurs quotidiens pour de nombreuses personnes en Inde. J’ai commencé à bloguer sur les sujets liés au dépannage de Windows, aux trucs et astuces Android, aux guides pratiques qui sont lentement devenus les meilleurs résultats de recherche sur Google. À partir de là, cela a clairement indiqué que cela pouvait fonctionner et à ce jour, mon travail est toujours concentré autour de l’expansion et de la croissance de Techviral. »

Techviral est le site Web de référence pour de nombreux utilisateurs qui souhaitent rester informés des derniers développements technologiques, des actualités technologiques et souhaitent une solution claire et élaborée pour leurs requêtes informatiques. Techviral bénéficie d’un trafic de plus de 4 millions d’utilisateurs par mois et de plus de deux millions d’abonnés sur Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux. Le public fait confiance aux informations publiées sur Techviral et attend avec impatience les dernières publications des auteurs.

M. Manpreet Singh travaille également à la croissance d’une chaîne YouTube pour le site Web qui faciliterait les guides vidéo pour résoudre des problèmes plus complexes qui ne peuvent pas être mentionnés via des articles textuels. Techviral ne montre aucun signe d’arrêt sous peu et transcendera bientôt de nombreux sites Web mondiaux basés sur les technologies de l’information.

(Avertissement – Contenu du bureau de la marque)