Rencontrez l’homme derrière le remix viral ‘Khela Hobe’ de TMC

Dans les jours qui ont précédé les élections au Bengale occidental et pendant les rassemblements, le Congrès de Trinamool au pouvoir a réveillé ses partisans avec des appels à «Khela Hobe», son hymne désormais emblématique et répandu. Écrit par le jeune leader du TMC Debangshu Bhattacharya, l’hymne est devenu le clairon du TMC au pouvoir au Bengale occidental. Assimilant le BJP à l’outsider ‘Borgis’, une cavalerie légère de l’Empire Maratha qui a pillé la campagne de l’ouest du Bengale au milieu du 18e siècle, les paroles ressemblent à ceci – «Baire theke borgi asey, Niyom kore proti mase, Amio achi, tumio robe, Bondhu ebar khela hobe», ce qui se traduit par «Les Borgis viennent de l’extérieur, régulièrement tous les mois, je le suis, tu le seras aussi, mon ami, le jeu sera joué». Mais les mots écrits par Debangshu ont rapidement été mis sous pression par un DJ Bulbul qui est ensuite devenu massivement populaire lors de rassemblements politiques et plus tard même lors de mariages ou d’événements locaux. Alors, qui est l’homme derrière la chanson? Rencontrez Mohammad Amin, un maçon de 41 ans du village de Nimapakhuria à Birbhum, qui incarne DJ Bulbul et a remixé plusieurs chansons jusqu’à présent. En utilisant un ordinateur d’occasion et l’ordinateur portable d’un ami, Amin a créé plusieurs numéros de tapotements de pied qui sont souvent joués lors d’événements locaux et même lors de mariages et lui a valu le titre de ‘Khela hobe dada ‘, un reportage dans le quotidien bengali Anandabazar Patrika mentionné.

Amin, qui travaillait aux côtés de ses parents à Mumbai en tant que maçon, aurait déclaré au quotidien que bien qu’il ait toujours voulu apprendre la musique, sa situation économique ne lui avait jamais permis de le faire. Au lieu de cela, il a économisé de l’argent pour acheter un ordinateur d’occasion et a commencé à apprendre les compétences de base de l’édition musicale sur Youtube. En utilisant le surnom de DJ Amin Kolkata, Amin a jusqu’à présent remixé plusieurs chansons qui sont devenues très populaires. Il est retourné dans son village natal il y a 2 ans et a continué sa passion.

En 2019, Amin a remixé un autre hymne de Debansghu ‘Mamata Di arekbaar ‘ (Mamata Di une fois de plus) qui est redevenu un énorme succès auprès des masses. Interrogé sur la raison pour laquelle il a spécifiquement remixé les chansons créées par Trinamool, Amin dit en raison de son admiration pour le ministre en chef de l’État, qu’il salue comme un fournisseur pour les pauvres.

À la maison, Amin vit avec sa femme, ses 2 enfants et sa mère et pour gagner sa vie, il travaille comme maçon mais la nuit, le musicien en lui est de retour là où son cœur appartient, recréant de la musique populaire.

Mais Amin a un regret, qu’en dépit de sa version de la chanson étant un tel succès parmi les masses, les gens en dehors de son village le savent à peine.

