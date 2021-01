Après des années à rêver de maternité, Lauren Goodger a annoncé qu’elle attendait un bébé avec son petit ami Charles Drury.

Lauren, 34 ans, et Charles, 23 ans, ont été introduits en bourse pour la première fois à la fin de l’année dernière et ont maintenant hâte de devenir parents pour la première fois.

Mais qui est Charles? Le constructeur et joueur de football amateur est peut-être mieux connu pour sa romance éclair avec Katie Price en 2019.

Le couple s’est mis à parler sur Instagram et selon Charles, ils se sont rencontrés pour une nuit de passion dans un hôtel des Cotswolds.







Mais après qu’ils se soient séparés et que Katie ait retrouvé son ex Kris Boyson, Charles a fait une série de déclarations explosives au sujet de leur brève fréquentation, la qualifiant de « paresseuse » au lit et la notant 1 sur 10.

« Toute l’attente qu’elle soit Katie Price – ce modèle glamour – vous pensez que ça va être incroyable, mais ensuite c’est un anti-climax », at-il sauvagement snipé à The Sun.

« Je ne peux pas dire zéro, n’est-ce pas? Je lui donnerais un 1 sur 10. Elle était un peu paresseuse, mais soudain, elle vous surprenait et sautait dessus. »

Il a également affirmé que leur nuit de passion était alimentée par la cocaïne, ajoutant: «Nous avons fait quelques lignes chacun pour commencer avant que je ne m’écrase.

« Je ne sais pas combien il en a été fait après ça. Je me suis réveillé le matin et la fête continuait pour elle. »







Il a même affirmé qu’une seule folie avait provoqué l’éclatement des points de suture de l’un des récents boulots de Katie dans son lit.

Katie s’est inscrite au Prieuré à la fin de 2019 et mène désormais une vie sans drogue et sans alcool, soutenue par son petit ami actuel Carl Woods, qui a également arrêté de boire.

Répondant aux affirmations de Charles à l’époque, un porte-parole de la star a déclaré: « Il n’y a pas de vérité dans l’allégation selon laquelle elle prend de la drogue tous les jours et a fait des pas importants pour être sans drogue – il y a eu des manquements dans le passé mais ils le sont. juste ça, pas un événement régulier. Katie est toujours en convalescence et progresse. «

Sur le dos de leur aventure, il a signé avec des modèles FOMO et a commencé à fouetter sa propre gamme de parfums de voiture.







Il a créé un compte Instagram pour DruryScents, vendant différents parfums, dont Dior Savage et bubble-gum, et il semblait y avoir des plans pour sortir des bombes de bain parfumées, des bougies, des cires fondantes et des brumes corporelles.

En septembre dernier, il a également enregistré son premier single, Feelings, qui est une collaboration avec le rappeur JT (2 Wave).

Et en ce qui concerne Lauren, Charles est un monde loin des mecs avec lesquels elle est sortie dans son Essex natal.

Pour l’interview vidéo exclusive complète où Lauren et Charles révèlent exactement comment ils l’ont découvert et quelle a été la réaction regardez leur annonce vidéo avec OK !.







«Je ne fais jamais confiance à personne à 100%. Il n’est pas de cette région, il est né à Surrey et a vécu à Nottingham. Il est différent », a-t-elle déclaré au magazine Closer.

«Il parle de« nous »-« quand nous partons en vacances »ou« quand nous sortons ». Nous ne faisons rien séparément. Son intention est toujours «nous». »

«Avec les relations dans le passé, c’était comme:« Je veux aller à Marbella avec les garçons »ou« Je veux aller à LA avec les garçons ».

« Mais nous voulons le faire ensemble. Je vois une différence. »

