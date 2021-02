Rencontrez l’ex-demandeur d’asile congolais élu à la tête d’une université écossaise

Avec une histoire qui remonte à plus de quatre siècles, l’Université d’Édimbourg est déjà l’une des plus anciennes d’Écosse et du monde anglophone.

Le mois prochain, il entrera à nouveau dans l’histoire – en nommant un ancien réfugié comme recteur.

L’élection de l’avocate des droits de l’homme Debora Kayembe, arrivée au Royaume-Uni depuis la République démocratique du Congo il y a 16 ans, a été confirmée au début du mois.

Elle assumera le rôle, ce qui la place à la tête du conseil d’administration de l’université, le 1er mars.

« C’est quelque chose dans ma vie que je n’aurais jamais imaginé m’arriver », a-t-elle déclaré. « Je ne suis jamais allé le chercher, il est entré dans une assiette. »

Mais la réaction a été comme une « montagne russe », ajoute-t-elle, notamment dans son Congo natal: « Il y a un sentiment de fierté nationale et ils attendent la cérémonie inaugurale pour venir en Ecosse pour voir cela de leurs propres yeux. »

Kayembe est né à Kinshasa et a été élevé par un médecin.

Avocate de formation, elle a rejoint le Barreau congolais en 2000 mais a fui le pays cinq ans plus tard après avoir appris qu’une milice qu’elle avait aidé à dénoncer pour ses activités de trafic d’armes voulait la tuer.

Elle a obtenu l’asile en Grande-Bretagne et il y a dix ans, elle a déménagé en Écosse.

Mais la vie dans son pays d’adoption n’offrait pas toujours un refuge.

L’année dernière, elle a fait la une des journaux écossais pour sa réponse tolérante après avoir été la cible du racisme.

Kayembe se rendait à une réunion lorsque sa voiture a perdu le contrôle et a quitté la route violemment. Lorsqu’elle a inspecté le véhicule, elle a découvert que des clous avaient été enfoncés dans tous ses pneus.

«Les fois précédentes, j’étais restée silencieuse», dit-elle.

« Parfois, il faut avoir un grand cœur pour laisser passer les choses dans l’intérêt commun, mais ce qui m’est arrivé ce jour-là était inacceptable. »

Quelques mois avant la nomination, Kayembe s’était retrouvée mêlée à un conflit qu’elle avait initialement voulu éviter.

Elle avait déjà été la cible du racisme en Écosse.

Mais les abus ont atteint un point culminant en juin de l’année dernière alors que des manifestations contre le racisme ont éclaté dans le monde entier après la mort d’un homme noir non armé, George Floyd, en garde à vue par la police américaine.

Quelques semaines plus tard, la fille de Kayembe est revenue de l’école à la maison et a pleuré parce qu’un enseignant lui avait demandé de faire une danse d’esclave devant ses camarades de classe.

Après avoir confronté l’école, Kayembe a demandé au Parlement écossais de lutter d’urgence contre le racisme dans l’éducation en Écosse.

Le Parlement a accepté la demande et débattra de la question dans les mois à venir.

C’est le message de dialogue et de tolérance de Kayembe qui a attiré l’attention de l’Université d’Édimbourg, qui compte parmi ses anciens premiers ministres, lauréats du prix Nobel et des olympiens.

« Ils ont dit qu’en tant que recteur de l’université, votre message ira loin et le monde entier écoutera », a-t-elle déclaré.

Les anciens recteurs de l’Université d’Édimbourg comprenaient des personnes qui sont devenues des premiers ministres, comme Winston Churchill et Gordon Brown.

Brown était encore étudiant lorsqu’il est devenu recteur à l’âge de 21 ans.

En tant que leur successeur, Kayembe n’est que la troisième femme et la première personne noire du rôle.