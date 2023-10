Rencontrez leurs fils et leur fille – Hollywood Life

Crédit d’image : Nick Harvey/Shutterstock

David Beckham, 48 ans, est peut-être l’une des plus grandes stars du football au monde, mais c’est aussi un père très fier et attentionné ! L’athlète partage trois fils et une fille avec sa femme Victoria Beckham49 ans, dont Brooklyn, Roméo, Cruzet Harperet a souvent partagé des moments doux et mémorables avec eux lors d’événements et sur les réseaux sociaux.

Apprenez-en davantage sur les enfants et leurs parcours ci-dessous !

Brooklyn Beckham

Brooklyn est l’aîné des enfants de David et Victoria. Il est né à Londres en mars 1999 et a grandi à Madrid, en Espagne et à Los Angeles, en Californie, où ses parents voyageaient régulièrement en raison de la carrière de David. À l’âge de 15 ans, il aurait travaillé dans un café et aurait suivi les traces de son père lorsqu’il jouait à l’Académie d’Arsenal FC jusqu’en 2015, date à laquelle il n’a pas reçu de bourse pour continuer à fréquenter l’équipe.

Brooklyn a commencé une carrière de mannequin en 2014. Il est apparu dans de nombreux médias, dont Vogue Chine, Miss Vogueet Entretien. Il a également travaillé comme photographe et en 2016, il a photographié une campagne pour Burberry BRIT. En 2017, il publie un livre de photographie intitulé ce que je vois, qui s’adressait à sa base de fans adolescents. Brooklyn est maintenant marié à Nicolas Peltz.

Roméo Beckham

Roméo est le deuxième enfant aîné de David et Victoria. Il est né à Londres en septembre 2000 et a suivi les traces de carrière de David lorsqu’il a rejoint l’Académie d’Arsenal en 2014. Il s’est éloigné du football et a joué au tennis pendant un certain temps, mais est revenu à son sport d’origine en 2020. En 2021, il a rejoint l’USL. Club de League One Fort Lauderdale CF, qui était la filiale de réserve du club de Major League Soccer de son père, l’Inter Miami.

Roméo a fait ses débuts dans le football professionnel lors d’un match nul 2-2 contre le Tormenta FC. Il a fait la une des journaux pour son apparition aux côtés Harvey Nevillequi est le fils de l’ancien coéquipier de David à Manchester United Phil Neville.

Cruz Beckham

Cruz Beckham est le plus jeune fils de David et Victoria. Il est né à Madrid en 2005. Même s’il ne semble pas autant sous le feu des projecteurs que ses frères aînés, lui et ses parents partagent souvent des moments sur les réseaux sociaux qui prouvent qu’il mène une vie aussi active que les membres de sa famille. Il aime jouer de la musique et chanter et partage souvent des clips et des photos de lui faisant les deux sur sa page Instagram. Ses parents montrent aussi souvent son talent avec de douces légendes.

Pour son 16e anniversaire, Victoria a partagé une publication avec la légende : « Nous sommes si fiers de l’homme que vous êtes devenu ! Si doux et si gentil x nous t’aimons x bisous.

Harper Beckham

Harper est le plus jeune enfant et la fille unique de David et Victoria. Elle est née à Los Angeles en juillet 2011 et semble être une jeune fille très travailleuse qui se concentre sur ses études. Elle a été célébrée sur les réseaux sociaux après avoir terminé ses examens 11+ en 2021 et est souvent vue traîner et apprendre de ses parents lors de sorties et dans des publications.

Dans une vidéo, on la voit apprendre à faire bouillir des œufs avec David, et sur une photo, le fier père a partagé que la jolie fille était impliquée dans le judo. «Médaille d’argent 🥈 dimanche ❤️ ma petite star du judo ❤️ », a-t-il écrit en 2021. à côté d’une photo d’elle vêtue d’une robe avec une médaille autour du cou.