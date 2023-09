Rencontrez leurs enfants – Hollywood Life

Crédit image : Éric Charbonneau/Shutterstock

David Foster et sa femme, Katharine McPhee, sont des parents dévoués à ses six enfants. Le duo musical mari et femme partage son fils Rennie, mais Katharine a également embrassé son rôle de belle-mère sans effort, alors que David partage ses cinq autres enfants issus de relations antérieures. En plus de Rennie, la famille recomposée Foster comprend les filles de David, Allison, Amy, Sarah, Érin et Jordan.

« J’ai eu toutes les filles jusqu’à mon fils, et j’aime infiniment toutes mes filles, mais avoir un fils est un peu différent », a déclaré David. PERSONNES en 2023 à propos du dernier ajout à sa famille. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur les six enfants de David.

Allison Jones

Allison, l’aînée des enfants Foster, a été adoptée par une autre famille après que David l’ait accueillie à l’âge de 20 ans. Le père et la fille n’ont pas divulgué le nom de sa mère biologique. Après avoir été adoptée, Allison a renoué avec David des années plus tard et travaille pour la Fondation David Foster en tant que secrétaire du conseil d’administration et directrice des relations avec les entreprises et les parties prenantes.

Amy Foster

David et sa première femme, BJ Cuisiniera accueilli Amy en juillet 1973. Elle a décidé de poursuivre une carrière musicale, en suivant les traces de son père.

« Quand ton père s’appelait David Foster, j’ai réalisé très vite que les gens avaient automatiquement beaucoup d’idées sur qui j’allais être, et j’avais besoin d’apprendre le métier d’auteur de chansons et Los Angeles n’était pas vraiment l’endroit pour le faire », Amy a expliqué à Page six en 2018. « J’ai donc déménagé à Nashville quand j’avais 29 ans et j’ai passé six ou sept ans, chaque jour, à écrire des chansons et à apprendre à devenir auteur-compositeur. »

Sara Foster

David et sa seconde épouse, Rébecca Dyer, a accueilli Sara en février 1981. Après s’être essayée au mannequinat, Sara est devenue actrice et personnalité du divertissement. Elle a travaillé comme hôte de Divertissement ce soirc’est ET sur MTV et est apparu dans plusieurs vidéoclips, dont « Shape of My Heart » des Backstreet Boys.

Erin Foster

Erin est le deuxième enfant de David et Rebecca. Elle est née en août 1982 et, comme sa sœur aînée, a poursuivi des rôles d’actrice et à l’écran. Parmi les concerts les plus remarquables d’Erin figuraient CSI, Filles Gilmore et Maison. Elle et Sara ont également fait équipe pour jouer dans la série de parodies de télé-réalité de VH1. À peine célèbre.

Jordan Foster

Jordan est née en septembre 1986 et est la plus jeune fille de David et Rebecca. Elle travaille maintenant comme coiffeuse de célébrités à New York et était la directrice du style de la ligne de vêtements de ses sœurs Erin et Sara, « Favorite Daughter ».

Rennie Foster

David et Katharine ont accueilli Rennie en février 2021. En parlant à PERSONNES en 2023, l’artiste de « Wildflower » a expliqué que bien qu’il soit un parent plus âgé, il espère pouvoir offrir un niveau de sagesse différent à Rennie.

« Je pense que je peux offrir une chose à Rennie même si je ne serai plus là quand il aura 50 ou 40 ans, ou 30 peut-être », a déclaré David. « Je pense que je peux lui offrir la sagesse de mes 72 années sur la planète. Et ce n’est peut-être pas un mauvais compromis. Je l’espère. »