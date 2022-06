Rencontrez les Young Lions d’Angleterre en quête de gloire lors de la finale des Championnats d’Europe des moins de 19 ans contre Israël | Nouvelles du football

L’Angleterre est qualifiée pour la finale des Championnats d’Europe des moins de 19 ans pour la première fois en cinq ans.

Ce fut une campagne convaincante en Slovaquie pour les Young Lions alors qu’ils cherchent à recréer le succès de la classe 2017. Ils ont dominé leur groupe avec des victoires contre l’Autriche, la Serbie et Israël avant de battre l’Italie en demi-finale pour maintenir leur record parfait en route vers la finale, ne concédant qu’un seul but en cours de route.

L’Angleterre affrontera Israël en finale au stade Anton Malatinsky de Trnava vendredi, dans l’espoir de pouvoir surmonter le forfait surprise de cette année pour la deuxième fois et remporter le trophée. La meilleure performance précédente d’Israël dans ce tournoi a été d’atteindre la phase de groupes, tandis que l’Angleterre se prépare pour sa quatrième finale dans la compétition, bien que les Young Lions n’aient remporté l’Euro U19 qu’une seule fois.

La dernière fois que les Young Lions ont connu le succès dans les U19 Euros, l’équipe qui a battu le Portugal en finale comprenait Mason Mount, Reece James et Aaron Ramsdale, qui sont tous devenus des internationaux seniors pour l’Angleterre sous Gareth Southgate. Ce groupe de Jeunes Lions peut-il suivre leurs traces ?

Le précédent succès de l’Angleterre dans les tournois de jeunes Vainqueurs de la Coupe du monde U20 en 2017 (battant le Venezuela 1-0 en finale)

Vainqueurs de l’Euro U19 en 2017 (battant le Portugal 2-1 en finale)

Vainqueurs de la Coupe du monde U17 en 2017 (battant l’Espagne 5-2 en finale)

Les joueurs à surveiller

Carney Chukwuemeka (Aston Villa, 18 ans)

Chukwuemeka a été la vedette de l’Angleterre aux Euros jusqu’à présent cet été, délivrant deux buts et deux passes décisives en phase de groupes après sa saison en petits groupes avec Aston Villa. Il a fait 12 apparitions en Premier League cette saison, et son expérience au niveau senior semble le différencier de ses contemporains en Slovaquie.

Le milieu de terrain d’origine autrichienne a constitué une réelle menace pour l’avenir, ses dernières courses dans la surface se terminant souvent par un but ou une passe décisive pour l’adolescent. Le cadre imposant de Chukwuemeka couplé à son contrôle étroit du ballon rend presque impossible pour les rivaux de l’ignorer le ballon à l’intérieur de la surface. Et son but lors de la victoire 4-0 contre la Serbie – diriger le ballon au-delà du gardien de but avec un effort latéral – a montré qu’il n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de terminer.

Qui est le patron de l’Angleterre U19, Ian Foster ? Foster faisait partie de l’équipe d’entraîneurs anglais U17 de Steve Cooper en 2017 lorsqu’ils ont remporté la Coupe du monde en Inde. Il a ensuite obtenu le rôle de manager de l’Angleterre U18 pendant une période de perturbation du calendrier en raison de Covid-19, mais a supervisé un record de sept victoires et deux nuls en neuf matchs et a ensuite été promu manager U19.

La saison à venir promet d’être importante pour Chukwuemeka à Villa, car le manager Steven Gerrard doit convaincre l’adolescent, qui a encore un an de contrat, qu’il obtiendra le temps de jeu qu’il estime mériter. Il y aurait un intérêt pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund, du Bayern Munich, de Liverpool et de Manchester United.

Alfie Devine (Tottenham, 17 ans)

Le milieu de terrain Devine est devenu le plus jeune joueur et buteur de Tottenham lors d’un match nul au troisième tour de la FA Cup contre l’équipe hors championnat Marine en janvier 2021 à l’âge de 16 ans et fait des vagues lors du tournoi de cet été en Slovaquie. Son but en deuxième mi-temps contre l’Autriche lors du match d’ouverture de la phase de groupes a été le choix du peloton pour l’Angleterre aux U19 Euros de cet été. Il a également démontré sa capacité à livrer sur coups de pied arrêtés, avec son corner sortant permettant à Alex Scott d’égaliser en demi-finale de mardi contre l’Italie.

Devine a un contrat jusqu’en 2024 chez les Spurs et serait très apprécié par l’entraîneur-chef Antonio Conte. Les rapports suggèrent qu’il pourrait être prêt pour un prêt la saison prochaine, alors que les Spurs cherchent à reproduire une voie similaire à celle de Troy Parrott et Oliver Skipp, qui ont passé du temps à MK Dons et Norwich respectivement.

Dane Scarlett (Tottenham, 18 ans)

L’attaquante de Tottenham, Scarlett, est la co-meilleure buteuse anglaise du tournoi avec deux buts, aux côtés de Chukwuemeka, après son doublé contre la Serbie lors du deuxième match de groupe. Le joueur de 18 ans a été l’attaquant de référence de l’Angleterre jusqu’à présent à l’Euro et devrait débuter contre Israël vendredi, après l’avoir fait lors de trois des quatre premiers matches.

Jose Mourinho a offert à Scarlett ses débuts en Premier League contre West Brom en février 2021, l’ancien patron des Spurs déclarant: “Je voulais être celui qui le mettrait dans un match de Premier League”. L’attaquant adolescent a signé un nouveau contrat avec les Spurs en mai, ce qui le maintient au club jusqu’à l’été 2026. Il a fait sept apparitions en équipe première au cours de la campagne.

Harvey Vale (Chelsea, 18 ans)

Vale, un milieu de terrain très apprécié de l’académie de Chelsea, a été capitaine de l’Angleterre lors de trois des quatre matches de l’Euro de cet été. C’est son corner qui a mené au vainqueur contre l’Italie en demi-finale de mardi avec seulement huit minutes à jouer.

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a offert à Vale ses débuts seniors en décembre 2021 en quart de finale de la Coupe EFL, alors qu’il débutait dans une victoire 2-0 contre Brentford.

Aaron Ramsey (Aston Villa, 19 ans)

Le milieu de terrain de Villa Ramsey – frère de Jacob – a passé la saison en prêt à Cheltenham Town en Ligue 1, marquant et aidant une fois en 15 apparitions. Le joueur de 19 ans qui, avec Chukwuemeka et Tim Iroegbunam, forme un trio de joueurs de Villa au milieu de terrain, a opéré comme n ° 10 en Slovaquie. Il a eu la malchance de ne pas marquer lors de la première victoire 2-0 contre la Serbie, frappant le poteau en seconde période.

Route vers la finale

Classement final du groupe B Équipes Parties jouées A gagné Dessiné Perdu Points 1) Angleterre 3 3 0 0 9 2) Israël 3 1 1 1 4 3) Autriche 3 1 0 2 3 4) Serbie 3 0 1 2 1

Angleterre 2-0 Autriche – Dimanche 19 juin (Groupe B)

L’Angleterre a démarré sa campagne avec une victoire 2-0 sur l’Autriche grâce aux buts des milieux de terrain Carney Chukwuemeka (43) et Alfie Devine (65) de chaque côté de la mi-temps. Chukwuemeka d’Aston Villa a ouvert le score après un une-deux avec Tottenham Dane Scarlett, terminant facilement après une réduction de l’attaquant. C’était Chukwuekmeka au cœur des choses pour le deuxième but après qu’un jeu de jambes soigné lui ait permis de lancer Devine des Spurs pour tirer son puissant effort dans le coin supérieur du but.

Le manager anglais Ian Foster était ravi de voir son équipe franchir la ligne après ce qu’il a décrit comme “une performance plus lente” sous une chaleur de 29 degrés Celsius. Mais il a dit qu’il fallait s’y attendre avec son équipe à différents niveaux de forme physique en raison des différents horaires de la saison régulière.

Angleterre 4-0 Serbie – Mercredi 22 juin (Groupe B)

Image:

Dane Scarlett célèbre avec Carney Chukwuemeka





L’Angleterre a commencé à prendre son envol dans le deuxième match alors qu’elle battait la Serbie pour quatre pour confirmer sa place en demi-finale de la compétition tout en assurant sa qualification pour la Coupe du monde U20 de l’année prochaine. Scarlett a ouvert son compte pour le tournoi avec deux buts contre la Serbie (5,40). Chukwuemeka a doublé son total en Slovaquie avec une finition fraîche dans le coin inférieur (68), avant que l’attaquant de Sheffield United Daniel Jebbison (90 + 1) ne fasse 4-0 dans les arrêts de jeu sur le banc.

Scarlett l’a décrit comme la performance “parfaite”, tandis que le manager Foster a déclaré qu’il était “fier des joueurs” pour s’être qualifiés pour la Coupe du monde U20 2023 et avoir atteint la demi-finale.

Israël 0-1 Angleterre – Samedi 25 juin (Groupe B)

La qualification étant déjà assurée, Foster a effectué sept changements pour le dernier match de groupe de l’Angleterre contre Israël et les Young Lions ont réussi à maintenir leur record parfait avec une victoire 1-0. L’attaquant de Manchester City Liam Delap – fils de l’ancien défenseur de Stoke Rory – a marqué le seul but du match six minutes plus tard alors qu’il a frappé un puissant effort au-delà du gardien israélien Tomer Zarfati dans le toit du filet.

Foster a déclaré que son équipe aurait pu être plus impitoyable, mais a ajouté: “Si quelqu’un m’avait offert neuf points, trois draps propres, aucune blessure, aucune suspension, je vous aurais absolument mordu la main.” Le vainqueur du match, Delap, a déclaré après le match que l’Angleterre pouvait “100%” gagner le tournoi, alors qu’il louait “l’unité et l’esprit autour du camp”.

Angleterre 2-1 Italie – Mardi 28 juin (Demi-finale)

Image:

Le défenseur de Liverpool Jarell Quansah a dirigé le vainqueur de l’Angleterre contre l’Italie mardi





La demi-finale de mardi contre l’Italie a représenté le plus gros test du tournoi pour l’Angleterre. L’Angleterre a réussi à survivre à une première frayeur pour venir de l’arrière et a battu l’Italien 2-1 dans une victoire spectaculaire pour assurer sa place en finale contre Israël. Le milieu de terrain italien Fabio Miretti, déjà membre de l’équipe senior de la Juventus, a donné l’avantage à l’Italie sur penalty (12). Mais l’Angleterre est revenue dans le match avec deux buts de la tête sur corner du milieu de terrain de Bristol City Alex Scott (58) et du défenseur de Liverpool Jarell Quansah (82) en seconde période.