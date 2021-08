Rencontrez les vrais Cocaine Cowboys derrière l’émission Netflix qui ont abandonné l’école pour construire un empire de coke de 2 milliards de dollars

ILS étaient les décrocheurs qui sont devenus les trafiquants de drogue les plus prolifiques des États-Unis et ont forgé un empire criminel d’une valeur de 2 milliards de dollars (1,4 milliard de livres sterling) grâce à la contrebande de plus de 75 tonnes de cocaïne.

Augusto Falcon et Salvador Magluta ont joué un rôle crucial dans la connexion de certains des noms les plus notoires du commerce des stupéfiants en Amérique du Sud au marché noir américain.

6 Deux pour les « Cocaine Cowboys », Salvador Magluta (à gauche) et Augusto Falcon (à droite), qui ont orchestré un empire de la drogue de 2 milliards de dollars

6 On estime que le duo – avec Gustavo Falcon – a introduit en contrebande plus de 75 tonnes de cocaïne en Amérique entre 1978 et 1991 Crédit : Netflix

Ils ont servi d’intermédiaires pour le baron Pablo Escobar et son cartel de Medellin ainsi que pour le cartel de Cali en Colombie.

Surnommés » Los Muchachos » – ou » les garçons » – leurs exploits sont au centre de la nouvelle série documentaire Netflix Cocaine Cowboys: The Kings Of Miami, qui est disponible en streaming à partir d’aujourd’hui.

Le cinéaste Billy Corben a déclaré : « C’étaient des célébrités mais elles étaient accessibles. C’étaient des Robin des Bois. »

Nous examinons ici leur histoire.

Cocaïne, millions et bateaux à moteur

Né à Cuba, Augusto Falcon, connu sous le nom de « Willy », et Salvador, connu sous le nom de « Sal », étaient les meilleurs amis qui ont abandonné l’école secondaire de Miami en Floride.

Ils ont été rejoints par le frère cadet de Falcon, Gustavo, et ont commencé ensemble leur vie criminelle en 1978.

Leurs activités illégales étaient considérées comme tout sauf discrètes, le trio profitant d’un style de vie somptueux pendant leur frénésie de contrebande de drogue.

Tout au long des années 80, Augusto et Salvador étaient de grands noms de la course de bateaux à moteur – remportant trois championnats nationaux et un Offshore Challenge entre eux.

Ils ont utilisé leurs compétences et leurs connaissances des vedettes de course océanique pour transporter de la drogue entre l’Amérique du Sud et le sud de la Floride.

C’étaient des célébrités mais elles étaient accessibles. C’étaient des Robin des Bois. Billy Corben, réalisateur de Cocaine Cowboys

En 2005, le Tampa Bay Times a rapporté que les hommes avaient caché des millions dans des banques de Floride, qu’ils ont ensuite éclaboussées dans de grandes propriétés.

Il a été affirmé qu’ils utilisaient également des comptes bancaires offshore et de fausses entreprises aux Bahamas, aux Antilles néerlandaises et au Panama pour cacher leurs bénéfices.

En 1991, la police a fait une descente dans le manoir d’Augusto à 9 000 $ par mois et dans la somptueuse maison de Salvador et a arrêté le duo.

Gustavo a échappé aux autorités et a été en fuite pendant 26 ans avant d’être finalement appréhendé.

Lors de la recherche des propriétés, près de 1 million de dollars (720 000 £) en espèces et en bijoux, un kilogramme d’or et une petite quantité de cocaïne ont été trouvés.

La police a également découvert des registres détaillant les expéditions de plus de 55 000 kilos de cocaïne – environ 61 tonnes – entre 1988 et 1991 seulement.

« Des jurés soudoyés et menacés »

Les dossiers de leurs 10 années d’exploitation précédentes n’ont pas été trouvés, mais les documents ont détaillé comment ils ont pu faire le trafic de drogue pendant tant d’années.

Ils comprenaient « un réseau impressionnant de contacts », des détails sur les avions et les bateaux utilisés dans le commerce du coke et la correspondance avec les cartels colombiens de Medellin et de Cali.

Les registres ont révélé que leurs opérations s’étendaient de l’Amérique du Sud à des dizaines de villes à travers l’Amérique.

Augusto et Salvador ont fait face à des dizaines d’accusations entre eux – y compris le trafic de drogue, l’embauche de tueurs à gages pour tuer des mouchards et plus encore.

En 1996, ils ont été acquittés par un jury, mais tout n’était pas comme il semblait.

Trois ans plus tard, il est apparu que le duo astucieux avait soudoyé des jurés et des fonctionnaires – certains jusqu’à 500 000 $ (356 000 £), selon Associated Press.

Cette découverte les a conduits à être rejugés et, alors qu’ils étaient en prison, il a été allégué qu’ils avaient à nouveau tenté d’intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire.

« Grand risque d’évasion »

Les procureurs ont affirmé que le duo avait tenté de soudoyer des personnes, avait menacé des témoins et avant leur deuxième procès, deux témoins du gouvernement sont morts et deux autres ont été blessés.

La défense a nié que leurs clients aient joué un rôle dans les violences.

Un rapport ordonné par le tribunal a révélé que les hommes avaient payé les gardiens de prison, ce qui leur a accordé des privilèges spéciaux, notamment un téléphone portable privé pour 5 000 $ (3 600 £)

Ils ont été décrits comme un « risque d’évasion majeur » et avaient recueilli un certain nombre d’articles de journaux décrivant en détail comment les anciens prisonniers s’étaient évadés.

Salvador aurait séduit un assistant juridique et eu des « contacts physiques non autorisés » – apparemment des relations sexuelles – lors d’une visite pour des affaires juridiques.

Condamnation et craintes de remboursement de Castro

En 2003, Salvador a été condamné à 205 ans de prison pour un certain nombre d’infractions, qui a ensuite été réduite de 10 ans en appel.

Et Augusto a reçu 20 ans dans le cadre d’un accord de plaidoyer pour accepter la culpabilité pour une accusation de blanchiment d’argent.

Les autorités ont tenté d’expulser Augusto vers son pays d’origine, Cuba – alors qu’il résidait aux États-Unis parce qu’il n’avait pas réussi la dernière étape de son test de citoyenneté.

Ses avocats ont protesté que sa vie serait en danger en raison de leurs dons « très généreusement » à certains groupes politiques.

Ils comprenaient des organisations paramilitaires qui avaient tenté d’assassiner le leader cubain Fidel Castro – elles n’ont pas réussi et il est décédé de causes naturelles en 2016.

Augusto a finalement été expulsé vers la République dominicaine, où il réside actuellement, et Salvador reste dans une prison Supermax au Colorado.

Corben a déclaré: «C’est la prison la plus sûre des États-Unis dans certaines des conditions les plus difficiles aux États-Unis.

« Avec certains des pires terroristes et délinquants violents de ce pays, où il purgera les 180 prochaines années quelques années impaires et vous savez, il mourra très probablement. »

Les 26 ans de cavale de Gustavo

Alors qu’ils prenaient le rap, Gustavo est resté en cavale pendant 26 ans jusqu’en 2017, lorsqu’il a finalement été arrêté lors d’une balade à vélo avec sa femme à Kissimmee, en Floride.

Il a évité d’être capturé avec un certain nombre de fausses cartes d’identité, qui ont été utilisées par le criminel et sa famille, dont deux enfants dans la trentaine.

Mais en 2013, Gustavo a été impliqué dans un accident de voiture et a donné par erreur une adresse à Miami dont la police savait qu’elle était liée à de faux permis de conduire en 1997.

Auparavant, les autorités pensaient que le trafiquant de drogue s’était enfui à Cuba, au Mexique ou en Colombie.

Il est apparu que Gustavo et sa femme vivaient sous les noms de Luis et Maria Reiss depuis 14 ans à une adresse à Kissimmee.

C’était probablement l’opération de contrebande la plus prolifique que nous ayons trouvée ici dans le sud de la Floride Christopher Clark, procureur adjoint

En 2017, il a été arrêté par la police et a ensuite été emprisonné pendant 11 ans après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de distribution de cocaïne.

L’accusation était liée à son rôle dans l’organisation d’une expédition de 400 kilos de cocaïne du sud de la Californie vers le sud de la Floride en 1989.

L’avocat adjoint Christopher Clark a déclaré au Miami Herald que Gustavo était le « bras droit » de son frère Augusto.

Il a occupé un certain nombre de rôles au sein de l’empire criminel, qui auraient pu valoir plus de 2,1 milliards de dollars (1,5 milliard de livres sterling).

Ils comprenaient la tenue de registres de transactions, la collecte de millions de dollars de profits sur la cocaïne, la recherche de cachettes de drogue et l’organisation du transport de la drogue.

M. Clark a déclaré: «C’était probablement l’opération de contrebande la plus prolifique que nous ayons trouvée ici dans le sud de la Floride.

« De toute évidence, cette affaire a eu une route longue et sinueuse. »

Cocaine Cowboys: The Kings Of Miami est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

6 Augusto et Salvador étaient des coureurs de bateaux à moteur et ont remporté quatre titres entre Crédit : Netflix

6 Gustavo Falcon a évité la capture pendant 26 ans grâce à un certain nombre de fausses cartes d’identité, dont certaines sont montrées ci-dessus Crédit : Netflix

6 En 2017, Gustavo Falcon a finalement été capturé par la police et a ensuite été condamné à 11 ans de prison Crédit : AP