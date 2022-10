Rencontrez les trois enfants de la star décédée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett/Shutterstock

Angela Lansbury était une actrice anglo-américaine connue pour son rôle de Jessica Fletcher dans la série à succès CBS Le meurtre qu’elle a écrit. Elle a joué dans la série de 1984 à 1996.

Elle était également mère de trois enfants, dont un beau-fils.

L’icône était mariée à l’acteur Peter Shaw jusqu’à sa mort en 2003.

Le 11 octobre 2022, Angela est décédée à l’âge de 96 ans.

Angela Lansbury était une actrice qui a travaillé à Hollywood pendant plus de 70 ans jusqu’à sa mort le 11 octobre 2022. De 1984 à 1996, elle a joué dans l’émission CBS, Le meurtre qu’elle a écrit. Elle était également mariée à l’acteur et producteur Pierre Shaw jusqu’à sa mort en 2003. Ensemble, ils ont élevé trois enfants, dont le fils de Peter issu d’un précédent mariage. Rencontrez leur belle famille ci-dessous!

David Charles Shaw

David Shaw78 ans, était le beau-fils d’Angela qu’elle a accueilli dans sa vie quand elle et Peter se sont mariés en 1949. David, né en Californie, est le fils biologique de Peter et Écuyers de Mercie. Au moment où la défunte actrice et son mari se sont mariés, David avait cinq ans.

L’homme de 78 ans a également travaillé dans le divertissement et, selon son profil IMDb, il est connu pour son travail de directeur de production et de producteur. Lui aussi a travaillé Le meurtre qu’elle a écrit aux côtés de sa belle-mère, il est également connu pour son travail sur le film de 1999 L’inattendue Mme Pollifax, avec Angèle. David était marié à l’actrice Catherine Bach68 ans, de 1976 à 1981. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le fils de Peter, à part qu’il n’avait pas d’enfants à lui.

Anthony Pullen Shaw

Angela et Peter ont accueilli leur premier enfant, Antoine Shaw, 70 ans, ensemble le 7 janvier 1952. Il est né à Los Angeles environ trois ans après le mariage de ses parents. Anthony a également poursuivi une carrière à Hollywood comme sa maman et son papa ! C’est un réalisateur et acteur connu pour son travail sur Un pont trop loin, L’espion qui m’aimait, détournement de la mer du Nord, et Les chroniques martiennesselon sa page IMDb.

Anthony est marié à sa femme, Lee Speer Websterdepuis 1980. Ensemble, ils ont accueilli trois enfants ensemble : Ian Lansbury33, Pierre John Shaw39, et Catherine Shaw37 ans. Les enfants d’Anthony sont les seuls petits-enfants d’Angela, car ses frères et sœurs n’avaient pas d’enfants à eux.

Deidre Angela Shaw

Deidre Shaw, 69 ans, est la fille unique de Peter et Angela. Elle est née le 26 avril 1953, un peu plus d’un an après la naissance de son frère Anthony. Bien que le reste de la famille ait poursuivi une carrière sous les projecteurs, Deidre a décidé de suivre une voie distincte dans le monde de la restauration. Elle et son mari, Enzo Batarra, ont ouvert leur propre restaurant italien appelé Enzo & Angela, mais il semble qu’il ait fermé depuis. L’Instagram du restaurant présente de nombreuses photos qui incluent Angela et le reste de la famille. Le 27 juin 2017, Angela et ses proches ont été photographiés en train de dîner ensemble au restaurant de Diedre. L’instantané était sous-titré, “La. Famiglia.