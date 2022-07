Rencontrez-les tous – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Joe Sohm/Shutterstock

Le président des États-Unis n’est pas seulement l’un des emplois les plus importants au monde, mais c’est aussi l’un des postes les plus en vue à la fois dans le pays et dans le monde. La reconnaissance d’être le président attire l’attention non seulement sur celui du bureau ovale, mais sur son conjoint et ses enfants. Au cours des deux dernières décennies, une chose que chaque président a eue en commun est que chacun est père d’au moins une fille. De l’ancien président de Bill Clinton temps en fonction du président actuel Joe Biden, chacun a été père d’une jeune femme. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les filles présidentielles ici!

Plus à propos Chelsea Clinton

Chelsea Clinton

Lorsque son père, Bill Clinton, a prêté serment en tant que président en 1993, Chelsea Clinton n’était qu’un préadolescent. Tout au long de l’administration de son père, Chelsea, 42 ans, a grandi devant le peuple américain pendant ses deux mandats, jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions en 2001. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Chelsea a occupé divers emplois dans divers domaines, mais plus particulièrement, elle a longtemps été vice-présidente de l’organisation caritative de son père, la Clinton Foundation. La Fondation Clinton s’attaque à un certain nombre de problèmes, notamment la crise climatique, les opportunités économiques, la santé publique, etc., selon son site Web.

Outre son travail avec la fondation, Chelsea a également collaboré avec sa mère, l’ancienne première dame Hillary Clinton sur Le livre des femmes courageuses en 2019. Ce n’est cependant pas le seul livre de Chelsea. Elle est également co-auteur de plusieurs livres pour enfants dans le Elle a persisté série, qui met en lumière des tonnes de femmes influentes. En plus de travailler ensemble sur le livre, Chelsea a fait campagne pour sa mère lors de ses candidatures à la présidence en 2008 et 2016.

Les petits-enfants de Joe Biden : découvrez les photos des petits-enfants du président

Toute adulte, Chelsea a été mariée à un banquier d’investissement Marc Mezvinky depuis 2010, et le couple a trois enfants : Charlotte, sept, Aidan, 6, et Jaspe, 3, ensemble, faisant de Bill et Hillary les grands-parents.

Jenna Bush Hager

Quand le président George W. Bush a été élu en 2000, ses deux filles jumelles Jenna et Barbare étaient des étudiants d’âge collégial. Notamment, avant que son père n’annonce sa candidature, Jenna, 40 ans, lui aurait apparemment demandé de ne pas se présenter aux élections. “Oh, j’aimerais juste que tu ne t’enfuies pas”, avait-elle dit, selon La bête quotidienne / Newsweek en 2004. Alors que sa fille était inquiète, l’ancien gouverneur du Texas a déclaré qu’il avait l’impression que c’était ce que lui et sa femme Laura besoin de faire. « Jenna, ta mère et moi vivons nos vies. Et c’est pour cela que nous vous avons élevé, vous et Barbara, vivre le vôtre », lui avait-il dit. Bien qu’ils aient peut-être hésité à propos de sa première course, les deux jumeaux feraient campagne pour leur père lors de sa campagne de réélection en 2004.

Lien connexe Lié: Les enfants d’Ivana Trump : tout savoir sur ses 3 enfants avec Donald Trump

Aujourd’hui, de nombreuses années après le mandat de son père, Jenna a accompli beaucoup de choses par elle-même. Elle est l’auteur d’un large éventail de livres, y compris les mémoires Tout beau en son temps sur ses grands-parents et Sœurs d’abord avec Barbe. En plus de ses livres, elle a également été un incontournable sur NBC Aujourd’hui depuis 2009.

En plus d’être auteur et journaliste, Jenna est maman de trois enfants : Mila, 9, Coquelicot, 6, et Hal, 2. Elle a épousé son mari Henri Chase Hager en 2008. Elle est également très impliquée dans l’organisation à but non lucratif UNICEF, selon le Bush Presidential Center.

Barbara Bush

L’autre fille de Bush, Barbara, 40 ans, n’a pas été aussi en vue que sa sœur jumelle, mais elle a également travaillé incroyablement dur et atteint de nombreux objectifs énormes tout au long de sa carrière. Elle est la cofondatrice du Global Health Corps, qui cherche à trouver des réponses aux problèmes de santé, selon son site Web. Alors que leur père et d’autres membres de la famille peuvent être des républicains très en vue, les deux sœurs se sont opposées à l’un ou l’autre des principaux partis politiques. “Je ne me qualifie pas vraiment de républicaine ou de démocrate”, a déclaré Barbara Personnes en 2010. Barbara est également mariée. Elle s’est mariée avec Craig Coyne en 2017, et le couple a accueilli une fille Cora en septembre 2021.

Malia Obama

Similaire à Chelsea Clinton, ancienne présidente Barack Obama et Première Dame de Michelle Obama filles n’étaient que des enfants lorsque leur père a été élu en 2008. Malia, 24 ans, semble très proche de ses deux parents, mais elle a commencé seule une carrière très différente en dehors de la politique. Malia a étudié à l’Université de Harvard de 2017 à 2021, et elle a utilisé son diplôme pour poursuivre une carrière dans le divertissement. Elle a fait un stage à The Weinstein Company en 2017, par Le journaliste hollywoodien. Depuis l’obtention de son diplôme, elle s’est tournée vers le monde de la télévision. Acteur et rappeur Donald Glover a révélé qu’elle est écrivain sur sa série Amazon Ruche dans une interview de mars 2022 avec Salon de la vanité. Il a adoré son travail acharné. “J’ai l’impression qu’elle est juste quelqu’un qui va avoir de très bonnes choses à venir bientôt”, a-t-il déclaré. “Son style d’écriture est génial.”

Sacha Obama

La fille cadette des Obama Sacha, 21 ans, était encore plus jeune lorsque son père est devenu président. Après avoir été élu, Barack a partagé un hommage émouvant à Sasha et Malia dans une pièce pour Parade. «Ce sont les choses que je veux pour vous: grandir dans un monde sans limites à vos rêves et sans réalisations hors de votre portée, et devenir des femmes compatissantes et engagées qui aideront à construire ce monde. Et je veux que chaque enfant ait les mêmes chances d’apprendre, de rêver, de grandir et de s’épanouir que vous les filles”, a-t-il écrit tout en parlant des nombreuses qualités merveilleuses que possèdent les deux enfants.

Alors que ses parents sont peut-être l’un des couples les plus célèbres des États-Unis, Sasha a pris un emploi d’été dans un restaurant de Martha’s Vineyard, en 2016. Quand est venu le temps pour elle d’aller à l’université, elle s’est d’abord inscrite au Université du Michigan, mais elle a depuis été transférée à l’Université de Californie du Sud, par Yahoo finance. Alors que les deux filles grandissent, Michelle a parlé de ce que c’était en tant que parent de voir les deux filles devenir de jeunes femmes, alors qu’elle parlait d’avoir des petits amis lors d’une interview d’avril 2022 sur Ellen. « Maintenant, ils ramènent des hommes adultes à la maison. Avant c’était juste un groupe de pop, maintenant ils ont des petits amis et de vraies vies et tout ça. Ils ont grandi sous nos yeux et ils se portent bien », a-t-elle déclaré.

Ivanka Trump

Lorsque l’ancien président Donald Trump a été élue en 2016, sa fille aînée Ivanka était bien connue comme une personne clé dans l’organisation de son père. La fille unique du premier mariage de Trump avec son ex-femme décédée Ivana, son enfant a occupé des postes de premier plan au sein de la Trump Organization, en tant que vice-président exécutif pendant des années. Elle a également figuré en bonne place dans l’émission de téléréalité de son père L’apprenti.

Lorsque Trump a pris ses fonctions, Ivanka, 40 ans, est devenue sa conseillère peu de temps après en 2017, et elle était présente à la Maison Blanche pendant toute sa présidence. En plus d’Ivanka étant la conseillère de son père, son mari depuis 13 ans Jared Kushner a également joué un rôle similaire au sein de la Maison Blanche. Ivanka a souvent soutenu son père tout au long de sa présidence controversée, bien qu’il ait été révélé par le comité du 6 janvier qu’elle avait convenu avec l’ancien procureur général de Bill Barr conclusions selon lesquelles il n’y a pas eu de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

Ivanka et Jared se sont mariés en 2009, et le couple a trois enfants, qui ont Donald comme grand-père. Le couple a une fille et deux fils : Arabelle, 11, Joseph, 8, et Théordore, 6.

Tiffany Atout

Trump a une autre fille : Tiffany, 28 ans, qu’il partage avec sa seconde femme Marla Maples. Alors qu’elle n’était pas à la Maison Blanche comme sa sœur aînée, Tiffany a fait campagne au nom de son père en 2016 et 2020. Elle s’est essayée à la fois à la musique et au mannequinat, mais sa carrière l’a amenée à être étudiante en droit à l’Université de Georgetown, selon sa bio Instagram. Elle a annoncé qu’elle était fiancée à l’héritier milliardaire Michel Boulos en janvier 2021.

Naomi Christina Biden

Après que Trump a perdu les élections de 2020, le président Joe Biden prendre place. Il est père de quatre enfants : deux garçons et deux filles. Malheureusement, sa première fille Noémie est décédée alors qu’elle n’avait que 13 mois dans un accident de voiture avec sa mère et la première femme de Biden Neila Hunter Biden. Ses frères Chasseur, 52, et beau survécu à l’accident. Beau est décédé à 46 ans en 2015 après une bataille contre le cancer du cerveau. Biden a rappelé la mort tragique de sa femme et de sa fille dans un discours d’ouverture à Yale en 2015. “Six semaines après mon élection [to U.S. Senate], mon monde entier a été modifié à jamais. Pendant que j’étais à Washington pour embaucher du personnel, j’ai reçu un appel téléphonique. Ma femme et mes trois enfants faisaient leurs courses de Noël, un semi-remorque les a pris de travers et a tué ma femme et tué ma fille. Et ils n’étaient pas sûrs que mes fils vivraient », a-t-il dit.

Ashley Biden

Le plus jeune enfant de Biden et seulement avec sa femme First Lady Jill Biden est sa deuxième fille Ashley, 41. Ashley a fait campagne pour son père, et elle a utilisé sa voix pour donner une plate-forme aux problèmes qui l’intéressent, comme elle l’a révélé dans une interview de janvier 2021 avec Aujourd’hui. “J’espère cependant utiliser cette plateforme pour plaider en faveur de la justice sociale, de la santé mentale, pour m’impliquer dans le développement et la revitalisation communautaires”, avait-elle expliqué à l’époque. “J’espère apporter une sensibilisation et une éducation à certains sujets, des sujets qui sont vraiment importants.”

Outre la politique, Ashley a également un fort intérêt pour la mode. Elle a lancé l’entreprise Livelihood pour promouvoir la mode, mais aussi pour faire la différence dans les communautés locales. “Livelihood consiste à célébrer la résilience des communautés mal desservies (les artistes, les entrepreneurs et les innovateurs) en les soutenant dans leur travail pour faire progresser la justice sociale et économique”, a-t-elle déclaré sur la page Facebook de Livelihood.