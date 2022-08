Rencontrez les Titans du Traité 3, qui ont dominé les terrains de volleyball aux Jeux autochtones d’été de l’Ontario

Lorsque Tania Cameron a quitté Kenora, en Ontario, avec un autobus rempli d’athlètes pour les Jeux autochtones d’été de l’Ontario à Ottawa, elle n’était pas certaine qu’il y aurait assez d’argent pour s’offrir des chambres d’hôtel pendant la fin de semaine.

Sa campagne de financement de huit semaines était inférieure de 6 500 $ à son objectif de 53 000 $ pour soutenir sept équipes de joueurs de volley-ball et de basket-ball de 15 à 18 ans du nord-ouest de l’Ontario à concourir au niveau provincial.

Malgré cette incertitude, les équipes de volley-ball des Titans du Traité 3 et de basket-ball SwishNish ont fait le voyage à Ottawa.

Et ils ne se sont pas contentés de se rendre aux jeux, ils ont dominé.

Ils sont revenus avec neuf médailles, dont quatre d’or et une d’argent en volleyball, ce qui a incité le directeur du développement du sport et des athlètes de Sport & Bien-être Ontario, Gary Lynch, à se dire « profondément impressionné » par le talent émergeant du Nord-Ouest.

“Je pense simplement que les enfants étaient tellement motivés à jouer”, a déclaré Cameron. “Ça fait deux longues années sans sport.

“Pour sept équipes et pour que chaque équipe revienne à la maison avec une médaille, je suis juste secoué. Je ne sais pas comment nous avons fait cela, mais nous l’avons fait. Nous explosons. J’explose de fierté. Comme chaque fois que j’ai entendu dire que nous avions remporté une médaille, je me suis mise à pleurer.”

L’équipe de volley-ball U19 de Treaty 3 pose avec ses médailles d’or remportées aux Jeux autochtones d’été de l’Ontario. (Soumis par Tania Cameron)

L’incertitude budgétaire a obligé l’entraîneur Cameron à limiter les équipes du Traité 3 au volley-ball et au basket-ball, malgré les demandes des joueurs de football et de baseball, des nageurs, des lutteurs et d’autres. Elle aurait pu remplir deux autobus, mais bien qu’elle ait fait appel aux Premières Nations, aux conseils tribaux, aux fonds pour les jeunes et aux commandites d’entreprises, elle pouvait à peine en financer un.

Cameron a publié la demande de dons sur les réseaux sociaux depuis la route. La programmation sportive que Cameron dirige depuis 2015 a attiré l’attention et le soutien nationaux en cas de besoin. Il y avait même des parents qui regardaient les matchs en lui remettant de l’argent au bord du terrain.

À travers tout cela, elle a payé le voyage juste à temps.

“Ce sont les gens qui ont juste donné, à tous les niveaux, ont donné, ont donné, ont donné”, a déclaré Cameron.

“J’avais juste l’intention de créer une petite équipe du Traité 3. Mais quand les essais sont arrivés, mon gymnase était rempli d’enfants de Thunder Bay, Pickle Lake, Mishkeegogamang, venant des communautés accessibles par avion, Fort Frances”, a-t-elle déclaré. “Je suis comme, ‘Pourquoi n’avez-vous pas simplement créé votre propre équipe à Thunder Bay?’ [They said] “Non, nous voulons jouer dans vos équipes.””

REGARDER | Découvrez les faits saillants des athlètes aux jeux

Jeux autochtones d’été de l’Ontario #OSIG2022 voit des centaines d’enfants autochtones âgés de 13 à 18 ans de toute la province de l’Ontario, concourir dans neuf sports. Après deux ans de confinement, c’est l’occasion d’identifier des talents pour les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, qui se dérouleront à Halifax en 2023.

Le frappeur puissant de 18 ans, Kylan Whitehead, de la Première nation Webequie, a disputé chaque seconde de chaque match en 20 sets consécutifs sans défaite. Il a ensuite aidé à mener l’équipe masculine des moins de 19 ans à un autre championnat dans un tournoi à élimination en un seul match entre toutes les équipes masculines.

“Ils se sont juste échauffés comme du premier match au dernier match, parce que ça n’a pas été facile tout le temps et c’est juste devenu un peu plus difficile”, a déclaré Whitehead à propos de la compétition. “Cela a parfois été difficile, mais nous l’avons quand même pris.”

La véritable surprise de Whitehead a été qu’un recruteur du volleyball du Durham College l’a pris à part et lui a demandé de visiter le campus d’Oshawa pour voir s’il était prêt à faire passer son jeu au niveau supérieur.

“Je ne m’attendais pas à être repéré pendant ce tournoi. On m’a tout d’un coup parlé, puis j’ai été choqué au moment où j’ai su que mes rêves devenaient réalité”, a déclaré Whitehead.

L’équipe masculine et féminine de volley-ball des Titans du Traité 3 a remporté quatre médailles d’or lors du tournoi, balayant la compétition. (Soumis par Tania Cameron)

Arianna Wigwas, 18 ans, de Kiashke Zaaging Anishinaabek (Première Nation de Gull Bay) considère le basket-ball comme son sport de prédilection, mais elle a conduit de Thunder Bay à Kenora pour des essais de volley-ball en mars et a fait partie de l’équipe.

Son équipe féminine U19 a remporté deux des trois matchs du tournoi à la ronde avant de perdre en finale face à l’équipe de Londres. Mais elle considère la médaille d’argent comme un symbole de réussite pour avoir remporté un set contre un adversaire bien supérieur.

“Nous savions que nous devions être très compétitifs et jouer fort dès le départ, ce que nous avons fait. Et nous avons en fait réussi un set et gagné, ce qui était vraiment, vraiment excitant pour nous. Comme si c’était une grande victoire et c’était super excitant », dit Wigwas.

“Nous voyons beaucoup d’athlètes naturellement talentueux et doués venant de partout en Ontario. Et surtout, voir des athlètes du Nord sortir et réaliser ces mouvements incroyables et incroyables était génial à voir.”