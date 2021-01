le Coronavirus la pandémie a laissé un monde blessé. Non pas que cela n’existait pas avant, mais la seule blessure qui continuait de nous fixer était la discrimination.

#Indiawothoutdiscrimination n’est-il qu’un hashtag et un rêve impossible?

Pas pour ceux qui, malgré la discrimination, continuent de se battre pour un avenir où la justice sociale et économique sera accessible à tous, indépendamment de la caste, de la religion et du sexe.

Ce sont des guerriers de la base dont les histoires de lutte sont inimaginables pour une vaste partie de leurs concitoyens dont les privilèges sociaux et économiques ne les ont jamais exposés à la dure réalité de «l’autre» Inde.

L’Inde où les enfants dalits ne peuvent pas étudier dans des écoles avec des élèves des castes supérieures. Lorsqu’un invité à un événement est invité à laver sa propre assiette après avoir mangé, car personne d’autre ne la touchera. Où il sera interdit à une jeune femme de boire au robinet d’un Thakur et à un jeune garçon non autorisé à utiliser le surnom de «Singh» contre son nom parce qu’il est Dalit. Les histoires de discrimination et de déshumanisation continuent, tout comme l’esprit humain qui n’abandonnera pas.

Dans sa nouvelle campagne intitulée #IndiaWithoutDiscrimination, Oxfam Inde souhaite présenter des histoires réelles de personnes réelles qui luttent contre la discrimination.

Rencontrez certains de ces héros:

1. Reeta Devi – Lutte contre toute attente

Reeta Devi se bat contre toute attente pour créer une vie meilleure pour les habitants du Bundelkhand.

2. Rihana Mansoori – Lutte pour les droits des femmes

En tant que femme appartenant à la communauté minoritaire, Rihana a ses propres luttes. Elle se bat pour l’autonomisation des femmes et leurs droits, pour empêcher les gens de traiter les femmes comme secondaires.

3. Rajesh Kumar – Diffuser la lumière de l’éducation

Rajesh Kumar est fermement convaincu que l’éducation est le seul moyen de sortir le pays de la pauvreté et de parvenir à la prospérité. Il dit que les gens devraient répandre la lumière de l’éducation partout pour tous.

4. Pratima Verma – Lutte contre la discrimination sociale

Pratima Verma se bat pour mettre fin à la discrimination sociale et donner aux filles le droit de vivre librement. Dans cette vidéo, elle partage son expérience face à la discrimination sociale en tant que Dalit.

5. Kuldeep Kumar Baudh

Kuldeep Kumar Baudh est un activiste social qui lutte pour mettre fin à la discrimination de caste.

6. Aarti

Aarti est résidente des bidonvilles de Delhi et partage son expérience face à la discrimination sociale et de caste.

Espérons que la lutte contre la discrimination se poursuivra et que davantage de guerriers rejoindront le mouvement pour soutenir de telles causes sociales.