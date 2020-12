Le Real Full Monty est de retour … mais cette fois sur Ice.

La nouvelle line-up de célébrités exécutera leurs routines sans un chapeau en laine en vue … et voici un premier aperçu des stars sous les projecteurs, mais dans quelques vêtements supplémentaires.

Dirigée par Ashley Banjo et Coleen Nolan, l’émission sensibilise aux cancers dans les zones intimes du corps et à la façon dont les auto-contrôles aident à sauver des vies.

Les patrons du spectacle disent que le message n’a jamais été aussi important étant donné que moins de diagnostics sont posés à cause de la pandémie.

Cette année, la légende de Radio 4 Woman’s Hour Dame Jenni Murray, l’actrice Linda Lusardi, Shaunghna Phillips de Love Island, l’actrice Hayley Tamaddon et le Dr Zoe de This Morning se mobilisent pour tout révéler sur la glace cette année.

La star du rugby Gareth Thomas, l’acteur Jamie Lomas, le chanteur Jake Quickenden, le jockey Bob Champion, Perri Kiely de Diversity et Chris Hughes de Love Island feront tout pour les garçons.

Coleen Nolan







La star de Loose Women et la chroniqueuse de Mirror se déshabilleront en l’honneur de ses sœurs touchées par le cancer.

Bernie est décédé en 2013, tandis que Linda et Anne luttent actuellement contre la maladie.

Coleen a déclaré: « C’est mon émission préférée à faire, car le cancer a affecté ma famille de manière si dévastatrice. »

Le joueur de 55 ans insiste sur le fait que le déshabillage n’est jamais plus facile, en disant: « Je ne me sentirai jamais à l’aise avec la fin. J’ai pensé cette année, ‘Oh, je ne serai plus nerveux d’apprendre une routine’ – alors Ashley le met sur la glace! «

Mais après que Covid ait perturbé les médecins généralistes, elle dit que le message d’autocontrôle est vital.

Et elle ajoute à propos de l’émission: « Après l’année que tout le monde a eue, elle se sentira aussi édifiante. »

Ashley Banjo

La star de Diversity a raconté qu’en plus de devoir se déshabiller, toutes les stars sont testées pour Covid pour s’assurer que le spectacle continue.

«Pour le moment, réunir tout le monde en toute sécurité est un défi», dit-il.







«Nous sommes tous testés en permanence … mais en essayant de rassembler tout le monde et de créer ce spectacle sur glace, je veux dire – c’est un grand groupe de personnes, qui permet à tout le monde de se mettre à niveau et de réaliser cette échelle de projet dans cette situation actuelle a été vraiment difficile.

« En conséquence, c’est de loin le temps le plus court que nous ayons eu. Nous sommes à un peu plus d’une semaine du dernier concert et nous avons probablement environ 20% de la routine maintenant! Nous sommes plus proches de le fil que jamais. J’espère juste que nous pourrons le retirer. «

Dame Jenni Murray

Dame Jenni a dit qu’elle était « absolument sidérée » lorsqu’on lui a demandé de faire le spectacle, disant qu’elle a dit à son agent: « Absolument pas. Bon seigneur, qu’est-ce qui vous ferait penser que je ferais quelque chose comme ça? Je ne découvre pas mes seins en public. »







Elle a dit plus tard que son mari pensait qu’elle était une folle.

Linda Lusardi

Linda Lusardi dit que malgré son passé de mannequin glamour, c’était toujours un «souci de devoir m’exposer».







L’ancienne mannequin glamour, 62 ans, s’est cassé le pied dans Dancing on Ice et a déclaré: « J’ai peur de me faire mal, mais la cause est bien plus grande que mes inquiétudes. Il n’y a aucun moyen que j’allais dire non. »

Bob Champion

Jockey Bob dit que sa propre bataille contre le cancer des testicules a inspiré sa décision de tout mettre à nu pour les caméras.

«Ayant moi-même eu un cancer, je sais à quel point c’est important. J’ai été l’un des chanceux parce que si je l’avais laissé encore deux ou trois semaines, je ne serais pas venu ici», dit-il.

Et il a plaisanté en disant que la grande révélation à la fin avait été faite avec goût.







«Évidemment, nous devons nous déshabiller, mais ça ne va pas être sordide! Tout est de très bon goût.

« Bien sûr, cela m’inquiète encore mais le patinage sur glace m’inquiète beaucoup plus », dit-il.

Chris Hughes

La star de Love Island Chris dit qu’il n’a pas hésité à participer en solidarité avec son frère Ben.

«L’essentiel était de voir tout ce que mon frère a vécu au cours de la dernière année et demie depuis qu’il a reçu un diagnostic de cancer des testicules.

« De toute évidence, il est si important de continuer à sensibiliser le public au cancer des testicules et de la prostate. Pour pouvoir le faire de manière aussi positive et pouvoir à nouveau rendre compte de ce que mon frère a vécu à un public, pour aider sensibiliser, cela semblait vraiment être la bonne chose à faire.







« C’est une super émission. J’ai déjà regardé et je sais de quoi il s’agit, même si c’est un peu différent cette année avec la glace. »

Dr Zoe Williams

Le Dr Zoe dit que ses amis et sa famille ont été déconcertés par son inscription à l’émission.







« J’ai tendance à avoir la même réponse de la plupart des gens. Tout d’abord, c’est » Tu fais quoi?! «

« Parce que tout le monde se concentre sur le Full Monty – montrer le morceau de seins. Donc ils sont un peu choqués.

« Mais dès que j’explique les raisons pour lesquelles je le fais et l’impact que la série peut avoir, alors tout le monde comprend et est très favorable. Bien que beaucoup d’entre eux disent – ‘Plutôt vous que moi!' »

Hayley Tammadon

L’actrice dit qu’il y a une raison très personnelle pour laquelle elle fait le spectacle cette année.

«Je fais ça pour l’une de mes meilleures amies, Rebecca Gibbs, décédée il y a six ans d’un cancer.







«Avant de mourir, elle m’a dit, tout ce qui arrive à la télé, s’ils te demandent de le faire, pour le cancer, tu dis oui, et tu le fais. Alors j’ai dit, d’accord, je ferai ce que tu veux! ça prend.

« Et je l’ai toujours été. C’est la raison pour laquelle je fais ça. Et le fait que ce soit sur la glace aussi, est tout simplement incroyable pour moi parce que j’aime le patinage! »

« Cela signifie que je peux remettre mes patins à glace, donc c’est génial. »

Jake Quickenden

La star de la télé réalité Jake dit qu’il n’a aucun scrupule à être nu devant des inconnus.

« J’ai fait une comédie musicale intitulée ‘Hair’ où je devais me mettre nue tous les jours, donc la nudité n’est pas un problème pour moi et je ne pense pas vraiment que ce soit à propos de mon apparence – il y a un programme beaucoup plus grand en cours pourquoi nous le faisons tous.







« Donc mon plus grand défi pour le moment est que je viens de me blesser gravement à l’épaule et au bras et que j’ai dû subir une intervention chirurgicale majeure, donc le timing est terrible.

«Je n’ai pas encore le droit de patiner, donc j’ai répété la chorégraphie hors de la glace. Heureusement, je peux patiner de Dancing on Ice mais ce n’est pas idéal!

«J’espère juste que ça guérira à temps pour que je puisse faire la routine complète. Pour être honnête, si je dois le faire – je vais patiner avec mon écharpe. Je vais toujours le faire, quoi qu’il arrive . «

Jamie Lomas

Jamie, la star de Hollyoaks, a déclaré avoir signé sur la ligne pointillée sur les conseils de membres de sa famille célèbres.

«Mon beau-frère a déjà fait le spectacle, Matthew Wolfenden, et quand je l’ai regardé, j’ai pensé que cela semblait être une excellente façon de rendre quelque chose en retour.







« Je suis en mesure d’aider et d’être invité et c’est une excellente façon de faire du bien. De plus, mon père a un cancer de la prostate, donc c’est mon cadeau pour lui, je me ridiculise pour une bonne cause , » il dit.

Cependant, sa fille a été légèrement perturbée par la perspective que son père se déshabille.

«Je pense que ma fille est un peu gênée, elle dit: ‘Euh, papa, qu’est-ce que tu fais?!’. Mon père est maudit que je le fais et mes amis m’ont enlevé le mickey, mais c’est normal. «

Perri Kiely

La star de la diversité admet qu’il ne peut pas tout à fait comprendre la nation en le voyant dans toute sa gloire.







«J’oublie sans cesse que je suis complètement nu à la fin de ça et la pensée que tout le monde me voit plein de cornichon est… enfin, ce n’est pas quelque chose auquel je veux penser du tout», dit-il.

Shaughna Phillips

La star de Love Island, Shaughna, dit qu’elle fait le spectacle en l’honneur de son père.







«J’ai perdu mon père en décembre 2016. Il a eu un cancer pendant 18 mois et cela a complètement changé ma vie et ma vision de ce que je pensais être important.

«Quand mon père était malade, j’avais l’impression que personne n’avait la moindre idée de ce que je traversais, même mes amis proches.

« Donc, si quelqu’un qui regarde ça traverse ce que j’ai vécu en le perdant et peut alors avoir l’impression de ne pas être seul, je serais très heureux de pouvoir le faire. »

Gareth Thomas

GarethThomas se déshabille sur The Real Full Monty on Ice en hommage à son grand-père.

L’ancienne star du rugby gallois de 46 ans a révélé: «Je prends mon équipement sur la glace, c’est une chose effrayante.

«C’est pour mon grand-père qui est décédé d’un cancer. Et à cause de mon grand-père, ma mère a emmené mon père à l’hôpital et ils ont trouvé un cancer – heureusement ils l’ont trouvé assez tôt.







Gareth, qui a révélé qu’il était séropositif l’année dernière, a ajouté: «C’est une chose dingue à faire, mais quand vous réalisez que vous le faites pour cela, cela éclipse la peur de le faire.

«Vous le faites pour les personnes que vous aimez, donc cela en vaut la peine. Tout ce que je fais dans ma vie depuis que j’ai commencé à parler de ma sexualité et de mon statut VIH, c’est de représenter une communauté de personnes que je ne suis pas… f ** king-vraisemblablement honoré de représenter. «

* Le Real Full Monty On Ice aura lieu les 14 et 15 décembre à 21h, ITV.