Rencontrez les stars de Love Island qui se connaissaient déjà avant le spectacle, des baisers torrides aux rivaux amoureux

AVEC beaucoup de stars de Love Island se déplaçant dans les mêmes cercles, il n’est pas surprenant que certains d’entre eux se connaissent déjà au moment où ils entrent dans la villa.

Et les membres les plus récents de la distribution qui auraient déjà pu se rencontrer avant de se réunir dans la série sont Millie Court et Liam Reardon.

Millie Court est allée à O Beach à Ibiza en 2018

Et son homme de Love Island, Liam Reardon, était là aussi à peu près au même moment

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Millie, une fille d’Essex, et le beau gosse Liam ont fait la fête à O Beach de Wayne Lineker à Ibiza à quelques jours d’intervalle en 2018.

Millie a posté une photo d’elle au hotspot des célébrités le 12 septembre, tandis que Liam y a également mis en ligne une photo avec un ami cinq jours plus tard.

Les téléspectateurs ont insisté sur le fait que leur romance était censée être, avec un écrit: «C’est fou! Ce sont définitivement des âmes sœurs.

Alors que le couple – qui est actuellement secoué par le flirt de Liam avec Lillie Haynes à Casa Amore – ne se connaissait pas avant de se rendre à Majorque, il y a beaucoup d’anciens insulaires qui l’ont fait.

Certaines anciennes stars de Love Island ont partagé un ex, sont sorties avec des amis – et il s’avère que même Maura Higgins et Curtis Pritchard se sont peut-être rencontrés plusieurs fois avant de se retrouver dans la série cinq…

Les « rivaux amoureux » de l’université

Chuggs Wallis et Hugo Hammond étaient des «rivaux amoureux» à l'université

Lorsque Chuggs Wallis est entré dans la villa actuelle de Love Island comme une bombe, il était immédiatement clair qu’il connaissait Hugo Hammond.

Le couple a révélé qu’ils étaient allés ensemble à l’Université d’Oxford Brookes.

Bien qu’ils aient échangé des plaisanteries lorsqu’ils se sont retrouvés face à face sur Love Island, une source a affirmé qu’ils étaient en fait des « rivaux amoureux ».

L’initié a déclaré au Sun: « Hugo et Chuggs se connaissaient grâce au sport à l’université – je pense qu’ils étaient tous les deux intéressés par la même fille et se sont affrontés pour essayer de sortir avec elle.

« C’est pourquoi Hugo était si nerveux dans la villa – c’est comme si l’histoire se répétait !

Anciens meilleurs amis

Amber Gill et Ellie Brown étaient les meilleures amies avant de partir toutes les deux sur Love Island

Ellie Brown faisait partie de la quatrième série de Love Island, tandis qu’Amber Gill a gagné l’année suivante – mais le couple était les meilleurs amis avant d’apparaître tous les deux dans la série.

Cependant, les choses ont mal tourné quand Ellie a commencé à sortir avec Michael Griffiths, qui était célèbre avec Amber dans la série avant de la jeter sans cérémonie à Casa Amor.

L’année dernière, ses bouffonneries ont été discutées sur Chaleurs Sous la couette avec VOXI en tant qu’Amber est apparue aux côtés d’Anna Vakili et Amy Hart.

Anna a demandé : « Est-il avec Ellie Brown maintenant ? Je suis si confus. »

Amy a mentionné qu’elle pensait qu’ils s’étaient séparés et Anna a poursuivi: « Eh bien, j’ai entendu dire le contraire. Ellie était ta meilleure amie, n’est-ce pas, Amber ?

L’air vraiment mal à l’aise, Amber a déclaré: «Je ne parle pas de ça, oh mon Dieu. Ce n’est pas Ex sur la plage”

Anna a poursuivi : « C’est juste fou, n’est-ce pas ?

«Bébé, je te protège, ne t’inquiète pas. Je dis juste que si moi et [Amber] fini par ne pas parler, je n’irais pas là-bas [with her ex].

« C’est juste quelque chose que vous ne faites pas, quoi qu’il arrive. »

Smooch torride

Quand Alexandra Cane est entrée dans la villa de Love Island dans la série quatre, elle et Megan Barton-Hanson ont agi comme s’ils ne s’étaient jamais rencontrés auparavant.

Mais, en réalité, les filles se connaissaient intimement, s’étant embrassées et se frottant l’une contre l’autre dans un clip de Giggs en 2016.

Les fans ont découvert des photos de la maquilleuse Alexandra et Megan posant ensemble devant Love Island au We Are Festival en mai 2017.

Le mois suivant, Alexandra a également été créditée sur Instagram en tant que maquilleuse sur le tournage de la couverture du magazine Sixty 6, qui mettait en vedette Megan.

Sorti avec la même personne

Arabella Chi et Lucie Donlan sortaient avec la même personne avant Love Island

Dans la cinquième série de Love Island, Lucie Donlan a eu un choc lorsqu’Arabella Chi est entrée dans la villa – car elles étaient toutes les deux sorties avec le même gars.

Le surfeur Lucie et Charlie Frederick – qui se trouvaient sur Love Island l’année précédente – étaient ensemble pendant six mois avant qu’il ne commence à sortir avec Arabella.

Et, en voyant Arabella, Lucie haleta : « Je t’ai harcelée !

Elle a dit : « Je te reconnais. Tu es l’ex de mon ex. Je t’ai déjà traqué.

En vacances ensemble

Kendall Rae Knight était dans la série quatre de Love Island, tandis que Molly-Mae Hague était dans la série suivante.

Mais le couple était en fait parti en voyage de presse à Dubaï quelques semaines avant que Molly n’entre dans la villa.

Lorsqu’on lui a demandé si elle connaissait l’un des cinq insulaires de la série, Kendall a déclaré Espion numérique: « Oui, je l’ai fait en fait.

« Donc, Molly-Mae, c’est une influenceuse des médias sociaux, c’est ce qu’elle fait comme travail. En fait, j’ai fait un voyage d’influence sur les réseaux sociaux avec elle au début de l’année.

« Je suis allé à Dubaï avec elle. C’est la première fois que je la rencontre.

Glissé dans les DM de l’autre

Sherif Lanre avait déjà envoyé un message à Anna Vakili sur Instagram avant Love Island

Dans la série cinq de Love Island, Sherif Lanre et Anna Vakili se sont couplés assez rapidement – ​​bien que Sherif ait été exclu de la série en raison d’un incident avec Molly-Mae, ce qui a mis fin à leur romance.

Après le spectacle, ils ont été aperçus ensemble et la rumeur dit qu’ils se fréquentent à nouveau – et ce n’est pas surprenant, car ils avaient déjà eu des contacts avant le spectacle.

Sherif avait déjà envoyé un message à Anna sur les réseaux sociaux, après avoir été attiré par elle.

Après avoir tout avoué à Anna, elle a déclaré: « Il l’a juste sorti avec tant de désinvolture. Comme ‘Ouais, je te suis sur Instagram’.

« J’étais flatté mais je ne m’attendais pas à ce que ça vienne ici, que quelqu’un me suive sur Instagram. Quand je sors, j’ai tendance à en avoir beaucoup. »

« Regardez-vous les uns les autres » pendant des années

Maura Higgins et Curtis Pritchard se regardent depuis des années

Maura Higgins et Curtis Pritchard se sont réunis dans la série cinq de Love Island, semblant s’être rencontrés dans la villa.

Mais l’ancien couple – qui s’est séparé peu de temps après – s’était en fait rencontré plusieurs fois auparavant, lorsque Curtis était un professionnel sur Dancing With The Stars Ireland.

Le juge de Dancing With The Stars, Brian Redmond, a affirmé que la ring girl avait « jeté les yeux » dans les coulisses de Curtis.





Il a ajouté à l’Irish Mirror : « Maura connaît le spectacle parce qu’elle a été ambassadrice de la marque Bellamianta, qui est la société de bronzage de Dancing With The Stars.

« Je crois que Maura était sortie plusieurs fois pour regarder le spectacle et apparemment, elle et Curtis s’étaient jeté un regard sur une piste de danse animée il y a des années. »

C’est vraiment un petit monde…