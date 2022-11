Rencontrez les souris qui font la forêt

Peut-être que certains types de personnalité se révéleront plus susceptibles que d’autres de sélectionner certains chênes. Il peut falloir à un rongeur particulièrement audacieux pour hisser un énorme gland de chêne à gros fruits, puis chanceler sous son poids, vulnérable aux prédateurs, jusqu’à trouver une cachette. Peut-être que les souris timides seront plus susceptibles de les sécréter dans les endroits les mieux adaptés pour faire germer une noix oubliée.

Les résultats rejoindront un cortège d’études qui ont émergé de l’expérience au cours des dernières années, la plupart d’entre elles dirigées par Allison Brehm, la première étudiante au doctorat du Dr Mortelliti et la personne qui a appris à Mme Yen comment suivre.

Dans une étude de 2019 dans Ecology Letters, que le Dr Mortelliti a décrite comme une «preuve de concept», les chercheurs ont montré que la personnalité des petits mammifères influence leur choix de graines. Plus tôt cette année, l’équipe a décrit comment certaines souris sylvestres, selon leur personnalité, étaient plus susceptibles que d’autres de cacher des noix de chêne rouge, de pin blanc et de hêtre d’Amérique de manière à favoriser la germination.

À leur tour, les stratégies de recherche de nourriture spécifiques à la personnalité des rongeurs ont changé lorsque les prédateurs étaient présents, ont montré les chercheurs dans un article d’Oikos en 2021.

Et l’occupation des sols modifie ces dynamiques. Par exemple, l’étude de 2019 a révélé que, dans les zones qui avaient été exploitées des années plus tôt, les petits mammifères avaient tendance à être audacieux. Une étude l’année suivante a révélé qu’une forêt plus naturelle, avec un mélange d’habitats plutôt que l’uniformité favorisée par la plupart des exploitations forestières commerciales, contenait une plus grande diversité de personnalités.

“Cette diversité de types de personnalité est maintenue dans les populations parce que c’est une bonne chose, tout comme la diversité génétique est une bonne chose”, a déclaré le Dr Brehm.