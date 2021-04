Rencontrez les six enfants de Boris Johnson – de Wilfred Lawrie Nicholas Johnson à Lara Lettice – The Sun

BORIS JOHNSON a accueilli son dernier enfant – Wilfred Lawrie Nicholas – le 29 avril 2020, le jeune étant son premier avec sa fiancée Carrie Symonds.

Le fils du couple est devenu le sixième enfant du premier ministre et son troisième fils.

Qui sont les enfants de Boris Johnson?

M. Johnson a six enfants au total – de trois femmes différentes, dont son ex-épouse Marina Wheeler.

Il y a un écart d’âge de 27 ans entre son aînée Lara et son plus récent ajout, Wilfred.

Lara Lettice

Lara Lettice, 28 ans, est l’aînée de la progéniture de Boris Johnson et a été conçue avant le mariage de ses parents.

Le député a épousé l’avocate Marina Wheeler en 1993 alors qu’elle était enceinte de leur fille.

Lara, qui porte le nom de famille à double canon Johnson-Wheeler, est écrivaine, rédactrice et animatrice.

Fashionista Lara s’est taillé une impressionnante carrière dans le journalisme – en plus d’écrire pour le magazine Tory The Spectator et le British Vogue et de réviser les arts pour le Evening Standard, elle est également ancienne rédactrice en chef du magazine de style en ligne SHOWStudio.

Elle a lancé sa propre publication (un) fold magazine – qui examine la « corrélation entre la santé mentale et la créativité » en 2016.

Et tout comme son père, elle est un classiciste passionné, obtenant un A dans son latin A Level et poursuivant ses études à la prestigieuse université de Prince William et Kate Middleton à St Andrews, où elle a obtenu une maîtrise ès arts en littérature latine et comparée.

Elle a fait ses études à Bedales qui coûte 33 000 £ par an.

Lara a obtenu un diplôme en littérature latine et comparée Crédits: Getty – Contributeur

Milo Johnson

Milo Arthur, 26 ans, est le deuxième aîné du clan Johnson et est le plus âgé de ses garçons.

Il a fait ses études à la Westminster School de 27 174 £ par an, où il était réputé exceller dans le sport.

Dans un numéro de 2011 du magazine de son école, il était qualifié de « plaisir à regarder » et était « sans aucun doute le joueur de la saison » pour ses talents de footballeur.

Milo était également un joueur de cricket passionné et a terminé deuxième du prix Funaki, un prix de longue date pour ses efforts artistiques.

Il a ensuite étudié à la London School of Oriental and African Studies, dont il a obtenu son diplôme en 2014.

Suite à cela, il a effectué un stage de cinq mois au magazine masculin Esquire Middle East, basé à Dubaï.

Selon son profil LinkedIn, il parle l’arabe, le russe et le français.

Il a été photographié en train d’aider sa mère à nettoyer la maison familiale après avoir annoncé qu’elle quittait Boris.

Milo est un cycliste passionné comme son père Boris Crédit: PA: Press Association

Cassie Johnson

Cassie Peaches, 23 ans, est la troisième des enfants de Johnson avec Marina.

Elle a étudié à la Highgate School de 18 000 £ par an dans le nord de Londres.

Comme son père, elle est écrivain et pendant son temps à l’école privée, elle a été rédactrice en chef du magazine des anciens élèves Cholmeleian.

Cassie a suivi les traces de son père et est une écrivaine passionnée Crédit: Facebook

Qui est Theodore Johnson?

Theodore Apollo, 21 ans, est le plus jeune des enfants de Johnson avec son ex-femme Marina.

On ne sait pas quelle école il a fréquentée, mais on pense qu’il en est une à Londres, car il a été photographié devant leur domicile d’Islington dans un uniforme scolaire en 2016.

Il a ensuite fréquenté l’Université de Cambridge – tandis que son père est allé chez leur rival Oxford.

Pourtant, en août 2020, il aurait écrit une pièce de théâtre sur le Brexit qui incluait le rôle de son père au Royaume-Uni en quittant l’Union européenne.

Theodore a été photographié en uniforme scolaire passant devant une manifestation à son domicile Crédit: Rex Features

Stéphanie

La vie de famille de Boris lui a causé une certaine controverse au fil des ans.

Ses quatre enfants ont une demi-sœur plus jeune, Stephanie, née en 2009 – le produit d’une liaison avec la conseillère artistique Helen Macintyre.

Stephanie est la deuxième plus jeune des enfants de Johnson.

Au début, il a nié la paternité et n’a pas été nommé sur l’acte de naissance.

Cependant, ses relations ont été révélées après une bataille judiciaire en 2013 au cours de laquelle il a demandé une injonction pour empêcher que son existence ne soit signalée.

On ne pense pas que ses demi-frères et sœurs aînés ou son père aient quoi que ce soit à voir avec elle.

Helen Macintyre a donné naissance à la fille de Boris Johnson Crédit: London Media Press

Wilfred Johnson

Le 29 avril 2020, Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds ont accueilli leur premier enfant ensemble, le nommant Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

Le nom Wilfred d’après le grand-père de M. Johnson, Lawrie d’après le grand-père de Mme Symonds.

Le nom Nicholas a été choisi en hommage aux médecins du NHS qui ont sauvé la vie de M. Johnson alors qu’il était à l’hôpital avec un coronavirus.

Le jeune Johnson est devenu le sixième enfant – et le troisième fils de Boris – et est devenu le dernier nouveau-né d’un Premier ministre en exercice.

Wilfred a suivi le fils de Tony Blair, Leo en 2000, et la fille de David Cameron, Florence, en 2010, en tant que nouveau-nés à Downing Street.

Le petit est également devenu le demi-frère des cinq autres enfants de Boris.